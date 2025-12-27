Сейчас приучение птицы к фрифлаю довольно распространен. Птицы летают на воле, и возвращаются по призыву хозяина. Правда, всегда есть риск, что питомец улетит. Или что на него нападёт хищная птица. Попугаи все-таки не местный вид для Европы. Но, при определенной осторожности, это прекрасно, ведь птицы созданы для полета, а не чтоб в клетке сидеть.
18 питомцев, чья смекалка заслуживает не только похвалы, но и двойной порции вкусняшек
Если вы думаете, что контролируете ситуацию в собственном доме, — просто заведите кота, попугая или крысу. Эти ребята быстро объяснят вам, чьи на самом деле это печеньки, кто будет спать на вашей подушке и почему искусственная елка обязана лежать на полу.
- Недавно в гости пришел коллега. Моя кошка смерила его убийственным взглядом, а потом стала демонстративно спихивать его одежду со спинки дивана. Сколько коллега не старался, напрасно. Я его выпроводила, а потом мне позвонил начальник и заявил, что завтра ждет меня с утра в своем кабинете. Оказалось, что этот коллега пытался выставить мои идеи за свои, чтобы добиться повышения. А мы ведь с ним дружили. Моя кошка словно почувствовала это, хотя обычно она довольна дружелюбна с гостями.
- У товарища есть ручная декоративная крыса, и он как-то хвастался, что она еще и «ученая», обучена командам. Однажды, когда я был у него в гостях, попросил продемонстрировать ее умственные способности. Друг выпустил ее на стол и сказал, что покажет «команду призыва». Он начал издавать звуки, типа клацанья языком о небо: «Цык-цык». Крыса, не реагируя, лазала и нюхала карандаши. Уже более серьезно: «Цык-цык». Она перестала нюхать и стала просто смотреть на нас. «Цык-цык, блин!» Крыса побежала к нему на руки. Ученая степень у нее и вправду была. © Keksemus / Pikabu
- Со слов дяди. Жил по соседству, этажом ниже Сергей и был у него попугай породы какаду по имени Вася. Животина всегда свободно летала по квартире и особенно любила сидеть на плече у хозяина. И вот однажды Сергей решил выйти на балкон, а Вася в это время сидел у него на плече. Когда Сергей это заметил, он сказал попугаю: «Лети, ты свободен».
Птиц, поняв команду, совершил круг почета около балкона и вернулся обратно на плечо хозяина. «Эх, глупый ты, Вася», — сказал сосед и вместе с попугаем зашел обратно в квартиру. После этого он спокойно ходил с ним по подъезду, не боясь, что птица улетит. © OrbitFrutini / Pikabu
- Наша кошка недавно родила. В родах у нее начались осложнения, и мы мигом повезли ее в ветеринарную клинику, где и оставили на два дня, пока ее не приведут в чувство. Котята остались дома, нам объяснили, как за ними ухаживать и кормить из шприца. Всю ночь дежурили над ними по очереди с мужем. Утром позвонил врач и сказал, что нашей кошки нет — сбежала! Никто так и не понял, как ей это удалось: она еле дышала, еще и под наркозом. А через пару часов она уже запрыгнула в нашу форточку. Сбежала, чтобы покормить котят. © Мамдаринка / VK
- Дочь была маленькая, у нее был горшок. Отец забрал ее на дачу, а я увидела невылитый горшок — вылила. Через какое-то время смотрю — горшок полный. Подумала, что забыла, снова вылила. Через некоторое время — опять полный. Решила, что у меня проблемы с головой. Вылила. А потом увидела, как кот уселся на детский горшок. Сказала коту, что он вконец офигел, и убрала горшок. Кот вздохнул и уселся на унитаз. С тех пор ходит только туда. © Подслушано / Ideer
- Был у нас попугай, знал много слов и часто выдавал перлы к случаю. Как-то собралось у нас много гостей, а Гошка был на выгуле. И тут завидев одну даму, он с криком «Полундра!» пикирует ей на голову. Еле угомонили птицу. А на следующий день мама узнала, что эта дамочка, оказывается, положила глаз на отца и пыталась его увести из семьи.
- Недавно было туго с деньгами. Сама голодала, и кошке моей пришлось поголодать. Она у меня не боязливая, живу на первом этаже — бывает, бегает гулять. Утром просыпаюсь — в ногах лежат три мышки, а эта довольная морда смотрит на меня и приглашает поесть. Хитрая и заботливая морда! © Подслушано / Ideer
Насчёт кота на горшке верю. Наш один кот старый уже, заслуженный начал справлять виданж на собачью миску с водой, в конце концов мы миску заменили
- Мой бывший шеф лет тридцать как заводит крысюков с мышаками. Все — девочки, и всех он называет Машками. Лет десять назад одна из Машек поселилась в нашей мастерской. Однажды к нам в мастерскую забрел соседский дворовой кот, о чем мы, кстати, вообще ни сном ни духом, потому что, как истинный ниндзя, кот шифровался от нас два дня.
