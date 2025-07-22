16 портретов, которые получились настолько атмосферными, будто это сцены из кино

Фотоподборки
12 минут назад

Иногда в жизни происходит такое, что хочется крикнуть: «Подождите секунду! Я за попкорном». Вроде все выглядит как в кино, а оно — прямо перед тобой, в реальности. Некоторым счастливчикам еще очень везет запечатлеть такие моменты на фото. Вот мы и решили поделиться с вами прекрасным — фотографиями, которые достойны большого экрана в кинотеатре.

«Сфоткал девушку на фестивале»

Иногда люди могут сделать крутой снимок за доли секунды. Например, запечатлеть случайную прохожую, перепрыгивающую через лужу

  • Я даже не успел показать девушке снимок. Был сильный ливень и она спешила, да и у меня не было времени посмотреть фото: скорее бежал к метро. © BenjaminReilly / Reddit
  • Ты должен найти ее в социальных сетях и сделать с ней интервью после такого. © imran-shaikh / Reddit

«Сделал фото жены за чтением книги. Она при этом и растяжку делает»

  • Ха! Когда увидела это фото, то была в такой же позе. Надеюсь, я хотя бы наполовину выгляжу так же красиво. © MrsMurphysChowder / Reddit

Многие черпают вдохновение в книгах и фильмах. Здесь, кажется, все совпало

«Автопортрет ночью в машине»

«Как красиво ты вышла. Напоминаешь картину Вермеера „Девушка с жемчужной сережкой“»

«Фото после горячего душа»

«Девушка в пустыне»

«Вот как я сняла себя в болоте»

Маленькая девочка в ренессансном стиле

«Сфоткал скалолазку, когда она потеряла равновесие»

«Просто наслаждаюсь летом»

«Жена сфотографировала меня, пока я спал»

«Фото моей подруги»

«Друг возвращался домой после бала»

«Снял пожилого мужчину в одном антикварном магазине»

Фото на превью kinn_photo / Reddit

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