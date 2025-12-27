18 питомцев, чья смекалка заслуживает не только похвалы, но и двойной порции вкусняшек

Любовь к животным и природе я унаследовала от отца. Он часто приносил домой потерявшихся ежат, чтобы откормить их к зиме, выпавших из гнезда птенцов, а зимой - замёрзших птиц. Помню в одну очень холодную зиму у нас сильный мороз пережидали пара синиц, снегирей и воробьи. Папа мог сразу сказать, что за птица поёт, как она называется и как выглядит. Забавно было наблюдать, как папа, высокий крупный мужчина, склоняется к моему свободно бегающему по квартире хомячку Симке и говорит: "Ну, ну что, малыш, пить хочешь? Или ко мне". Протягивает руку, Симка быстро залезает на ладонь, и папа несёт его к крану попить. Спросила как-то папу, нравится ли ему хомяк, он ответил: "Слишком уж он маленький". Через пару лет папа завёл большого пса - помесь добермана и дога.