Так вот, Машка его засекла, походу, в первый же день, потому что когда мы ее выпустили погулять, она сразу рванула куда-то за листы материалов, складированных у стенки стоймя, и оттуда моментально стали доноситься кошачьи вопли. И вот мы видим, как из-за листов выламывается здоровенный, поджарый светло-рыжий кошак, а на нем висит Машка.
Дверь была открыта и кошак через мгновение уже был за порогом. Что интересно, как только кошак сбежал во двор, Машка его отпустила и спокойно, даже лениво, поплюхала себе по лесенке обратно в мастерскую.
Забавная животинка была. Научилась сама открывать клетку. Тащилась от петрушки настолько, что стоило ей ее почуять — начинала пищать и не затыкалась, пока не получала заветную веточку, а потом с удовольствием ее хрумкала, сидя на клетке. © Y2k18 / Pikabu
- Помню, еще когда был маленьким, у соседки по лестничной клетке был попугай. Это чудо научилось в точности копировать дверной звонок, и ей постоянно приходилось открывать дверь. Потом они завели еще и собаку, и благодаря ей соседка поняла: когда звонит настоящий звонок, пес лает. Соседка радовалась всего две недели, ибо попугай стал сначала звонить, а затем лаять. © UspehSoMnoy / Pikabu
- Мой кот любил забираться на нашу искусственную елку. Он лазил по веткам, и металлические спицы, которые их удерживали, ломались. В конце концов мы устали от этого и положили под елку фольгу — слышали, что у некоторых это срабатывает. И действительно: кот отказался заходить под елку и, соответственно, забираться на нее. Поэтому он придумал другой способ. Маленький негодяй залез на кошачью башню и устроился на верхушке, готовый к прыжку. Мы сидели на диване и смотрели, как он прыгнул в воздух и приземлился на елку. Вся елка рухнула, потому что одна из ножек сломалась. Кот вылез из обломков с взъерошенной шерстью и оглянулся с ухмылкой, словно говоря:
«Идите на лесом, человеки, я заберусь на эту елку». © kit25 / Reddit
- Была знакомая пара, у которых было куча живности. Местная малышня от них не вылезала. И вот однажды приносит им такой карапуз в ладошке подвального крысеныша. Пришлось выхаживать. Назвали Шуриком. Он троллил кошек: дразнил их и заскакивал в клетку к попугаям, а потом ловкими лапками закрывался на шпингалет. И — клянусь! — смеялся над котами.
И тут владельцам предлагают поехать на работу в Европу. Весь зоопарк быстро продали. Но вот Шурик остался. В последний момент сжалилась мама мужа. А надо сказать, что отец просто не переносил Шурика. Но делать нечего. Выхода нет. Отнесли родителям, пока бати не было дома. Через полгода ребята вернулись. Пошли к родителям. Мама открывает дверь и прикладывает палец к губам — мол, тихо. И жестами зовет их в гостиную. А там картина маслом: на диване дремлет батя, на голом пузе у него сидит Шурик, лузгает семечки и шкурки выплевывает бате на живот.
А покорил Шурик батю тем, что как-то он говорит: «Да блин, где я ручку дел?» А Шурик взял ее из-под дивана и вынес. Положил и сидит, в глаза смотрит. Шурик реально знал десятки слов, приносил заброшенные ключи, подавал пульт или очки, доставал вещи из-под мебели. Сидел на столе во время обеда — кусочничал от бати. Своими маленькими ловкими пальчиками доставал из сахарницы сахар-рафинад и кидал его хозяину в чай или кофе. Разворачивал бате конфеты. Купался в ванной вместе с ним. Батя с ним не расставался. © ElenaDobrova / Pikabu
- Пока муж увлеченно копается в железках, я от скуки рассматриваю витрины и вижу навесные замки. Не представляю, что они забыли в магазине автозапчастей, но ладно. У меня загораются глаза, я кричу мужу:
— Саш, тут замки! Давай на клетку купим!
— Ну, вот этот можно...
— Да ты чего, этот он за пять минут перекусит! Вылезет и опять часы сожрет!
— Ну, тогда вот этот давай... Или кодовый взять?
— Кодовый согнет, его потом выпиливать придется!
