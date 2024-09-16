Ой, как раздражают мамаши, считающие, что кто-то обязан развлекать их чадо, но только не они.
20+ историй о наглости, которая порой балансирует на грани разумного
Некоторые личности просто уверены, что мир обязан вращаться вокруг них. А если этого не происходит, они еще и поскандалить могут. Одни люди реагируют на такое поведение с недоумением, а другие ловко ставят наглецов на место. Среди героев нашей статьи есть и те, и другие, а также третьи — которые просто игнорируют таких товарищей и в ус не дуют.
- Начальница с прошлой работы была теткой при деньгах. Ее племянница вышла замуж, дочь у нее родилась с аллергией и бронхиальной астмой, надо было малышку вывозить каждый год на море. Начальница моя подкидывала племяшке деньги к каникулам дочки — то 30 тысяч, то 50, то 100. Сначала родственники принимали деньги скромно и стесняясь. Потом, на следующей год, аккуратно интересовались, будет ли помощь от родственницы. А затем у начальницы раком заболела сестра, потом муж на даче упал с лестницы — надо было операцию на ноге делать. Короче, начальница племяннице сообщила, что денег больше не даст, не может больше спонсировать, ибо других родственников надо лечить и спасать. И тут племяшку понесло: «Как так, денег не дадите? Мы уже отдых спланировали с расчетом на них и дочери море пообещали. Вам что, ребенка не жалко? Да вы просто бессердечная!» Начальница взяла и отправила ее телефон в черный список. © OlgaLeo / Pikabu
- Купил недавно квартиру в ипотеку. Соседи узнали, что я электрик. Женщина из квартиры напротив стала раз в неделю меня своими проблемами нагружать. Сначала попросила розетку починить. Кто-то криворукий ей так подрозетник установил, что тот в стене на честном слове держался. Пришлось делать нормально: подмазал стену гипсом, аккуратненько все установил. Спустя неделю та же соседка принесла «посмотреть электрочайник». Поменял провод — заработал. Потом попросила повесить люстру — сделал. И ладно, если бы хоть угостила чем-нибудь, — чаем, кофе, котлетками, но нет. А недавно она ко мне вообще явилась с претензией, мол, кто ей теперь обои переклеивать в комнате будет? Ведь я же розетку переделывал, гипсом замазал, некрасиво. Я от такой наглости слегка обалдел. Уточнил, ей только в одном месте обои переклеить или во всей комнате. На миг ее лицо озарилось улыбкой, и соседка выпалила, что хорошо бы во всей комнате. Я просто взял и ушел из ее квартиры. Теперь она и не здоровается со мной даже. © admin / y-story
- У нас в городском парке есть огороженная территория с закрытой беседкой. Пригласили нас родственники туда на день рождения ребенка. Взрослых человек 15, детей 6. Были приглашены аниматоры, ростовые куклы, специальный работник жарил шашлык. Аниматоры развлекают ребятню, а я смотрю: детей в 2 раза больше стало. Покрутила головой, а за заборчиком тусуются 3 мамаши и ждут своих ребятишек. Пришлось выпроваживать незваных гостей, не дожидаясь посадки за стол. Так мамашки как начали вопить: «Что вам, жалко, что ли?» А ребенку-имениннику вообще нажелали всего плохого. Что с такими делать, ну не драться же? © Midnaiht / Pikabu
- Сел в маршрутку рядом с водителем. Между мной и им здоровый ящик с отсеками под железные деньги, то есть больше впереди мест нет. На одной из остановок дверь в кабину открывает молодая особа лет 20, молча смотрит на меня, я на водителя: «Это твоя?» Он отрицательно качает головой. Я говорю ей тогда:
— Здесь нет свободных мест.
— Ну тогда пересядьте в салон.
Я, обалдев от наглости, молчу и округляю глаза. Девушка настойчиво:
— Я хочу сюда сесть, пересядьте!
