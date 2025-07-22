16 портретов, которые получились настолько атмосферными, будто это сцены из кино

Иногда в жизни происходит такое, что хочется крикнуть: «Подождите секунду! Я за попкорном». Вроде все выглядит как в кино, а оно — прямо перед тобой, в реальности. Некоторым счастливчикам еще очень везет запечатлеть такие моменты на фото. Вот мы и решили поделиться с вами прекрасным — фотографиями, которые достойны большого экрана в кинотеатре.