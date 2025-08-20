15 снимков из детства, от которых сначала краснеешь, а потом — хохочешь
31 минута назад
Детство — это когда тебя фотографируют в нелепых позах и с причудливой прической, а в этот момент никто из нас не подозревает, как сильно будет краснеть через несколько десятков лет, смотря на эти фотографии. Но наши герои не только с юмором отнеслись к этому, но решили и нам подарить отличный повод посмеяться и поднять себе настроение.
«Тот момент, когда я был на пике»
«С детства любила одеваться в мамины платья»
«Уж я точно знала, что делать с каблуками и одеждой Спанч Боба»
- Вот это смелость! © Big_Consideration493 / Reddit
«Когда мне было 11, обожала парней с такой прической»
«2002 год. Мир сильно изменился»
«Мы с сестрой в роли зомби»
«Я со своим братом в 1970-м году»
Ooh-wee-ooh, I look just like Buddy Holly
Oh, oh, and you're Mary Tyler Moore
«Помню, тогда мама говорила, что я буду жалеть потом, что так оделся. Но в тот момент я просто светился от гордости»
«Между прочим, очки у меня без стекол»
«Здесь мне 13 лет»
«Мама мне сделала костюм рейнджера»
«В те времена считала себя пацанкой. Розовый цвет для комнаты выбрали родители»
«Я на выпускном, в 8-м классе»
- Уверен, все девушки флиртовали с тобой. © Longjumping-Win6078 / Reddit
«Второй год в колледже»
«Мы с сестрой»
Фото на превью zazivartuma / Reddit
Нашёл своё детское фото со старшим братом, вроде в садике на ёлке
