15+ историй из командировок, которые не так-то просто забыть

Жизнь полна сюрпризов, и порой она подкидывает их в самый неожиданный момент. Например, когда мы едем в командировку с мыслями о деловых встречах, а попадаем в непонятные ситуации. Иногда это внезапные приключения, но бывает так, что обстоятельства складываются не в нашу пользу.

Недавно собралась в командировку на неделю. Живу одна, поэтому попросила соседку пару раз полить цветы и дала ключи. Вернулась через неделю ближе к ночи, зашла домой и обалдела! Лежит соседка в моем халате, ест чипсы и смотрит телевизор. Говорю: «И как это понимать?» А она мне: «О, привет, а я решила у тебя переночевать. Муж храпит так, что уснуть не могу». Разумеется, спросила у нее про халат, так она снова с невозмутимым лицом ответила: «Прохладно что-то тут, но к себе не пошла, побоялась, что мужа разбужу». Сказала ей, чтобы быстренько шла домой. Буду менять замки на всякий случай.

Парень постоянно в командировках. Обычно он мне сразу сообщал, что добрался до места и заселился в номер, а тут тишина — «абонент недоступен». В итоге потом сказал: «Представляешь, моя коллега случайно оказалась в этом же отеле». Решила я найти ее в соцсетях, открыла страничку, а она там опубликовала фотографию «милого подарка» от коллеги. Причем такое, что обычно мы с ним друг другу дарим. Он ее видел всего пару раз в жизни, а уже такие подарки. Что-то тут не так. © Unknown author / Reddit

«Был в командировке. Решили с коллегами налепить пельменей. 250 штук получилось»

Живем со свекровью. Уехала я в командировку за границу. И вот в последний вечер дочь присылает мне сообщение: «Папа с бабушкой уложили в вашей спальне какую-то тетку». Я знатно обалдела, меня ведь даже в известность никто не поставил о том, что в нашей комнате ночует посторонняя женщина. Приехала домой злая и устроила скандал. Стою, возмущаюсь, а муженек со своей маменькой вдруг заявляют: «А что в этом такого? Мы просто помогли соседке, которая не могла попасть домой». А свекровь мне вообще выдала, что ей стыдно за мою реакцию. Вот сижу теперь и думаю: кто из нас не прав? © Подслушано / Ideer

С женой живем вместе 3 года, есть ребенок. Недавно был в командировке, а когда вернулся, то она заявила: «Мне сказали, что ты мне постоянно изменяешь. Шуры-муры наводил с 14 разными женщинами!» Что делать — ума не приложу, ведь она поверила в этот бред. Безумно ее люблю, но с ее стороны теперь целыми днями обвинения и призывы во всем признаться. А потом еще добавляет, что я трус, раз признаться не могу. И так уже 3 месяца. Такое чувство, что я сплю, и мне снится кошмар. Ребенка жалко. © Подслушано / Ideer

Отправили мою крестную в рабочую поездку в Китай на несколько месяцев. Там она очень сильно похудела, потому что просто не могла есть палочками. Все попытки научиться заканчивались провалом. Она покупала себе европейские приборы, но постоянно забывала их в номере или в ресторанах. Особенно мучилась с крутящимся столом — не успевала подцепить палочками еду из общих тарелок.

«Радости отцовства. Нашел вот такой подарочек от сына в чемодане, когда был в командировке»

«Дорогой папа, слоненок в твоем распоряжении. Доброе утро. Спокойной ночи. Сладких снов. Я люблю тебя до луны и обратно. Купи мне сувенир! С любовью, твой сынуля».

Еще неделю назад я был уверен, что я счастливый семьянин и дом у меня полная чаша. Но моя жена после 3 лет декрета стала худеть и считать калории с помощью специального приложения. Иногда показывала мне в телефоне свои достижения (сколько съела). А тут я приехал из командировки и вижу, что у жены в приложении вбито, будто вчера в 9 вечера она съела салат с креветками и дорогие устрицы. Решил спросить, не устраивала ли она посиделки с подругами. Невзначай поинтересовался, чем она вечером вчера занималась. Супруга сказала, что была дома с ребенком одна. Не хочу себя накручивать, она никогда меня не обманывала... © Подслушано / Ideer

