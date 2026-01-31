18 человек пригласили к себе гостей, а их вечер обернулся настоящим анекдотом
Многим из нас знакомо чувство радости от приглашения в гости или когда друзья заходят к нам в дом. Обычно это спокойные вечера за чашкой чая, разговоры и смех. Но иногда привычное гостеприимство оборачивается сюрпризами. Например, встреча с подругой может пойти совсем не по плану у нее дома, а свекровь способна отчебучить что-то совершенно неожиданное во время очередного визита.
- Юбилей. Гости идут валом, дарят конверты, кладу в коробку. Вдруг заходит сосед, с которым едва знакомы. Сует конверт и убегает. Говорю жене: «А Петрович — душевный мужик, хоть и нелюдимый!» Вечером открываем конверты: везде 5–10 тысяч, а в одном — 350 рублей мелочью и десятками. Утром встречаю соседа у лифта, а он и говорит: «Ну как, я долг-то закрыл? Помнишь, полгода назад ты за меня курьеру доплатил, когда у меня налички не было? Я увидел движуху, решил вернуть, пока помню». А мы-то уже гадали, какой «тайный друг» нас так оценил.
- Подруга живет на втором этаже. Ходит она домой пешком по лестнице. Но у меня больше никто из знакомых так низко не живет, поэтому я по привычке каждый раз ездила к ней на лифте. А подруга раз за разом над этим ржала. И вот иду к ней в гости в очередной раз, поднимаюсь на лифте, и он... застревает! Время — час ночи. Ждала лифтера полтора часа. Теперь хожу к ней только по лестнице. © Подслушано / Ideer
- Мне было 17 лет. Родители были на работе, а я пригласила в гости одного знакомого, мы проявляли друг к другу симпатию. Сидим, общаемся, и тут я понимаю, что дверь в квартиру открывается ключом. Недолго думая, я сажаю своего знакомого в шкаф и встаю рядом. В квартиру заходит папа — его раньше времени отпустили с работы. Меня трясет так, что слова не могу сказать. Он сразу сообразил, что к чему, открыл шкаф и обомлел. Вежливо сказал, чтобы я проводила гостя. Маме рассказали спустя время и уже со смехом. © Подслушано / Ideer
- Приехала свекровь к нам в гости. Смотрю, а она истоптала весь пол в коридоре. У нас дома ползает 8-месячный ребенок, поэтому я тут же притащила ей тапочки. Но она отказалась! А потом сделала то, отчего я просто обомлела. Она молча взяла и вытащила из своей сумки бахилы. И надела их! Я что, так плохо прибираюсь? Намываю все по 3 раза в день, да и вообще люблю чистоту и порядок. © Подслушано / Ideer
Никогда не пытайтесь понять человека со свекрозом головного мозга
- Пришел с работы пораньше. Захожу в квартиру и чувствую шикарные запахи ужина. Кричу: «Моя принцесса вкусняшек наготовила?» А в ответ мне: «Бери выше — королева наготовила, пока твоя принцесса на маникюре». Теща приехала в гости. © sergeivikhanov
- Папа у нас был очень гостеприимный, обожал гостей и тусовки. А мама — полностью наоборот. Даже обеды и ужины готовились порционно. Как-то папа случайно встречает товарища и зовет к нам на ужин. Мама об этом узнает только по факту прибытия гостя. И начинается движуха и паника. Супа хватило всем ровно по одной тарелке, в кастрюле на донышке осталось совсем чуток. Во время ужина гость нахваливает суп и хозяйку. Папа начинает уговаривать его на еще одну тарелку. Гость отказывается, папа не отстает. Мама практически не дышит, всячески жестикулируя мимикой и пинаясь ногами под столом. Тут гость сдается и говорит: «Ладно, давайте еще!» Бледная мама идет на кухню и начинает шаманить кашу из топора: мешает остатки супа с водой, специями, еще картошки туда подкидывает. После этого папе влетело «по самое не хочу». Мол, почему не предупредил, зачем уговаривал гостя. Кстати, мама продолжила готовить порционно. © i_best_kz
- Не знаю, что это за магия и как она работает, но все девушки, с которыми я встречался, оставляют или отдают своих любимцев мне. У меня в коллекции уже есть черепаха, морская свинка, кот и попугай. Животных я люблю, поэтому никакой проблемы не видел. Вот недавно познакомился с девушкой, завязались у нас романтические отношения. Когда пришел к ней в гости, испытал шок. В прихожей меня встречала огромнейшая псина. Вот я и задумался: стоит ли встречаться с девушкой и потяну ли я проживание этой собаки, если она вдруг сплавит ее мне? © Палата № 6 / VK
- Есть у меня одна подружка. Обожаю. Вроде пришла на чашку чая, а я глазом моргнуть не успела, как у меня все вещи удобно рассортированы. Специи расставлены по корзинкам. Полка прибита. Стол починен. На столе красиво — вазочка, салфеточка. А дочка ее пол домывает. Люблю, когда они в гости забегают. © Miller080693 / Pikabu
- На Новый год мы ходили в гости. Перед походом я из женской солидарности предложила помощь в нарезке салатов. В надежде, что мое предложение будет немедленно отвергнуто, конечно. А вот и нет — оно было принято с ликованием. 30 декабря я накромсала все сырые и вареные овощи в доме. 31 декабря лежала в ванне и думала: «Может, я тут и отмечу?» Но тут раздался звонок от товарищей по Новому году.
