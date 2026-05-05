Рукав длинный, в талии мало, возможно и дальше тесно, не дозастегнула...
20+ модных вещиц из секондов, которые подарили людям океан живых эмоций
Покупки в секонд-хендах давно превратились в азартный квест, где среди вешалок с трикотажем порой скрывается светлое сияние кутюра. Мы собрали живые фото и истории везунчиков, чьи простые прогулки за свечкой или недорогой курткой обернулись брендовыми покупками или экспонатами музейного уровня. В этой душевной подборке вы увидите и кашемир Dior за копейки, и винтажные сумки со змеиной кожей — те самые сокровища, за которые современные модники готовы платить немалые деньги. А некоторым они достаются почти даром.
«Эта брендовая куртка стоит около $ 150, но мне досталась за $ 3. Чувствую себя миллионершей! Продавец секонда, который клеил ценник — чтоб все у тебя в жизни опупенно было!»
- Пожалуй, это самая хорошо сидящая куртка, которую я когда-либо видела. Отличная находка! © Futureretroism / Reddit
«Нашла в комиссионке винтажную сумочку Judith Leiber из змеиной кожи со вставками из оленьих рогов и с кошельком для монет»
- Как коллекционер винтажных сумок, я очень вам завидую! Она просто великолепна. © kodiak_attack / Reddit
Крутые часики среди бижутерии — не такая уж редкая история
- Занимаюсь продажей секонда. Некоторое время назад была партия шмоток в огромном мешке. Там, среди прочего, была разная бижутерия: куча дешевых бусиков, серьги да пара наручных часиков. Бусы я отдала играться дочке, что-то выкинула, что-то сложила в металлическую большую коробку. Недавно решила разнообразить дочкины игрушки и достала часы из коробки. Одни оказались дешевыми, со стразами, а вторые, при ближайшем рассмотрении, — с ремешком из кожи ската и с 12 брюликами. Вот тебе и секонд-хенд!
Интересно, как такие часики могли там оказаться. И сколько вообще такие могут стоить? 12 брюлликов - это ж прям что-то ооооочень дорогое, наверное... Где продолжение? Продала часы и купила квартиру, например) Я хочу знать!
«Лучший день, проведенный в секонд-хенде! Я купила сапоги Louboutin за копейки»
- Я бы втиснула свои ноги в эти сапоги, даже если бы они были не моего размера, ха-ха! © Zestyclose-Nothing32 / Reddit
«Я купила в комиссионке дизайнерские пуфики Mark Gabbertas Allermuir всего по $ 22,49 за штуку!»
Да, реально, с белым ковром было бы супер! Но за 1885 баксов? То есть по 180 тысяч каждый?...
- Они похожи на яичные желтки! © InevitableWise9964 / Reddit
- Да, они классно смотрелись бы на круглом белом ковре. © Kynsia / Reddit
- Кстати, каждый такой пуфик стоит около $ 1885. © wizardmagic10288 / Reddit
«Нашла на барахолке пальто Dior из 100% кашемира, недорого. Купила, отдала его маме — пусть носит!»
По идее в кашемире должно быть тепло, но модель на редкость сделана тупо. Тёплое пальто с вырезом до пупа? Чтоб мерзнуть?
- Это не просто кашемир, а кашемир Lora Piana для Dior! Отличная находка. В настоящее время средняя цена женского кашемирового пальто такого порядка составляет от $ 10 тыс. до $ 15 тыс. за базовую модель. © lidder444 / Reddit
Если нет разницы, зачем платить больше?
- Мы с сестрой очень хорошо зарабатываем, но я со студенческих времен привыкла большую часть одежды приобретать в секонд-хенде. Часто попадаются вещи очень дорогих брендов за небольшую цену. Моя сестра наоборот: презирает меня за то, что я покупаю ношеное, а сама одевается только в дорогих магазинах.
