Судя по размеру вилок, тарелки не очень большие. И порции достаточно умеренные. Понятно, что кто-то ест больше, кто-то меньше. Нормальный обед для молодого человека. Главное чтобы было вкусно вот это всё.
Мы узнали, как обедают сотрудники офисов в разных уголках мира, и хочется воскликнуть «Ну ничего себе!»
Офисный обед — это не просто часть рабочего дня, а наглядный пример того, как компании в разных странах заботятся о комфорте и благополучии своих сотрудников. В одних офисах предлагают полноценные горячие блюда, в других — только снэки и кофе, а где-то обеды превращаются в мини-фуршеты. Мы собрали фото из разных уголков мира, чтобы показать, как выглядят обеды, предоставляемые различными учреждениями, и насколько сильно могут отличаться рабочие перекусы в зависимости от страны.
- Дружок, да ты просто вырубишься прямо на лекции после такого. © MBRDASF / Reddit
Вот как выглядит мой обед за € 4 в дотируемой столовой на работе в Германии
- А вам работники, случайно, не нужны? © Actual-Money7868 / Reddit
- Так уже очередь! © Meroxes / Reddit
Первый обед с бизнес-партнерами в Токио
Ланч в моем офисе в Нидерландах
Обед в офисной столовой парня во Франции: бургер с лососем, шпинат, сельдерей и картошка
Мои «привилегированные» обеды меньше чем за € 4 в датской инженерной компании
- Просто пир для глаз и живота! © ahlsn / Reddit
Некоторые из моих ланчей в офисной столовой за € 3,25 (работаю в Испании)
- Нет, ну после такого я бы вообще перестала закупаться продуктами и готовить дома! © Neamow / Reddit
Обед за € 5,50 в столовой для сотрудников французской больницы. Я работаю медсестрой
Такой вот ланч я получил в университетской столовой Копенгагена
Ланч в моем университете в Швеции
Класс! Отличный набор продуктов. Главное мясо и картошечка. И овощи есть и какие-то паштетики. Мне очень нравится такой ланч.
- Столько всего на тарелке, такое ощущение, что ты понабирал с, как это не удивительно, «шведского» стола. © glormond / Reddit
Обед за € 8 в столовой на заводе в Германии, где я работаю
Ланч за € 5,6 в студенческом кафетерии в Финляндии
- Приятель, у вас в ВУЗе Мишленовские повара, что ли, готовят? © IWillDevourYourToes / Reddit
Вот что можно отведать в университетском кафетерии в Болгарии за € 2
Бонус: эти сотрудники сами позаботились о своем перекусе
Я приготовила и принесла на работу рамен на восьмерых
- Cлушай, ты что — частный шеф? © DarcyTheDyke / Reddit
Сегодня ради пущей драмы кинул в микроволновку гёдза с креветками и дошик «Шин», теперь вся офисная кухня пропиталась этим ароматом
Вот поэтому в офисах часто пишут нa микроволновках, что нельзя греть продукты с сильным запахом.
Ну а если вы решили на обед все же сбегать в близлежащий ресторан, то остается только пожелать, чтобы он был похож на те, в которые заглянули герои вот этой подборки и приятно поразил воображение еще до подачи блюд.