— Таня, ты же обещала селедку. Почему мне прислали от тебя оливье, крабовый и еще какой-то. Селедкой не пахнет. Что происходит?
— Бли-и-ин. Сейчас сделаю — сказала я с выражением лица человека, который окончил школу на тройки.
И понесла меня нелегкая в магазин. А там филе закончилось. Продавались только целые рыбины. Чтоб вы понимали, я первый раз разделывала рыбу. Долго пыталась вытащить все кости. Через 12 минут забила. Потом провела следственный эксперимент. Попробовала пожевать селедку с кожей и без. На вкус одинаково. Та, что с кожей — жуется дольше.
Ровно в 21:00 я на всех орала за столом:
— А ну-ка все съели быстро мою селедку! Это вам на Новый год. И запомните этот вкус. Клянусь, я больше по своей воле целую рыбину в руки не возьму. © tanyuxaxa
- Стою я как-то в свой выходной в трусах и майке перед зеркалом в ванной и крашу волосы. Поворачивается ключ, открывается дверь, заходит муж со знакомым. Я, конечно, много нехорошего про эту ситуацию подумала, но с невозмутимым лицом продолжила свое занятие. Даже не дернулась. Потому что предупреждать надо! © yasn0_s0lnyshk0
Друг мужа был наверное, впечатлен, что жена осталась в трусах и майке при нём. Не каждый день увидишь жену друга в неглиже.
- Вспомнилась история от дяди. Это был год примерно 1977, они как раз поженились с сестрой моей мамы. Молодые снимали комнату, как-то в гости приехал к ним его батя. Дальше рассказ от лица дяди: «Сидим за столом, там красная икра, масло, хлеб. Батя сидит и ложкой икру лопает, мы молодые, сказать стесняемся. Я набрался смелости и ему говорю: „Пап, ты бы икру на хлеб намазал“. А он в ответ: „Спасибо, сын, и так вкусно!“» © Nickolaic / Pikabu
- Моя девушка позвала меня на ужин к ее родителям. Все шло вполне прилично. А потом мне зачем-то стукнуло в голову, что надо бы пошутить и произвести хорошее впечатление. На ужин был запеченный картофель. Думаю: «Дай-ка притворюсь, будто я не знаю, что это такое». Все уставились на меня, потом мать девушки сказала: «Это запеченная картошка». И тут меня понесло: я реально начал им доказывать, что вижу это блюдо в первый раз. В общем, хозяева решили, что я смеюсь над ними, попросили меня удалиться. Теперь я сижу и пишу сообщения своей девушке, мол, я реально впервые увидел картошку. Почему-то мне кажется, что единственный способ выкрутиться — заставить ее поверить в это. Жаль, что я вообще начал, но пути назад нет. Думаю, она все равно со мной расстанется. © NotKnowPotato / Reddit
Одни и те же истории по сто раз постят. Батю с красной икрой уже "стопицот" раз упомянули.
