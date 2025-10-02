19 человек рассказали о самой странной еде, которую они пробовали в путешествиях

Путешествия — это не только новые города и красивые виды, но и еда, которая порой удивляет больше любых достопримечательностей. Каждый, кто хоть раз пробовал местные блюда вдали от дома, знает: иное меню может оказаться настоящим испытанием для вкуса и воображения. Мы собрали истории людей, которые в поездках столкнулись с, пожалуй, самой странной едой в своей жизни.

«Персебесы (морские трюфели) — пожалуй, самое странное на вид, но при этом безумно вкусное блюдо, которое мне довелось попробовать»

На Фиджи мне довелось попробовать то, что я в жизни не решилась бы заказать в ресторане, — мясо морской черепахи. В деревне, где я гостила, согласно древнему обычаю один раз в год на особый праздник ловят и употребляют в пищу одну-единственную черепаху. Для туристов считается честью разделить подобную трапезу с местными, поэтому отказать я не смогла, хотя, если честно, сама работаю в сфере охраны морских животных. Ну а теперь скажу как есть: на вкус это мясо было жирное, жесткое, с косточками, и совершенно не то, ради чего стоило бы нарушать диету. © candycane7 / Reddit

«Вот такое мороженое мне подали на Тайване»

Да он же как живой! Мне б в горло не полез! © Unknown author / Reddit

«Попробовал салат из огурцов и медузы»

Выглядит как тарелка с ничем из ничего... © Unknown author / Reddit

А вот это блюдо из кактуса, гамбас и ферментированного гороха

«Кушаю мороженое из чернил кальмара в парке Онума на Хоккайдо»

Я, на спор сам с собой, попробовал тако «Чапулинес» в ресторане Oyamel в Вашингтоне. Меня реально удивил их насыщенный вкус. Текстура, которая казалась мне самой неприятной частью, оказалась совсем не плохой. У них слегка землистый вкус, который отлично сочетается с копченым барбекю-соусом и свежим гуакамоле. Да, кусочки кузнечиков действительно лезут всюду, как песок на пляже — так что после того, как отведаете это блюдо, лучше проверить зубы в зеркале. © imk / Reddit

«В минувшую субботу я посетил один из лучших ресторанов мира — Noma в Копенгагене. И там мне подали... запечённую луковицу»

«Она была приправлена какой-то сногсшибательной специальной смесью специй и трав. Никогда раньше я не ел почти целую луковицу как полноценное блюдо, но это был самый вкусный лук в моей жизни».

«Мы два месяца колесили по Азии и однажды совершенно случайно выбрали для ужина мишленовский ресторан»

«Увидев слова „рисовая каша“, я поспешил заказать знакомое блюдо. Одним из главным ингредиентов в нем оказалось „столетнее яйцо“!»

«Во время путешествия по Франции и Барселоне я попробовал много необычной еды, но один гурманский бургер запомнился особо надолго»

«Представьте себе сочетание: „булочки“ из пикального мяса, плюс говядина, лобстер, фуа-гра и... попкорн. До сих пор не могу определиться, понравилось мне это в итоге или нет».

«А я съела чудную миску Хало-Хало»

«Это филиппинский десерт с невероятным количеством разных ингредиентов: в нем и кукуруза, и ванильное мороженое, и убе (фиолетовый ямс), и желе, и бобы, и джекфрут, и многое другое. Внешне выглядит очень чудаковато, но на вкус — реально вкусно».

«Я попробовал фирменные семицветные пельмешки из провинции Цзяннань под названием „Великолепная Семерка“»

«Не могу перестать думать о том балык-дюрюме, который я попробовал в Стамбуле в прошлом месяце»

«Нереальный рыбный ролл с хрустящими овощами и маринованными перчиками — просто праздник вкуса какой-то!»

«Одно из моих любимых аутентичных мексиканских блюд — эскамолес (муравьиные яйца) на масле с эпасоте»

«Попробовал традиционное исландское блюдо „Хаукартль“ из ферментированного акульего мяса и бараньей головы»

Респект тебе, что решился! Я вот не уверен, что пошел бы на такое! © Vaellyth / Reddit

«Пробуя корейскую кухню, открыла для себя блюдо под названием „дакбаль“ — пикантно-острые куриные лапки»

«Попробовал в Дании мороженое из соленой лакрички — и до сих пор не могу прийти в себя от этого вкуса!»

«Сижу в Калифорнии, кушаю жареные Орео»

Меня это фото одновременно и покоробило, и заинтриговало. © Voidweaver_ / Reddit

«В Китае можно купить пончик с сушеной свининой и морскими водорослями. А у нас в Америке за такое, наверное, быстро прилетело бы!»