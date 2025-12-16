15+ хвостатых хулиганов, которым неведомы стыд и раскаяние, но мы их все равно обожаем

Кто в доме настоящий хозяин? У героев нашей подборки есть свои хулиганы, которые ясно дали понять: домом управляют они, а хозяева просто оплачивают коммунальные. Кто-то разбил копилку, другой «разрыл» диван, а третий пытался съесть док-станцию. Дело сделано, а виновник даже не моргнул.

«Поглядите, что натворил мой кот»

А где вы там кота увидели? © InstructionOk1087 / Reddit

«Мой отряд хулиганов. Мы с женой платим коммуналку, но домом управляют они»

«Он пытался съесть док-станцию моего компьютера, как бутерброд»

«Пришел домой и застал эту рецидивистку, сидящую себе спокойно там, где ей нельзя»

«А тут она застряла в ванной на некоторое время — была занята преступлением»

«Он думает, что он является главным блюдом на День Благодарения»

«Их ненасытность меня поражает»

«Проснулся в три ночи от дикого мява. Пришлось срочно исправлять ситуацию»

«Я наконец-то положила конец тому, что она роет туннели в наших диванах»

«Мордочка того, кто сегодня укусил ветеринара»

«Кто-то сбросил мусорное ведро с лестницы»

«Что ж, фольга не помогла отпугнуть кота от лежания на столе»

«Мой помощник в понедельник утром»

«Вчера вечером моя кошка устроила вечеринку»

Он просто пробует на вкус

«Я вообще-то это пила»

«Уилсон предупредил меня, чтобы я поспешил и поймал его брата Пабло на совершении преступления против Рождества»