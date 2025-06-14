Мы узнали, как обедают сотрудники офисов в разных уголках мира, и хочется воскликнуть «Ну ничего себе!»

Офисный обед — это не просто часть рабочего дня, а наглядный пример того, как компании в разных странах заботятся о комфорте и благополучии своих сотрудников. В одних офисах предлагают полноценные горячие блюда, в других — только снэки и кофе, а где-то обеды превращаются в мини-фуршеты. Мы собрали фото из разных уголков мира, чтобы показать, как выглядят обеды, предоставляемые различными учреждениями, и насколько сильно могут отличаться рабочие перекусы в зависимости от страны.

© Amethyst237 / Reddit Светлана БМВ 1 час назад Судя по размеру вилок, тарелки не очень большие. И порции достаточно умеренные. Понятно, что кто-то ест больше, кто-то меньше. Нормальный обед для молодого человека. Главное чтобы было вкусно вот это всё. - - Ответить

Дружок, да ты просто вырубишься прямо на лекции после такого. © MBRDASF / Reddit



Вот как выглядит мой обед за € 4 в дотируемой столовой на работе в Германии

Первый обед с бизнес-партнерами в Токио

Ланч в моем офисе в Нидерландах

Обед в офисной столовой парня во Франции: бургер с лососем, шпинат, сельдерей и картошка

Мои «привилегированные» обеды меньше чем за € 4 в датской инженерной компании

Просто пир для глаз и живота! © ahlsn / Reddit



Некоторые из моих ланчей в офисной столовой за € 3,25 (работаю в Испании)

Нет, ну после такого я бы вообще перестала закупаться продуктами и готовить дома! © Neamow / Reddit

Обед за € 5,50 в столовой для сотрудников французской больницы. Я работаю медсестрой

Такой вот ланч я получил в университетской столовой Копенгагена

Ланч в моем университете в Швеции

Столько всего на тарелке, такое ощущение, что ты понабирал с, как это не удивительно, «шведского» стола. © glormond / Reddit

Обед за € 8 в столовой на заводе в Германии, где я работаю

Ланч за € 5,6 в студенческом кафетерии в Финляндии

Приятель, у вас в ВУЗе Мишленовские повара, что ли, готовят? © IWillDevourYourToes / Reddit

Вот что можно отведать в университетском кафетерии в Болгарии за € 2

Бонус: эти сотрудники сами позаботились о своем перекусе

Я приготовила и принесла на работу рамен на восьмерых

Cлушай, ты что — частный шеф? © DarcyTheDyke / Reddit

Сегодня ради пущей драмы кинул в микроволновку гёдза с креветками и дошик «Шин», теперь вся офисная кухня пропиталась этим ароматом