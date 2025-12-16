15+ хвостатых хулиганов, которым неведомы стыд и раскаяние, но мы их все равно обожаем
Кто в доме настоящий хозяин? У героев нашей подборки есть свои хулиганы, которые ясно дали понять: домом управляют они, а хозяева просто оплачивают коммунальные. Кто-то разбил копилку, другой «разрыл» диван, а третий пытался съесть док-станцию. Дело сделано, а виновник даже не моргнул.
«Поглядите, что натворил мой кот»
- А где вы там кота увидели? © InstructionOk1087 / Reddit
«Мой отряд хулиганов. Мы с женой платим коммуналку, но домом управляют они»
«Он пытался съесть док-станцию моего компьютера, как бутерброд»
«Пришел домой и застал эту рецидивистку, сидящую себе спокойно там, где ей нельзя»
«А тут она застряла в ванной на некоторое время — была занята преступлением»
«Он думает, что он является главным блюдом на День Благодарения»
«Их ненасытность меня поражает»
«Проснулся в три ночи от дикого мява. Пришлось срочно исправлять ситуацию»
Понастроили всякого в квартире. Котику негде развернуться, везде застревает.
«Я наконец-то положила конец тому, что она роет туннели в наших диванах»
«Мордочка того, кто сегодня укусил ветеринара»
«Кто-то сбросил мусорное ведро с лестницы»
«Что ж, фольга не помогла отпугнуть кота от лежания на столе»
«Мой помощник в понедельник утром»
«Вчера вечером моя кошка устроила вечеринку»
Он просто пробует на вкус
Наш кот тоже может так сделать, поэтому сразу накладываем в отдельное блюдце.
«Я вообще-то это пила»
«Уилсон предупредил меня, чтобы я поспешил и поймал его брата Пабло на совершении преступления против Рождества»
