15 фото того, что происходит, когда за дело берутся отцы
10 минут назад
Быть родителем — это значит каждый день сталкиваться с поразительным количеством милых и забавных ситуаций. А если в кадре появляется папа — готовьтесь, будет и весело, и трогательно. И неважно, сколько лет вашему ребенку — пару месяцев или уже за сорок, отцы способны выдать такие перлы, что невозможно невозможно не улыбнуться.
«На этом фото папа мягко намекает, что нужно приносить рулон туалетной бумаги, когда старый закончился»
«Папа спросил хочу ли я бутерброд с яйцом. И принес это. Даже не злюсь, это ведь гениально»
«Вся разница между мамами и папами»
«Папа в этом году решил выращивать томаты. Вот его урожай»
«Мы с отцом собрали эту башню вместе. Больше 10 000 деталей»
«Наши с дочуркой костюмы на Хэллоуин»
«Отец сказал, что приготовит ужин сегодня. Я купил дорогущий стейк и вот результат»
«Снять пленку? Нет, отец о таком не слышал»
«Кажется, батя не видит разницу между ложками»
«Мужские рубашки шить люблю я, а папа любит их носить. Оба любим яркие расцветки»
«Сегодня у папы день рождения, вчера я порезала торт. С утра проснулись, а папа уже поел»
«Мой отец из тех, кто не может принять помощь просто так даже от дочери. Вот как благодарит меня за заботу»
«Папа чистит бананы перед тем как их заморозить»
«Придумал лайфхак, как поменять подгузник. Просто обхватите своего пупса ногами»
Хитрый, хитрый папа
А вот фотоподборка про 13 человек, которые после 40 засияли как никогда раньше.
Фото на превью amoore94 / Reddit
