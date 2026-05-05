20+ модных вещиц из секондов, которые подарили людям океан живых эмоций

Покупки в секонд-хендах давно превратились в азартный квест, где среди вешалок с трикотажем порой скрывается светлое сияние кутюра. Мы собрали живые фото и истории везунчиков, чьи простые прогулки за свечкой или недорогой курткой обернулись брендовыми покупками или экспонатами музейного уровня. В этой душевной подборке вы увидите и кашемир Dior за копейки, и винтажные сумки со змеиной кожей — те самые сокровища, за которые современные модники готовы платить немалые деньги. А некоторым они достаются почти даром.

«Эта брендовая куртка стоит около $ 150, но мне досталась за $ 3. Чувствую себя миллионершей! Продавец секонда, который клеил ценник — чтоб все у тебя в жизни опупенно было!»

Пожалуй, это самая хорошо сидящая куртка, которую я когда-либо видела. Отличная находка! © Futureretroism / Reddit

«Нашла в комиссионке винтажную сумочку Judith Leiber из змеиной кожи со вставками из оленьих рогов и с кошельком для монет»

Как коллекционер винтажных сумок, я очень вам завидую! Она просто великолепна. © kodiak_attack / Reddit

Крутые часики среди бижутерии — не такая уж редкая история

Занимаюсь продажей секонда. Некоторое время назад была партия шмоток в огромном мешке. Там, среди прочего, была разная бижутерия: куча дешевых бусиков, серьги да пара наручных часиков. Бусы я отдала играться дочке, что-то выкинула, что-то сложила в металлическую большую коробку. Недавно решила разнообразить дочкины игрушки и достала часы из коробки. Одни оказались дешевыми, со стразами, а вторые, при ближайшем рассмотрении, — с ремешком из кожи ската и с 12 брюликами. Вот тебе и секонд-хенд! © Подслушано / VK Маловато будет 3 часа назад Интересно, как такие часики могли там оказаться. И сколько вообще такие могут стоить? 12 брюлликов - это ж прям что-то ооооочень дорогое, наверное... Где продолжение? Продала часы и купила квартиру, например) Я хочу знать! Ответить

«Лучший день, проведенный в секонд-хенде! Я купила сапоги Louboutin за копейки»

Я бы втиснула свои ноги в эти сапоги, даже если бы они были не моего размера, ха-ха! © Zestyclose-Nothing32 / Reddit

«Я купила в комиссионке дизайнерские пуфики Mark Gabbertas Allermuir всего по $ 22,49 за штуку!»

«Нашла на барахолке пальто Dior из 100% кашемира, недорого. Купила, отдала его маме — пусть носит!»

Это не просто кашемир, а кашемир Lora Piana для Dior! Отличная находка. В настоящее время средняя цена женского кашемирового пальто такого порядка составляет от $ 10 тыс. до $ 15 тыс. за базовую модель. © lidder444 / Reddit

Если нет разницы, зачем платить больше?

Мы с сестрой очень хорошо зарабатываем, но я со студенческих времен привыкла большую часть одежды приобретать в секонд-хенде. Часто попадаются вещи очень дорогих брендов за небольшую цену. Моя сестра наоборот: презирает меня за то, что я покупаю ношеное, а сама одевается только в дорогих магазинах.

Недавно приехали с ней к маме на день рождения. Смотрю, сумки у нас одинаковые. У нее сразу глаза по пять копеек. Естественно, первый вопрос, где и за сколько я свою купила. Я взяла сумку за тысячу рублей в секонде, а она в магазине за 15 тысяч. © Подслушано / VK Маловато будет 3 часа назад Ну, если они выглядят одинаково, то, в целом, разницы нет... Хотя я не хотела бы чужую ношенную сумку - все же это не очень приятно. Если купили, не носили, продали - другое дело Ответить

«Это уже третий галстук Hermes, который я купил в комиссионке за гроши. Один я перепродал, а два других оставил себе»

«Зашла в комиссионку, и меня сразу же привлекли эти кружки Tiffany & Co. Они идеально подходят моему стилю!»

Стать стильным красавчиком иногда так просто!

Я зашел в комиссионку и взял с вешалки первое попавшееся пальто, потому что оно мне понравилось. Померял. Село идеально, материал фантастический. Посмотрел этикетку: это же Hermes! Реальная цена такого пальто $ 5 тысяч, а тут оно в сто раз дешевле! Я повернулся к продавцу и такой: «Дайте угадаю: мужчины заходят к вам не часто?» Еще я купил смокинг Cornelliani за смешные деньги. Теперь могу позволить себе одеваться, как Джеймс Бонд, когда мне вздумается! © TheBoldManLaughsOnce / Reddit Маловато будет 3 часа назад Ну, ты удачно конечно зашел, парниша! Ответить

«Я зашла в секонд-хенд за свечой, а вернулась домой с сумкой Louis Vuitton. Коллекционирую вещи LV более 40 лет и сразу поняла, что это оригинал!»

Это прекрасно! Выглядит точно так же, как сумка, за которую я заплатила полторы штуки баксов 12 лет назад. Отличная находка. Рада за тебя! © RHoefner / Reddit

«Купил винтажное колье Chanel 1985 года в Японии прям недорого. Проверил подлинность, и оказалось, что это оригинал! Продал в 50 раз дороже»

Когда покупка в комиссионке окупилась в прямом смысле слова

Пошли мы с мужем как-то покупать мне ветровку. Денег немного, рванули на распродажу. Оказалось, что куртка моего размера обойдется слишком дорого. Поехали в комиссионку. Перерыли все, собрались уже уходить, и тут любимый выволакивает замечательную ветровку один в один как на распродаже, только в два раза дешевле. Радостно меряю, все по размеру. Запихиваю руку в карман, а там три тысячи рублей! © Не все поймут / VK Маловато будет 3 часа назад Эх, а представляете - выпустить коллекцию вещей а-ля "что-то на богатом", чтобы там 5000 сразу в кармане лежало. В каждой вещи! Ответить

«Это моя находка — пиджак из бутика Chanel. Он со всеми оригинальными пуговицами, цепочкой и этикетками!»