Зимой уезжал в командировку на рабочей машине. Свою решил оставить у матери около дома, чтобы не волноваться. Приехал через пару недель, а мать с гордостью говорит: «Я твою машину почистила ото льда (машина светло-голубая) и льдину сверху разбила. Она, правда, долго не давалась, но я ее лопатой сбила». Бегу к машине и понимаю, что льдиной оказался плавник на крыше. Машина новая, из салона. Месяца ей еще не было. Потом полгода с матерью не разговаривал. © Подслушано / Ideer

Уезжала в командировку на 3 месяца. Живу в курортном городе. Пригласила подругу с детьми пожить у меня это время, чтобы она присмотрела за моим котом. Подруга на удаленке, а у детей каникулы. Приезжаю, а мой дом разнесен: матрас в подтеках, плесень на кухне и в холодильнике, в бассейне битое стекло, дверца шкафа выдрана с корнями, стены разрисованы. Мой кот сбежал к соседям через месяц. Зашибись. © Подслушано / Ideer

«Был в командировке и встретил Шакила»

Нахожусь на 8 месяце беременности. Муж в командировке. Заметила, что мы с ним можем ругаться и мило общаться одновременно. Полмесяца общаемся в разных мессенджерах одновременно. В одном чате утром пишу: «Ты меня не любишь!», — ругаюсь с ним и обижаюсь. А в другом мессенджере отправляю сообщение: «Доброе утро, любимый», — и мы там воркуем. При этом успеваю за пару минут и расстроиться, и обрадоваться. Гормоны играют. Тяжело ему со мной. © Палата № 6 / Telegram

Поехала подруга в командировку в Италию. Это была ее первая поездка за границу, поэтому она очень осторожничала и всего боялась. Лишний раз из номера не высовывалась. На третий день ей позвонили — подруга не поняла, что от нее хотят, и повесила трубку. Но телефон настойчиво продолжал звонить. Она на стрессе, ничего не понимает. Вдруг к ней кто-то начинает в дверь громко стучать и кричать. Она себе всякого напридумывала, уже чуть ли не в обмороке. Оказалось, что отель нашел переводчика и отправил его к ней в номер, чтобы тот пришел и объяснил, что горничные хотят убраться в комнате, но не могут, ведь она оттуда не выходит.

История моей подруги. Она замужем, есть дочь. Как-то муж отправился в другой город в командировку. В какой-то момент дочка начала плакать, успокаиваться не хотела никак. И почему-то била по своему игрушечному телефону. Тут подруга решила позвонить мужу. Оказалось, очень удачно. Он как раз заснул за рулем и чуть не попал в аварию. После звонка девочка успокоилась. И как после этого не верить в связь между ребенком и отцом? © Палата № 6 / Telegram

«Уехала по работе на 2 дня. В этот раз чувство вины очень сильное. Скучаю по своей малышке, но не так сильно, как она по мне»

Я очень люблю свои домашние растения. У меня их много, даже привозила черенки из разных стран. Муж всегда посмеивался над тем, что я с ними разговариваю, обнимаю их и шлю им воздушные поцелуи. Как-то уехала в командировку на 2 недели. По возвращению пошла в душ. Позже выхожу и вижу, как муж стоит над одним из моих кустов с пульверизатором и воркует: «Ну давай, братан, держи лист нормально, а то мама решит, что я за вами не ухаживал, и будет злая». © Палата № 6 / Telegram

В командировке познакомилась с парнем. Общение переросло в отношения. Через год узнала от общих друзей, что у него жена и ребенок. Закатила скандал. Сказал, что не живет с семьей давно. Поверила. Естественно, он мне соврал. Так эти же друзья рассказали все его супруге, а он взял и обвинил во всем меня. И от его друзей посыпались угрозы в мой адрес. Очень интересно все сложилось! Мужик изменяет, а виновата я. В следующий раз буду проверять у кавалера паспорт. © Подслушано / Ideer

Заметила, что еда из холодильника пропадает. Все гнала на мужа, что он ночью подъедает, пока сегодня случайно не услышала, как ночью открывается холодильник. Все бы ничего, но муж в командировке! Оказалось, наш кот научился открывать холодильник и тихо ворует оттуда еду. Как такое вообще возможно? © Палата № 6 / Telegram