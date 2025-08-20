15 снимков из детства, от которых сначала краснеешь, а потом — хохочешь

Детство — это когда тебя фотографируют в нелепых позах и с причудливой прической, а в этот момент никто из нас не подозревает, как сильно будет краснеть через несколько десятков лет, смотря на эти фотографии. Но наши герои не только с юмором отнеслись к этому, но решили и нам подарить отличный повод посмеяться и поднять себе настроение.

«Тот момент, когда я был на пике»

«С детства любила одеваться в мамины платья»

«Уж я точно знала, что делать с каблуками и одеждой Спанч Боба»

«Когда мне было 11, обожала парней с такой прической»

«2002 год. Мир сильно изменился»

«Мы с сестрой в роли зомби»

«Я со своим братом в 1970-м году»

«Помню, тогда мама говорила, что я буду жалеть потом, что так оделся. Но в тот момент я просто светился от гордости»

«Между прочим, очки у меня без стекол»

«Здесь мне 13 лет»

«Мама мне сделала костюм рейнджера»

«В те времена считала себя пацанкой. Розовый цвет для комнаты выбрали родители»

«Я на выпускном, в 8-м классе»

«Второй год в колледже»

«Мы с сестрой»