Ого, какая красота! Определенно, это одна из тех находок, с которой сразу бежишь к кассе и больше ни на что не смотришь. Уверена, пиджак будет отлично смотреться как в повседневном, так и в более нарядном варианте. Носите с удовольствием! © JAK_36 / Reddit

«Зашла в комиссионку за краской для ткани. Решила заглянуть в ювелирный отдел по пути и присмотрела себе серьги от Tiffany. Отличный денек!»

Крутую обувь видно сразу

Купила себе на барахолке потрясающие черно-белые ботинки Dr. Martens с перфорацией просто за копейки. Я от них в полном восторге! Однажды вечером, когда я была в них, один коллекционер обуви предложил мне за эти ботиночки $ 600. Я отказалась, но он дал мне свой электронный адрес на случай, если я когда-нибудь передумаю. © monkey_monkey_monkey / Reddit Лосось в кустах 13 минут назад Эх, а я что-то такое хотела бы… но мне не попадалось Ответить

«Эти платья я купила в местном секонд-хенде. Предположительно, это Versace»

Ох, я так мечтаю об этом платье с лебедями! Видела такое же, оно стоило огромных денег. © WhenLifeGivesYouLulu / Reddit

«Не понимаю, как эта картина оказалась в комиссионном магазине, но очень рада, что так получилось! Это работа художницы Роуз Линдзон, „Без названия“, 1996 год»

© No-Illustrator-8412 / Reddit Pantika 1 час назад а у многих цена обусловлена исключительно именем. Есть у меня любимый артист - певец и музыкант, очень талантливый, люблю его всей душой. Но он не художник. Однако ему захотелось и в этой сфере попробовать себя. Поскольку рисоваьт он не умеет - начал "рисовать" маятником - весело же))) в итоге эти "картины" попали в галерею и продаются за бешеные деньги, чисто за его имя, хотя все конечно видят в работах огромный глубокий смысл :))) Ответить

«Я нашла веб-сайт автора, и ее работы представлены во многих галереях. На купленном мной экземпляре с обратной стороны есть несколько бирок — пара осталась от аренды и продажи в Художественной галерее Онтарио. Очень хотелось бы узнать историю этой картины!»

«Нашла классную шелковую блузку от Ralph Lauren со странной биркой. Может, это был образец или вещь с подиума?»

Судя по бирке, это предсерийный образец. Вероятно, его отправили с фабрики в Ralph Lauren для проверки перед тем, как запустить вещь в массовое производство. © SweetLittleKarma / Reddit

Когда внезапно оказалась самой модной на селе

Я зашла в секонд-хенд в поисках большого теплого пальто, которое можно было бы накинуть поверх чего угодно, чтобы работать зимой по хозяйству на улице и не бояться его испортить. Нашла темно-синее пальто Max Mara, стоило копейки. Носила его год и в итоге так полюбила, что решила купить еще одно такое же. Начала искать и выяснила, что это их классическое пальто Icon, которое стоит $ 3000! Даже несмотря на то, что я ношу это пальто уже 8 лет, оно до сих пор выглядит лучше, чем любое новое. © wedgered2 / Reddit Маловато будет 3 часа назад Кто там выше писал про пальто к коровам ходить? Вот оно! Ответить

«Туфли от Christian Louboutin продавались в комиссионке со скидкой 50% за смешные деньги. Я взял! У них розничная цена больше штуки баксов!»

«Я просто не смог пройти мимо, потому что эти туфли выглядели слишком круто. На них не хватает пары шипов, но думаю, это дело поправимое».

«Купила на барахолке прекрасное мини-платье от Solano London. Там, правда, должен был быть еще белый пояс с бантом, но я нашла выход»

«Сегодня отыскала в комиссионке туалетную воду Tom Ford. Она практически полная! Выложила фотки в тематической группе, и мне сказали, что это оригинал»

Порадовалась сама — передай другому!

Однажды я купила в комиссионке дорожную сумку Louis Vuitton. Я была уверена, что это подделка, но даже для реплики цена была хороша. Оказалось, что сумка была настоящая! Я два года использовала ее для ручной клади при авиаперелетах, а потом продала в 50 раз дороже. © RadiantYT / Reddit Elenaki Kavardaki 4 часа назад ...для ручной клади при авиаперелетах...

Воооот. Наконец-то правильное использование этого д-ма. Ответить

«Мне 43, но я веду себя, как 12-летняя, одеваюсь в секонде, и мне это нравится! Вещи люблю брендовые, качественные. Мой стиль не для всех, но меня он радует»

© lauralately / Reddit Ёжик в авокадо 2 часа назад Мне очень нравится эта женщина, и я время от времени навещаю её на реддите. Ее вид поднимает настроение. Хотя не все образы мне нравятся.

Отдельно радует, что в Америке люди не такие закомплексованные, и одеваются, как им по душе, абсолютно свободно.

У нас таких очень редко встретишь. Ответить

Мне очень нравится твой стиль! Я тоже стараюсь носить больше ярких цветов и экспериментировать, но ты выглядишь так, будто получаешь от этого огромное удовольствие! © Top_Bad_2950 / Reddit