Ничего не смог на это ответить и просто закрыл дверцу маршрутки. Девушка осталась стоять на остановке. Отойдя от культурного шока, я спросил у водителя: «А что это было?» А он говорит, мол, это такая прослойка появилась: на такси денег нет, но и в толпе ездить не хотят, вот и перемещаются только спереди в маршрутках. Я в шоке от того, какие заморочки у людей в голове. © vorchunGKH / Pikabu
- На прошлой работе была одна ленивая дама, которая постоянно прикрывалась ребенком и перекладывала свои дела на других. Пока она была одна в коллективе мужиков, вроде прокатывало. Потом наняли еще одну даму-инженера. Та это перекладывание обязанностей терпеть не стала и пожаловалась начальству. Первая начала на вторую наезжать с претензией: «У тебя муж есть, а я одна!» В ответ получила: «То есть ты настолько ленивая, что даже над отношениями не работаешь!» Гениально, я считаю. © Steelsopr / Pikabu
- Встречался с девушкой месяц. У нее были проблемы с деньгами, и я купил ей хорошее пальто. Первая реакция — радость, слезы, слова: «Ты настоящий!» и прочее. Прошло полгода. За это время, бывало, я помогал деньгами, покупал какую-то бытовую технику ей домой, решил вопрос с оборудованием по работе. А затем мы поехали отдохнуть в Египет. Полностью на мои деньги. И сразу по приезде с меня начали требовать новый телефон. При том, что текущий ее телефон работал весьма неплохо. Я сказал, что деньги на развлечения кончились, и пока такой возможности нет. И добавил, что вот, смотри, я же сам хожу с телефоном еще более плохим, чем твой. На что получил ответ, который запомнил на всю жизнь: «Ну и что! Это — ты, а это — я». На следующий день мы расстались. © eskeldp / Pikabu
- Сидел на сайте знакомств. В анкете сразу указал, что ищу девушку строго без детей. Познакомился с дамой, она сразу предложила встретиться в кафе. Приезжаю, а она за столиком сидит с ребенком лет 6-7. Подхожу и такой: «О, так вы вдвоем!» А она мне так гордо: «Да!» — и смотрит на мою реакцию. А я и говорю: «Ну, значит, третий лишний, и этот лишний — я!» Разворачиваюсь и ухожу, не обращая внимания на ее крики. Потом мне прилетает на сайте: «Ну ты вообще! Не мог ребенку пиццу и мороженное купить?!» Заблокировал ее везде, так она еще несколько раз с разных аккаунтов меня доставала. © OMEGARET / Pikabu
- Живем с мужем и ребенком в моей добрачной однокомнатной квартире. Балкона нет. Вещи сушу в ванной. Стирки всегда полно. Так как мужу надо вещи каждый день стирать (он тренер, вещи спортивные, гладить не надо), то стирает у родителей, там трешка и теплый балкон, много места. Вчера устроил мне скандал, что его мама устала стирать его вещи. Возмущается, почему он должен стирать у родителей. Говорю, что нужно обеспечить нам с ребенком квартиру побольше и стирать там. А так должен быть благодарен, что живет у меня, а не ипотеку платим. Потом позвонила свекровь с такой же претензией. Я ответила, что как моего мужа постоянно эксплуатировать для помощи, пока я дома с ребенком одна, то про то, что у него жена есть, никто не помнит. А как вещи постирать, сразу вспомнили, что жена есть. После этого мне сказали, что я никто и звать меня никак. Я ответила, что пусть я никто, но ее сынок живет в моей квартире. Если что-то не устраивает, пусть обеспечат его квартирой или пусть сам обеспечит нас квартирой, а потом уже претензии предъявляет. Вот люди совсем уже обнаглели! © Подслушано / VK
