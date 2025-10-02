Мне иногда кажется, что повара напихают кучу всего и подают как нечто особенное и если тебе не понравилось, то ты не разбираешься
19 человек рассказали о самой странной еде, которую они пробовали в путешествиях
Путешествия — это не только новые города и красивые виды, но и еда, которая порой удивляет больше любых достопримечательностей. Каждый, кто хоть раз пробовал местные блюда вдали от дома, знает: иное меню может оказаться настоящим испытанием для вкуса и воображения. Мы собрали истории людей, которые в поездках столкнулись с, пожалуй, самой странной едой в своей жизни.
«Персебесы (морские трюфели) — пожалуй, самое странное на вид, но при этом безумно вкусное блюдо, которое мне довелось попробовать»
- На Фиджи мне довелось попробовать то, что я в жизни не решилась бы заказать в ресторане, — мясо морской черепахи. В деревне, где я гостила, согласно древнему обычаю один раз в год на особый праздник ловят и употребляют в пищу одну-единственную черепаху. Для туристов считается честью разделить подобную трапезу с местными, поэтому отказать я не смогла, хотя, если честно, сама работаю в сфере охраны морских животных. Ну а теперь скажу как есть: на вкус это мясо было жирное, жесткое, с косточками, и совершенно не то, ради чего стоило бы нарушать диету. © candycane7 / Reddit
«Вот такое мороженое мне подали на Тайване»
- Да он же как живой! Мне б в горло не полез! © Unknown author / Reddit
«Попробовал салат из огурцов и медузы»
- Выглядит как тарелка с ничем из ничего... © Unknown author / Reddit
А вот это блюдо из кактуса, гамбас и ферментированного гороха
- Выглядит как что-то Лавкрафтовское... © Medical_Solid / Reddit
«Кушаю мороженое из чернил кальмара в парке Онума на Хоккайдо»
- Я, на спор сам с собой, попробовал тако «Чапулинес» в ресторане Oyamel в Вашингтоне. Меня реально удивил их насыщенный вкус. Текстура, которая казалась мне самой неприятной частью, оказалась совсем не плохой. У них слегка землистый вкус, который отлично сочетается с копченым барбекю-соусом и свежим гуакамоле. Да, кусочки кузнечиков действительно лезут всюду, как песок на пляже — так что после того, как отведаете это блюдо, лучше проверить зубы в зеркале. © imk / Reddit
«В минувшую субботу я посетил один из лучших ресторанов мира — Noma в Копенгагене. И там мне подали... запечённую луковицу»
«Она была приправлена какой-то сногсшибательной специальной смесью специй и трав. Никогда раньше я не ел почти целую луковицу как полноценное блюдо, но это был самый вкусный лук в моей жизни».
«Мы два месяца колесили по Азии и однажды совершенно случайно выбрали для ужина мишленовский ресторан»
«Увидев слова „рисовая каша“, я поспешил заказать знакомое блюдо. Одним из главным ингредиентов в нем оказалось „столетнее яйцо“!»
«Во время путешествия по Франции и Барселоне я попробовал много необычной еды, но один гурманский бургер запомнился особо надолго»
«Представьте себе сочетание: „булочки“ из пикального мяса, плюс говядина, лобстер, фуа-гра и... попкорн. До сих пор не могу определиться, понравилось мне это в итоге или нет».
«А я съела чудную миску Хало-Хало»
«Это филиппинский десерт с невероятным количеством разных ингредиентов: в нем и кукуруза, и ванильное мороженое, и убе (фиолетовый ямс), и желе, и бобы, и джекфрут, и многое другое. Внешне выглядит очень чудаковато, но на вкус — реально вкусно».
«Я попробовал фирменные семицветные пельмешки из провинции Цзяннань под названием „Великолепная Семерка“»
«Не могу перестать думать о том балык-дюрюме, который я попробовал в Стамбуле в прошлом месяце»
«Нереальный рыбный ролл с хрустящими овощами и маринованными перчиками — просто праздник вкуса какой-то!»
«Одно из моих любимых аутентичных мексиканских блюд — эскамолес (муравьиные яйца) на масле с эпасоте»
«Попробовал традиционное исландское блюдо „Хаукартль“ из ферментированного акульего мяса и бараньей головы»
- Респект тебе, что решился! Я вот не уверен, что пошел бы на такое! © Vaellyth / Reddit
«Пробуя корейскую кухню, открыла для себя блюдо под названием „дакбаль“ — пикантно-острые куриные лапки»
«Попробовал в Дании мороженое из соленой лакрички — и до сих пор не могу прийти в себя от этого вкуса!»
«Сижу в Калифорнии, кушаю жареные Орео»
- Меня это фото одновременно и покоробило, и заинтриговало. © Voidweaver_ / Reddit
«В Китае можно купить пончик с сушеной свининой и морскими водорослями. А у нас в Америке за такое, наверное, быстро прилетело бы!»
А вот для этой статьи мы разузнали, как обедают сотрудники офисов в разных уголках мира, и, увидев некоторые ланчи, вам захочется умолять босса о срочной командировке!