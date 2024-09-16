20+ историй о наглости, которая порой балансирует на грани разумного

Некоторые личности просто уверены, что мир обязан вращаться вокруг них. А если этого не происходит, они еще и поскандалить могут. Одни люди реагируют на такое поведение с недоумением, а другие ловко ставят наглецов на место. Среди героев нашей статьи есть и те, и другие, а также третьи — которые просто игнорируют таких товарищей и в ус не дуют.