16 фотографий, которые быстро напомнят, как молоды и беззаботны мы были

Герои нашей статьи решили смахнуть пыль с фотоальбомов и предаться воспоминаниям. Они снова увидели свои фотографии из детства и юности и решили, что эти драгоценные кадры должен увидеть мир.

«2000 год, мне 15 лет. Эту фотку я показывала только мужу. Снимок, конечно, просто отпад»

«Запихнул свой новый скейтборд в вешалку для полотенец. Это чтобы все увидели это фото в соцсетях и поняли, что я крутой скейтбордист. 2009 год»

Я скучаю по телефонам-раскладушкам. © ZeroOvertime / Reddit

«Моя лучшая подруга мечтала стать фотографом, так что у меня есть несколько довольно смущающих фото из моего эмо периода. Но она все-таки стала классным фотографом!»

«Ну спасибо за эту фотографию, мам! Это примерно 1990 год»

«Примерно 2002 год. На моей футболке написано: „Ты веришь в любовь с первого взгляда или мне пройти мимо еще раз?“»

«Здесь мне 12 лет. Я подстриглась, чтобы выглядеть как Элис из „Сумерек“»

Точь-в-точь стрижка моего бати в 70-х. © BriscoCounty_Jr / Reddit

«Мой „гламурный“ снимок. Всегда считала это фото позорным»

«В 15 лет я слишком старался быть готом и намеренно хандрил везде, куда бы ни пошел»

«Мама только что прислала мне мое старое фото. Думаю, всем остальным тоже стоит его увидеть»

«Это я гордо позирую со своей игрушкой на плече»

«1997 год. Ты была поклонницей либо Spice Girls, либо братьев Hansen, середины не было»

«Вечеринка в честь моего 12-го дня рождения. Эту шапку связала моя мама, и я 2 года носила ее каждый день. Даже летом»

«2001 год. Я был панком, который тусовался с какими-то металлистами»

«Вот такая стрижка у меня была в 10 классе. Это примерно 2002 год»

Извинись перед своими волосами от моего имени. © HislersHero / Reddit

«2006 год, Хэллоуин. Я была уверена, что выгляжу шикарно в образе Мэрилин Монро. А мой семилетний сын решил, что я нарядилась клоуном из Макдака»

«Фотография из 6 класса на фоне лазеров»