- Я живу в многоквартирном доме. Чтобы попасть в квартиру после 8 вечера, нужно носить с собой ключ от входной двери. Одна из соседок каждый день забывает свой ключ и постоянно стучится ко мне в окна, чтобы я ей открыл. Я дважды открывал ей дверь, но я же не швейцар! Поэтому сказал, что больше я впускать ее в подъезд не буду. И вот сегодня вечером она снова вышла гулять с собакой и, конечно же, не удосужилась взять ключ. Стала барабанить мне в окна, звонить в дверь — я выключил звонок и продолжил смотреть фильм. Смеркалось. Ближе к полуночи я все же впустил соседку в подъезд, потому что ну не могу я лечь спать, зная, что она сидит там во дворе, да и собака ни в чем не виновата. Но предупредил, что в следующий раз вызову полицию, мол, кто-то ломится ко мне в окно, пусть они с ней разбираются. Надеюсь, после несколько часов на свежем воздухе до соседки дойдет, что надо носить с собой ключ. © THROWRA1900482 / Reddit
- У моего брата трое детей в возрасте от 6 до 10 лет. Несколько месяцев назад он спросил, могут ли они остаться у меня дома на выходные, потому что они с женой хотели отдохнуть, и я согласилась. Подумала, что это неплохой повод больше времени провести с племяшками, сблизиться с ними. Но эти выходные превратились в кошмар! Дети ломали вещи, разбили вазу моей покойной бабушки, пролили сок на мой белый диван и даже исписали стены маркерами. Я пыталась контролировать ситуацию, но они меня просто игнорировали. Когда я рассказала брату, что натворили его ребята, он просто посмеялся и сказал: «Дети есть дети». О возмещении ущерба даже речи не шло. Ну окей, проехали.
На днях он снова попросил меня взять его детей на выходные, но я отказалась, напомнив, чем все обернулось в прошлый раз. Брат взбеленился: «Дети просто вели себя как дети — их нельзя за это наказывать!» Наши родители встали на его сторону и заявили, что мне пора повзрослеть и помогать брату с потомством. Но разве я не имею права отказаться? © maddiexlopezz / Reddit
- Вчера одна яжемать набрала у нас в магазине кучу мелкого товара, пришла на кассу и вывалила это все на ленту. Ну, я пробиваю, там уже 4 полных пакета на 5 с лишним тысяч, и тут она выдает: «А на сколько там получилось? У меня всего 2 тысячи! И что мы делать будем?» Я обалдела от этого вопроса. Говорю: «Значит так, я сейчас удаляю весь чек, вы выкладываете то, что вам нужно, из пакетов в корзину, и я на 2 тысячи товар пробиваю». Так она заявляет: «А мне все надо! Можно я вам потом занесу деньги за то, на что сейчас не хватило? Или вы можете мамочке приятное сделать, а я вам видео пришлю, как мой карапузик кушает пюрешку!» Там не то что вся очередь обалдела — там уже я была готова покинуть Землю и улететь на Марс, лишь бы не видеть эту наглую женщину. Нормально так, да? Завтра приду в магазин у дома и скажу: «Давайте вы мне подарите эту курицу, я же мать, а я вам пришлю видео, как я ее ем!» Короче, эта дамочка меня обозвала и ушла. Очередь осталась довольна, потому что так все быстрее разрулилось. © Я работаю в торговле! / VK
- Расстались с парнем из-за несостоявшегося отпуска. Ну, как несостоявшегося — я поехала, а он нет. Встречались почти 5 лет, жениться не собирались — и так было комфортно. У него 2 детей от предыдущего брака, поэтому я и не спешила связывать себя узами. Он был очень вовлечен в жизнь детей, часто гулял с ними, покупал дорогие подарки, лекарства, оплачивал всякие кружки. Короче, много денег у него уходило в ту семью. Мы жили в моей маленькой квартирке. На продукты, быт, развлечения скидывались всегда пополам. Давно хотели полететь в отпуск к океану, копить начали почти за год. Каждый копил отдельно свою часть. И когда настало время покупать путевку, парень вдруг заявил, что у него денег нет. Он, видите ли, оплатил детям поездку к морю и накупил подарков. При этом был уверен, что я заплачу за него оставшуюся часть или мы поедем на мои деньги в другое место, где дешевле. А я просто уехала одна! Не звонила ему во время отпуска, а по приезде оказалось, что он уже съехал с моей квартиры. Ни о чем не жалею! © Как мы расстались... / VK
Пагадите, в прошлый раз парень эти деньги маме отдал, а теперь детям?