Недавно приехали с ней к маме на день рождения. Смотрю, сумки у нас одинаковые. У нее сразу глаза по пять копеек. Естественно, первый вопрос, где и за сколько я свою купила. Я взяла сумку за тысячу рублей в секонде, а она в магазине за 15 тысяч.
Ну, если они выглядят одинаково, то, в целом, разницы нет... Хотя я не хотела бы чужую ношенную сумку - все же это не очень приятно. Если купили, не носили, продали - другое дело
«Это уже третий галстук Hermes, который я купил в комиссионке за гроши. Один я перепродал, а два других оставил себе»
«Зашла в комиссионку, и меня сразу же привлекли эти кружки Tiffany & Co. Они идеально подходят моему стилю!»
Стать стильным красавчиком иногда так просто!
- Я зашел в комиссионку и взял с вешалки первое попавшееся пальто, потому что оно мне понравилось. Померял. Село идеально, материал фантастический. Посмотрел этикетку: это же Hermes! Реальная цена такого пальто $ 5 тысяч, а тут оно в сто раз дешевле! Я повернулся к продавцу и такой: «Дайте угадаю: мужчины заходят к вам не часто?» Еще я купил смокинг Cornelliani за смешные деньги. Теперь могу позволить себе одеваться, как Джеймс Бонд, когда мне вздумается!
«Я зашла в секонд-хенд за свечой, а вернулась домой с сумкой Louis Vuitton. Коллекционирую вещи LV более 40 лет и сразу поняла, что это оригинал!»
- Это прекрасно! Выглядит точно так же, как сумка, за которую я заплатила полторы штуки баксов 12 лет назад. Отличная находка. Рада за тебя! © RHoefner / Reddit
«Купил винтажное колье Chanel 1985 года в Японии прям недорого. Проверил подлинность, и оказалось, что это оригинал! Продал в 50 раз дороже»
Ну, на любителя… Орден диора третьей степени, если вы понимаете, о чем я
Когда покупка в комиссионке окупилась в прямом смысле слова
- Пошли мы с мужем как-то покупать мне ветровку. Денег немного, рванули на распродажу. Оказалось, что куртка моего размера обойдется слишком дорого. Поехали в комиссионку. Перерыли все, собрались уже уходить, и тут любимый выволакивает замечательную ветровку один в один как на распродаже, только в два раза дешевле. Радостно меряю, все по размеру. Запихиваю руку в карман, а там три тысячи рублей!
Эх, а представляете - выпустить коллекцию вещей а-ля "что-то на богатом", чтобы там 5000 сразу в кармане лежало. В каждой вещи!
«Это моя находка — пиджак из бутика Chanel. Он со всеми оригинальными пуговицами, цепочкой и этикетками!»
- Ого, какая красота! Определенно, это одна из тех находок, с которой сразу бежишь к кассе и больше ни на что не смотришь. Уверена, пиджак будет отлично смотреться как в повседневном, так и в более нарядном варианте. Носите с удовольствием! © JAK_36 / Reddit
«Зашла в комиссионку за краской для ткани. Решила заглянуть в ювелирный отдел по пути и присмотрела себе серьги от Tiffany. Отличный денек!»
Крутую обувь видно сразу
- Купила себе на барахолке потрясающие черно-белые ботинки Dr. Martens с перфорацией просто за копейки. Я от них в полном восторге! Однажды вечером, когда я была в них, один коллекционер обуви предложил мне за эти ботиночки $ 600. Я отказалась, но он дал мне свой электронный адрес на случай, если я когда-нибудь передумаю.
