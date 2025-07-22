16 портретов, которые получились настолько атмосферными, будто это сцены из кино
Фотоподборки
12 минут назад
Иногда в жизни происходит такое, что хочется крикнуть: «Подождите секунду! Я за попкорном». Вроде все выглядит как в кино, а оно — прямо перед тобой, в реальности. Некоторым счастливчикам еще очень везет запечатлеть такие моменты на фото. Вот мы и решили поделиться с вами прекрасным — фотографиями, которые достойны большого экрана в кинотеатре.
«Сфоткал девушку на фестивале»
Иногда люди могут сделать крутой снимок за доли секунды. Например, запечатлеть случайную прохожую, перепрыгивающую через лужу
- Я даже не успел показать девушке снимок. Был сильный ливень и она спешила, да и у меня не было времени посмотреть фото: скорее бежал к метро. © BenjaminReilly / Reddit
- Ты должен найти ее в социальных сетях и сделать с ней интервью после такого. © imran-shaikh / Reddit
«Сделал фото жены за чтением книги. Она при этом и растяжку делает»
- Ха! Когда увидела это фото, то была в такой же позе. Надеюсь, я хотя бы наполовину выгляжу так же красиво. © MrsMurphysChowder / Reddit
Многие черпают вдохновение в книгах и фильмах. Здесь, кажется, все совпало
- Я и мое отношение к зиме. © Williamwise518 / Reddit
- Чувак, я хочу повесить эту картину на стену! © tomatoesaucebread / Reddit
«Автопортрет ночью в машине»
«Как красиво ты вышла. Напоминаешь картину Вермеера „Девушка с жемчужной сережкой“»
«Фото после горячего душа»
«Девушка в пустыне»
«Вот как я сняла себя в болоте»
Маленькая девочка в ренессансном стиле
«Сфоткал скалолазку, когда она потеряла равновесие»
«Просто наслаждаюсь летом»
«Жена сфотографировала меня, пока я спал»
- Идеально вписался бы в Сикстинскую капеллу. © theonlymexicanman / Reddit
«Фото моей подруги»
«Друг возвращался домой после бала»
«Снял пожилого мужчину в одном антикварном магазине»
Если вы любите подборки классных снимков так же, как мы, заглядывайте сюда:
Фото на превью kinn_photo / Reddit
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 человек, которые так влипли, что до сих пор вспоминать и стыдно, и смешно
Истории
1 год назад
18 человек рассказали, что узнали о второй половинке, когда стали жить вместе
15+ шутников, чувство юмора которых вызывает больше вопросов, чем смеха
19 историй о счастье, которое приходит к нам не только в Новый год
Истории
6 месяцев назад
18 эпичных доказательств того, что внешность бывает ой как обманчива
Народное творчество
2 года назад
18 ситуаций, в которые могут влипнуть только дети и их родители
Народное творчество
6 лет назад
19 историй о людях, которые жили себе, жили, а потом бац — и решили поменять имя
Народное творчество
3 года назад
15+ человек, которые лично убедились, что справедливость торжествует
Добро
7 месяцев назад
16 историй с развязкой, которая оказалась такой же непредсказуемой, как весенняя погода
14 случаев из жизни, которые взбодрили не меньше, чем крепкий кофе
Истории
5 месяцев назад
15+ курьезных историй о жильцах, арендодателях и ситуациях, в которые они попадают
Сделай сам
1 год назад
16 курьезных историй о том, как люди однажды вызвали мастера на дом
Истории
1 год назад