- Мы с подругой перед посадкой в самолет купили фастфуд. Поднялись на борт и схомячили все, только чуток картошки фри осталось. По проходу самолета туда-сюда бегала маленькая девочка. Она подошла к нам и такая: «Моя мама сказала, что вы отдадите мне мой чизбургер!» Моя подруга, будучи девушкой доброй, предложила малышке картошку фри, но та закричала: «Нет, я хочу чизбургер!» Мы ей сказали, что этого у нас нет, и девочка заорала: «Мама, они мне ничего не даду-у-ут!» Потом малышка убежала, и больше мы ее не видели до конца полета. Но на выходе их самолета нас поймала мама девочки и выдала: «Ну вы и эгоистки! Могли бы поделиться с ребенком, не переломились бы!» Я пропустил памятку, в которой говорится, что мы обязаны покупать дополнительный бургер или два для чужих детей в самолетах? © tuna_tofu / Reddit
- Проводили воду на дачу. На четверых вышло 360 тысяч. И тут нарисовалась соседка с предложением дать ей воду бесплатно на основании того, что у нее трое детей. Все бы ничего, но мы-то знаем, что младшему из троих уже 35, и самая дешевая машина в этой семье с тремя мальчиками — это Toyota RAV4. © Анна Швец / Dzen
- Муж играл на площадке с сыном и забыл забрать наши игрушки из песочницы. Возвращаюсь за ним и вижу, как тетка с девочкой быстро уходят с площадки с нашим ведерком. Я за ней. Догоняю, говорю:
— Извините, но это мое.
— Нет, мое!
Я от такой наглости аж в ступор впала. А сама тяну у нее из рук ведерко и говорю:
— Да нет же, оно наше! Вот тут наклейки — сын сам их клеил, и на грабельках остался кусочек цены.
На что тетя мне заявляет, что ведерку красная цена три копейки, спорить она из-за них не будет и может себе позволить такое купить. Ну, тут у меня уже начало подгорать и я выпалила, что раз можете себе позволить, то зачем чужое забирает? После этих слов она мне резко впихнула в руки игрушки и свалила в закат, попутно говоря девочке, что нехорошая тетя забрала ведерко. Я до сих пор в шоке. © speakformakarone / Pikabu
- Сейчас возвращаюсь из командировки, сел в поезд. Захожу в купе, а там мужик с бабой, и сходу наезжают такие: «А зачем вы в наше купе билет купили? В соседних купе куча свободных мест!» У меня желания скандалить не было. Говорю, мол, да ладно, чемодан оставлю и с проводником договорюсь, может, можно куда-то пересесть. Баба чуть не заверещала: «Ищите себе другое место!» Тут я малость обалдел, а баба побежала к начальнику поезда. В итоге еду я сейчас один в пустом купе. Я думал, такие соседи, с которыми я столкнулся, бывают только в историях в интернете. © AlexBergZH / Pikabu
- Какое-то время сидела без работы, рассылала резюме. Перезвонили из непонятной компании, пригласили на собеседование. Мурыжили там примерно минут 40, проверяли навыки работы с компьютером. А потом принесли договор. Юрист вписала мои данные и дала мне на подпись, ничего не сказав ни про обязанности, ни про условия труда, мол, договор типовой, подписывай. Стала я договор читать, и от прочитанного волосы дыбом встали. Я не имею права беременеть или брать на усыновление детей младше 10 лет. Я не имею права вступать в личные отношения с другими сотрудникам компании. Я должна за 3 месяца до вступления в брак уведомить работодателя. За каждое опоздание штраф в размере МРОТ. Я просто встала и ушла оттуда. И ведь работает там кто-то... © Unknown author / y-story
- Двоюродная сестра всегда мне говорила: «Приезжай в деревню! У нас люди добрые, приветливые...». Мы с мужем продали трешку и купили дом с участком в 30 км от города. Супруг занялся починкой забора, мелким ремонтом, а я — рассадой и огородом.