«Эти платья я купила в местном секонд-хенде. Предположительно, это Versace»
- Ох, я так мечтаю об этом платье с лебедями! Видела такое же, оно стоило огромных денег. © WhenLifeGivesYouLulu / Reddit
«Не понимаю, как эта картина оказалась в комиссионном магазине, но очень рада, что так получилось! Это работа художницы Роуз Линдзон, „Без названия“, 1996 год»
а у многих цена обусловлена исключительно именем. Есть у меня любимый артист - певец и музыкант, очень талантливый, люблю его всей душой. Но он не художник. Однако ему захотелось и в этой сфере попробовать себя. Поскольку рисоваьт он не умеет - начал "рисовать" маятником - весело же))) в итоге эти "картины" попали в галерею и продаются за бешеные деньги, чисто за его имя, хотя все конечно видят в работах огромный глубокий смысл :)))
«Я нашла веб-сайт автора, и ее работы представлены во многих галереях. На купленном мной экземпляре с обратной стороны есть несколько бирок — пара осталась от аренды и продажи в Художественной галерее Онтарио. Очень хотелось бы узнать историю этой картины!»
«Нашла классную шелковую блузку от Ralph Lauren со странной биркой. Может, это был образец или вещь с подиума?»
На вешалке невзрачная фигня, а на ней сидит неожиданно благородно. Ну надо же!
- Судя по бирке, это предсерийный образец. Вероятно, его отправили с фабрики в Ralph Lauren для проверки перед тем, как запустить вещь в массовое производство. © SweetLittleKarma / Reddit
Когда внезапно оказалась самой модной на селе
- Я зашла в секонд-хенд в поисках большого теплого пальто, которое можно было бы накинуть поверх чего угодно, чтобы работать зимой по хозяйству на улице и не бояться его испортить. Нашла темно-синее пальто Max Mara, стоило копейки. Носила его год и в итоге так полюбила, что решила купить еще одно такое же. Начала искать и выяснила, что это их классическое пальто Icon, которое стоит $ 3000! Даже несмотря на то, что я ношу это пальто уже 8 лет, оно до сих пор выглядит лучше, чем любое новое.
«Туфли от Christian Louboutin продавались в комиссионке со скидкой 50% за смешные деньги. Я взял! У них розничная цена больше штуки баксов!»
Можно взять себя в ежовые рукавицы, а можно обуться в ежовые туфли🤣
«Я просто не смог пройти мимо, потому что эти туфли выглядели слишком круто. На них не хватает пары шипов, но думаю, это дело поправимое».
«Купила на барахолке прекрасное мини-платье от Solano London. Там, правда, должен был быть еще белый пояс с бантом, но я нашла выход»
«Сегодня отыскала в комиссионке туалетную воду Tom Ford. Она практически полная! Выложила фотки в тематической группе, и мне сказали, что это оригинал»
Порадовалась сама — передай другому!
- Однажды я купила в комиссионке дорожную сумку Louis Vuitton. Я была уверена, что это подделка, но даже для реплики цена была хороша. Оказалось, что сумка была настоящая! Я два года использовала ее для ручной клади при авиаперелетах, а потом продала в 50 раз дороже.
...для ручной клади при авиаперелетах...
Воооот. Наконец-то правильное использование этого д-ма.
«Мне 43, но я веду себя, как 12-летняя, одеваюсь в секонде, и мне это нравится! Вещи люблю брендовые, качественные. Мой стиль не для всех, но меня он радует»
Мне очень нравится эта женщина, и я время от времени навещаю её на реддите. Ее вид поднимает настроение. Хотя не все образы мне нравятся.
Отдельно радует, что в Америке люди не такие закомплексованные, и одеваются, как им по душе, абсолютно свободно.
У нас таких очень редко встретишь.
- Мне очень нравится твой стиль! Я тоже стараюсь носить больше ярких цветов и экспериментировать, но ты выглядишь так, будто получаешь от этого огромное удовольствие! © Top_Bad_2950 / Reddit
Комментарии
Мария Л., покажите ваши личные находки, и там еще, где тысячи в кармашках лежат .
Спасибо за статью! Теперь хочется чего-то купить. В моду наконец-то вернулись мои любимые шаровары-алладины. Пойду выбирать)
Большая часть вещей здесь, на мой взгляд, может похвастать только брендом)
Ну, и удачной перепродажей, конечно.