- Была давно у моей старшей сестры одна приятельница. Приедет к нам через полгорода, посидит чуток и есть просит. Мол, давайте чего-нибудь по-быстрому. Может, тушеночки разогреем? А мы и не понимали цену этой тушенки, грели для нее, и она в одно лицо ее схомячивала. И только когда родители схватились, куда вся коробка делась, которую они на какое-то время планировали растянуть, тушенка уже исчезла. А картошку жареную и вареную та девица не очень любила, как-то призналась, что она ей и дома надоела. © PhoenixAirin / Pikabu
- Каждый раз, когда я прихожу в гости к бабушке, она до сих пор, еще с детства, вручает мне киндер-сюрприз. Их я, конечно, люблю, но когда я стал старше, а уж тем более, когда мне перевалило за 20, стало как-то неловко принимать — лучше детям отдать. Пока однажды я не пришел на застолье к бабуле и буквально через пару минут не пришел мой дядя (ее сын). Бабушка вручила нам по киндеру. Дядя обрадовался, быстро развернул и принялся его есть. Я смотрел на него большими глазами, на что дядя с улыбкой сказал: «Не смотри так на меня, у тебя свой есть». Дяде 47. © Палата № 6 / VK
- Три недели назад познакомился с одной девушкой. Мы не спешили, присматривались друг к другу, гуляли и вместе ужинали. Вчера в парке начался ливень, и я предложил зайти ко мне. Она достала зарядку от телефона и хотела подзарядиться на кухне, но у меня как раз там сломалась розетка. Предложил поставить в гостиной, но гостья не растерялась. Попросила инструменты и за 15 минут починила розетку, до которой у меня просто не доходили руки. Кажется, я влюбился. © Палата № 6 / VK
- Я гостил дома у родителей. В 4 утра мне пришло в голову спуститься на кухню и приготовить спагетти с томатным соусом. Нашел почти все нужное для них. Кроме чеснока. И тут смотрю — стоит бутылочка с этикеткой «Чесночное масло эфирное». Нюхаю его и мне тут же бьет в нос запах чеснока. Думаю: «Возьму-ка я совсем немножко». Ну я и плеснул на сковороду четверть чайной ложки. В доме сразу так запахло чесноком, что на кухню прибежала моя мачеха. Она как увидела эту бутылочку, так чуть не поседела. Только потом отец объяснил мне, что «масло», которое я использовал, было очень концентрированным. Та четверть чайной ложки равнялась примерно 5-8 килограммам свежего чеснока. Теперь весь дом родителей пропах чесноком. © Soleil06 / Reddit
- У нас были семейные праздничные посиделки. Все шло как обычно: еда, ежегодный спор о том, кто испортил картофельное пюре. В какой-то момент я застрял на кухне и завязал беседу с одним из своих дядей. Он спросил, как у меня дела в личной жизни, и я ответил что-то безобидное вроде: «Да, все хорошо». Дядя тут же завел свою историю о разводе многолетней давности, о том, как сложно было делить имущество, и о том, что современные дети не думают наперед. Все, кто был в пределах слышимости, начали вставлять реплики, и внезапно вся гостиная погрузилась в дискуссию о сроках заключения брака и финансах.
А я тем временем сижу и думаю: «Я просто хотел поговорить о пироге». © Ok_Arm923 / Reddit
- Как-то раз я сидела дома и очень скучала. Тут мне позвонил один бывший коллега Женька. «Привет, — сказал он вкрадчиво. — Притворись моей женой». Женька изложил мне свою идею. Есть у него какие-то приятели, которые раз в год к нему заезжают по дороге. Они у него селятся, а Женька уже устал от них. В общем, сам он им ничего сказать не может, поэтому ему срочно нужна дама, которая хряпнет кулаком по столу и постановит, что жить тут нельзя. «Ладно», — сказала я. Не каждый день такие перформансы бывают. Но вышло так, что гости приехали, сами сказали, что подниматься не будут, и мы всей компанией пошли куда-то гулять. Женька с воодушевлением вещал, как мы решили съехаться и жениться, рассказывал про мой характер собственницы, от которого он в восторге. В общем, через час гости испарились. © lillyrose / Pikabu
Порой именно такие моменты запоминаются лучше всего. Согласитесь, что зачастую самые яркие истории рождаются тогда, когда их меньше всего ждешь. Уверены, что и у вас найдется одна-две занятных историй. Будет рады почитать в комментариях.
Комментарии
Хорошие истории, в основном. Только как всегда с Reddit, дичь дичайшая. Ну, не понимаю я их выходки!! Бесят!!!