Починил муж забор — его тут же в одном месте поломали. Оказалось, сломала тетка, которая жила через дом. Она на нашем участке воду брала. Был колодец, к которому она даже тропинку протоптала. Все бы ничего, не жалко, только вот когда за водой приходила эта самая тетка, с участка что-то пропадало: то лопату прихватит, то грабли. Тащила вообще все подряд: от навоза до светильников. Пришлось делать нормальный забор. И тут началось... Тетка встала в позу: «Вы оборзели? Я тут всегда воду брала! Убирайте забор или давайте ключи от калитки!» Послали.
Завезли на участок перегной для рассады. Приходит соседка и такая: «Можно ведерко перегноя?» Ну, ведерка не жалко — бери! Так она заявилась к нам с тачкой и давай лопатой перегной накидывать. Я обалдела! Спрашиваю, мол, вам тачки-то не мало будет? А она мне нагло так: «Конечно, мало! Но я сейчас разгружу и еще приеду». Тоже послали. Ну вот что за люди, а? © admin / y-story
вроде раньше была пара, которая считала, что любое свободное купе можно занимать?
- Летели мы на большом двухэтажном красивом самолете. Нас встречали милые улыбающиеся стюардессы. Приветливо общались даже с полностью невменяемыми пассажирами. Выдержке девушек можно только позавидовать! И вот мы уже приготовились ко взлету, пристегнули ремни, нам раздали конфеты, и самолет порулил ко взлетной полосе. И тут одна дама из внешне приличного семейства с двумя детьми обнаружила, что срочно нужно сменить младшему памперс. Не мудрствуя лукаво, она совершила данное действие на глазах у всех. А дальше мамаша кинула использованный памперс к ногам стюардессы, сидевшей в кресле напротив, и заявила: «Если у тебя дети есть, ты знаешь, что с этим делать!» Надо признать, что многим это не понравилось. Но на осуждающие замечания дама заявила: «Ну а что? Вставать-то уже нельзя!» Так как самолет уже начал разбег, мы все вынуждены были наблюдать за кувыркающимся по салону и нашим ногам памперсом в течение минут 15. Такие дела. © emifarafauler / Pikabu
- Стою на остановке, жду такси. Машина подъезжает, и тут же ко мне подбегает тетка и таким жалостливым голосом начинает: «А можно я с вами поеду? Мне всего одну остановочку. Ну, пожалуйста!» Отвечаю, что нельзя. И сразу жалостливый тон сменяется возмущением: «А почему это нельзя-то?» Слушать не стал, уехал. И еще забавно, что это остановка — конечная аж для 17 автобусов, и только пара из них не проходит через нужную этой тетке следующую остановку. © Unknown author / Pikabu
- Покупаю мясо на рынке всегда у одной женщины. Она приветливая, вежливая такая. Набрала я у нее мяса на 5 тысяч, решила дома его взвесить и обалдела: тут 300 граммов не хватает, там почти на полкило обвес... Пришла к ней, спрашиваю: «Как так?» А она мне с улыбочкой: «Так ты сама виновата! Ты ведь ни разу мне чаевых не оставила, всю сдачу всегда до копейки забираешь!» Я в недоумении: «А за что чаевые-то?» А она мне: «Так за то, чтобы не обвешивала!» Я от такой логики до сих пор в себя прийти не могу.
Поход на рынок может обернуться такой историей, что ее потом еще годами можно близким будет вместо анекдота рассказывать — как это случилось у героев нашей статьи.
Комментарии
СЫночка с нестиранными вещами -к маме.
А мороженое и пиццу мог бы купить ребёнку. Сделай мир добрее
Ой, сидели, пристегнутые?? Да наклонился бы кто- то, поднял памперс и швырнул бы обратно в кресло горе-мамаше.
Бесят чаевые. Официанту дай, таксисту дай, курьеру дай... Вот почему мне никто не дает чаевых?