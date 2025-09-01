16 фотографий, которые быстро напомнят, как молоды и беззаботны мы были

Герои нашей статьи решили смахнуть пыль с фотоальбомов и предаться воспоминаниям. Они снова увидели свои фотографии из детства и юности и решили, что эти драгоценные кадры должен увидеть мир.
«2000 год, мне 15 лет. Эту фотку я показывала только мужу. Снимок, конечно, просто отпад»
А чего тут смелого?
Тогда это был писк. А сейчас чисто поржать и понастольгировать
«Запихнул свой новый скейтборд в вешалку для полотенец. Это чтобы все увидели это фото в соцсетях и поняли, что я крутой скейтбордист. 2009 год»
У меня была почтовая Моторола раскладушка.
«Моя лучшая подруга мечтала стать фотографом, так что у меня есть несколько довольно смущающих фото из моего эмо периода. Но она все-таки стала классным фотографом!»
«Ну спасибо за эту фотографию, мам! Это примерно 1990 год»
«Примерно 2002 год. На моей футболке написано: „Ты веришь в любовь с первого взгляда или мне пройти мимо еще раз?“»
«Здесь мне 12 лет. Я подстриглась, чтобы выглядеть как Элис из „Сумерек“»
А потом её причесала бабушка
«Мой „гламурный“ снимок. Всегда считала это фото позорным»
«В 15 лет я слишком старался быть готом и намеренно хандрил везде, куда бы ни пошел»
«Мама только что прислала мне мое старое фото. Думаю, всем остальным тоже стоит его увидеть»
«Это я гордо позирую со своей игрушкой на плече»
«1997 год. Ты была поклонницей либо Spice Girls, либо братьев Hansen, середины не было»
«Вечеринка в честь моего 12-го дня рождения. Эту шапку связала моя мама, и я 2 года носила ее каждый день. Даже летом»
«2001 год. Я был панком, который тусовался с какими-то металлистами»
«Вот такая стрижка у меня была в 10 классе. Это примерно 2002 год»
«2006 год, Хэллоуин. Я была уверена, что выгляжу шикарно в образе Мэрилин Монро. А мой семилетний сын решил, что я нарядилась клоуном из Макдака»
Мне понадобилось время, чтобы понять, что сын оценивал фото спустя годы, а не в момент съёмок
«Фотография из 6 класса на фоне лазеров»
