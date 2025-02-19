15 человек, которые предвкушали отличный денек, но у вселенной были свои планы

Не всегда все идет по плану, но неожиданные препятствия на нашем пути можно воспринимать по-разному: грустить, злиться или относиться к ним с юмором. Некоторые пользователи выбрали последнее и выложили фото своих неудачных дней в интернете, чтобы поиронизировать над злой судьбинушкой, которая подложила им свинью.

«Пришла на свадьбу пораньше, заняла отличное место. А потом нарисовалась эта мадам»

«Уронил наушники в супермаркете, и какой-то ребенок намеренно наступил на них. Вместо извинений его мать выдала: „Он же ребенок, он не виноват“»

«Я вышла всего на пару часов и забыл забрать мусор перед уходом. Справа фото виновника»

«Моя любимая пара джинсов решила порваться, когда я садилась в машину»

«Так вот почему мой сэндвич было так трудно разрезать!»

«Отлучилась на 10 минут, а мой 6-летний двоюродный брат решил помочь дорисовать рисунок»

«Строители использовали слишком длинную дрель для ремонта фасада. Я вышел из душа и увидел, что обе моих комнаты в таком состоянии»

«Мой ботинок развалился прямо посередине долгого восхождения к снежным вершинам!»

«Моя банковская карта не пережила стирки в стиральной машине»

«Заплатил 60 долларов за тур, чтобы посмотреть на аллигаторов. Таким был мой вид все время поездки»

«Мой ключ сломался в замке, когда я запирал дверь, чтобы отправиться в отпуск»

«В последний день отдыха мы решили отправиться на пикник в поле, которое нам очень нравилось»

«Я дополнительно заплатил за номер с видом на реку»

«В концертном зале 247 мест, но мне досталось именно это»