Муж вздыхает, берет замок, мы оборачиваемся и натыкаемся взглядами на группу в край офигевших мужиков, услышавших наш разговор. Я первый раз в жизни видела такие круглые глаза. А у нас всего-навсего живет попугай ара — с клювом навроде пассатижей, щелкающий грецкие орехи как семечки, любящий нежно причесывать мне волосы и научившийся лапами открывать защелкивающийся замок на своей громадной клетке. © Tanya.mozgowaya / Pikabu
Любовь к животным и природе я унаследовала от отца. Он часто приносил домой потерявшихся ежат, чтобы откормить их к зиме, выпавших из гнезда птенцов, а зимой - замёрзших птиц. Помню в одну очень холодную зиму у нас сильный мороз пережидали пара синиц, снегирей и воробьи. Папа мог сразу сказать, что за птица поёт, как она называется и как выглядит. Забавно было наблюдать, как папа, высокий крупный мужчина, склоняется к моему свободно бегающему по квартире хомячку Симке и говорит: "Ну, ну что, малыш, пить хочешь? Или ко мне". Протягивает руку, Симка быстро залезает на ладонь, и папа несёт его к крану попить. Спросила как-то папу, нравится ли ему хомяк, он ответил: "Слишком уж он маленький". Через пару лет папа завёл большого пса - помесь добермана и дога.
- У меня есть кот породы мейн-кун, и он невероятно пушистый. Этот маленький смешной комочек понял, что если кататься на спине, то на нем будет накапливаться статическое электричество. Он также понял, что я не люблю, когда меня бьет током. Так что, естественно, он делает это всякий раз, когда считает, что я уделяю ему недостаточно внимания. © LuitenantDan / Reddit
- У меня была собака — помесь добермана и лабрадора. Однажды она подкралась сзади к моему другу, схватила его бутерброд и убежала. Салат разлетелся повсюду. Она промчалась по коридору, развернулась, вернулась в гостиную и приняла игривую позу. Она трясла головой из стороны в сторону, разбрасывая куски бутерброда повсюду. Тем временем мой кокер-спаниель подбирал все кусочки еды. Мой друг был в ярости и сказал: «Ах ты ж! Она даже не хотела это есть!» © Arminius80 / Reddit
- Жила у меня как-то одна крыска по имени Кристина. Ох, скажу я вам, девочка была с характером. Могла и куснуть, если не в духе. Если не захочет общаться — залезет в домик, можно полдня звать «Кристи, Кристи» — и ухом не поведет. Но было у нее одно слабое место. Стоило только сказать: «А где же моя девочка красивая?!» И в окошке сразу появлялась заостренная мордочка. © ankonRUS / Pikabu
- Лежала в госпитале. Соседка по палате рассказала. У нее был волнистый попугайчик — говорящий. И кошка. Приходит она с работы, а попугай вокруг нее летает и кричит: «Кошмар, кошмар!» Она сумки распаковывает, а он все «кошмарит». И в спальню периодически летит. Зашла она в спальню — а там кошка котят родила на кровати. Вот и правда — кошмар. © Larmak / Pikabu
- Купили двушку под ремонт. Завели кота. А кот начал странно себя вести: ложился у стены и орал. Сначала подумали, мол, глупенький. Вызывали электриков, сантехников. Никто ничего не нашел. Но кот продолжал свои концерты. Потом уж психанул и разобрал кусок стены. А там... Трубу вентиляции замуровали, и конденсат скапливался внутри, все гнило и зарастало грибком. Еще пара месяцев, пришлось бы ломать полквартиры! Кот теперь спит где хочет, ест только дорогой корм. Потому что после этой истории я считаю, что коту можно все. © Не все поймут / VK
- Периодически заглядываю в один зоомагазин. Особая достопримечательность магазинчика — большой белый какаду. Он сидел в клетке и медитативно перебирал перья.
И вот в прошлый визит застаю Степку сидящим на клетке и восхваляющим себя скрипучим голосом: «Хороший, хороший». Я подошла поближе. Птичка сразу увидела на моем пальце колечко — потянулся к пальцам. Но тут же сверкнул браслетик — попугай перебрался ко мне на руку. Но больше всего ему приглянулись серьги — Степка раскрыл клюв и нацелился на мое ухо. Тут и вмешался хозяин: «А ну, марш на место! Не трогай людей!»
Попугай разразился демоническим хохотом, перепрыгнул на клетку и хохотал с минуту. Нахохотавшись, увидел шнурок моей ветровки с блестящими деталями. Одним рывком раскусил блестящий стопор на шнурке, вторым «укусом» сорвал концевую бусину и шустро заскочил в клетку, устремляясь в дальний угол. Хозяин взревел: «Степаааан!» На что Степан, не выпуская бусины из клюва, четко произнес: «Иди лесом, я — богат!» © Akatcia / Pikabu
А вот еще подборочка хвостатых хулиганов, которым неведомы стыд и раскаяние, но мы их все равно обожаем.