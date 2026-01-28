Назвать кота Нельсоном — плохая для него, кота, примета. Глаз может потерять.
16 историй о том, что на приеме у ветеринара бывает смешнее, чем в кино
Поход в ветеринарную клинику обычно ассоциируется с тревогой и переживаниями за любимых питомцев. Однако даже в стенах лечебницы находится место для искрометного юмора и абсурдных ситуаций. Иногда врачам приходится объяснять новоиспеченным хозяевам, что мурлыканье — это вовсе не симптом болезни, или успокаивать тех, чей «кот» внезапно начал рожать котят.
- Подобрала кошку, отвезла к маме. Мама обнаружила у нее уплотнение в паху. Помчались к ветеринару. Тот задумчиво осмотрел кошечку и спросил: «Как назвали?» Ответили, что Нелли. Врач вздохнул: «Тогда у вас проблемы». Спрашиваем, почему. «Потому что это не кошка, а кот — придется новое имя придумывать». Так Нелли стала Нельсоном.
- В кабинет вбегает пара с мейн-куном. Говорят, кот перестал ходить. Делает шаг, падает на бок и лежит. Я поставила кота на пол, он сделал шаг и завалился. И тут я расхохоталась, ведь на шее у него красовался ошейник с адресником, который я тут же сняла, а кот начал носиться по кабинету как оглашенный. Оказалось, это был его первый ошейник в жизни, и кот просто решил, что эта штука на шее весит тонну и прижимает его к земле, поэтому сопротивление бесполезно.
- Сидим с котом в очереди к ветеринару. Иногда смешно было слышать, как вызывают питомцев по кличкам. Рядом сидел накачанный мужик с чихуахуа, он каждый раз заливался от смеха. Но когда вызвали его самого, ржали уже все остальные. Песика звали Центурион Марк Крысобой. Ножки тоненькие, глазки на выкате, дрожит от каждого звука, но зато имя грознее некуда.
- Пришла дама с йорком и запричитала: «У моей Бусинки на лбу выросла огромная шишка! Доктор, что же это?» Смотрю — правда, между ушами бугор. Трогаю — твердое, неподвижное. Раздвигаю шерсть и заливаюсь смехом. Ведь это была прилипшая к длинной челке сосательная конфета.
- Пара принесла кота с жалобой «не мяукает». Я собрала анамнез, осмотрела кота. Он идеален! Мужик за свое: «Сделайте так, чтобы замяукал». Ущипнула за хвост, замяукал. Ушли домой. На следующий день снова приходят — не мяукает. Оказывается, жена, видимо, уже достала кота дрессировкой «мяу» в разных интонациях, и кот просто начал молчать. А мужик начал предлагать любые деньги, лишь бы кот мяукал. Я попросила просто отстать от кота. © ohhalea
У меня младшая физиологически мяукать не может, "скрипит". Дворовая, ее женщина, у которой мы взяли, подобрала в 2,5 месяца, видимо, в младенчестве застудила связки, пока по улицам шлялась. Очень смешные звуки получаются, но мы ее любим даже больше, чем старшую с нормальным "мявом".
- Ко мне на прием пришел парень со своим котиком. Кота он завел впервые, до этого у него их не было. Этот бедняга был обеспокоен тем, что его кот издавал странные звуки. Он просто мурлыкал. © Kiwi_bananas / Reddit
- Привели кота на чистку зубов. Сказали нам прийти попозже. Мы вышли, а через пару минут врач выбежала из клиники, догнала нас и говорит: «Он кастрирован уже!» Мы на нее недоуменно посмотрели и говорим: «Да, ему зубы надо лечить». Короче, ветеринары тоже люди. © oxana_renard
- Зашли в ветклинику. Слышу, как орет кот на все лады. Спрашиваю у врача, зачем они так с ним. Тот не понял. Я уже говорю: «У вас же кот за стенкой орет!» А он такой: «Вы про этого кота! Пойдемте покажу». Зашли в кабинет и я опешил. Оказалось, это мяукал попугай разными голосами. Увидев меня, птица хитро подмигнула, гавкнула и сказал «Привет!» После раздался щелчок фотоаппарата. Доктор сказал: «Люблю снимать выражение лиц людей, когда они видят Сильвера». Cool story / VK
С одной стороны конечно забавно, что попугай то орет на все лады как кот, то гавкает, то привет говорит. Но я считаю не в ветеринарной клинике. Животные в очереди слыша крики попугая могут начать нервничать и уже на приём попадать во взвинченом состоянии.
Чем дольше мы с котом сидели в очереди на приём тем более нервным он становился, а уж если услышал из кабинета или стационара кошачьи крики и возмущения то вообще начинал трястись. И на самом приёме даже простые манипуляции приходили гораздо сложнее. Вплоть до того, что надо было надевать воротник на кота, защитные перчатки на врача и звать ассистента потому что наших с врачом четырех рук не хватало, чтобы удержать кота на месте.
- Я — ветеринар. Однажды ко мне пришел мужчина со щенком, животному требовалась операция. Мы подробно обсудили все, что касалось подготовки к процедуре. Разумеется, я строго предупредила: никакой еды и воды после полуночи, а также утром в день операции — ни крошки, ни капли.
Во время приема я всегда задаю контрольный вопрос: «Давали ли собаке еду или воду после полуночи или сегодня утром?» Он поморщился, и я сразу поняла — покормил.
— Вы кормили ее утром?
— Да всего чуть-чуть корма. Уж больно грустно она смотрела.
— Что ж, нам придется перенести операцию, раз вы ее покормили.
Тут же последовал взрыв эмоций:
— Это же всего лишь немного корма! Да если бы вы хоть что-то понимали в сухом корме, вы бы знали, что это не проблема!
Тогда я популярно ему объяснила, почему именно это является проблемой. Он смущенно удалился, а через неделю вернулся и извинился.© BaldChihuahua / Reddit
- Моя кошка часто и беспричинно мяукает. Может просто лежать и орать. Громко так, выразительно. Особенно по ночам. Думала, заболела, повела к ветеринару. Мне сказали, что она кричит, потому что ей нравится слышать звук собственного голоса. Ясно. © Подслушано / Ideer
- Парень принес корги. Говорит: «Он часами сидит напротив шкафа в коридоре и смотрит в одну точку. Иногда рычит». Осмотрела, пес выглядит адекватным. Посоветовала проверить сам шкаф. Через час парень звонит и хохочет. Оказалось, что за тем самым шкафом, в который пялился пес, сидел сбежавший у соседей неделю назад хомяк. Зверек нагло хрустел украденной сушкой.
Про операции - все правильно, только натощак, и мало ли что они там смотрят
Первому коту удаляли ноготь по срочной, под наркозом (если ждать сутки, считай, минус лапа), после завтрака. Как же его полоскало! И самое страшное - когда наркоз закончился, а кот еще в себя не пришел - я его реально над тазиком вниз головой держала, ибо в горизонтальном положении мог просто захлебнуться.
- В кабинет влетает женщина с котом. Говорит, что он перестал нормально двигаться. Идет, потом начинает трясти задней лапой, падает на бок и кувыркается. Проверяю рефлексы — идеальные. Беру одну лапку и с улыбкой достаю в шерсти между подушечек маленький кусочек прозрачного скотча, который прилип так хитро, что кот просто пытался его стряхнуть всеми доступными способами.
- На прием принесли мопса. Хозяева в панике: собака начала издавать странные, ритмичные свистящие звуки, но только по вечерам, когда ложится спать. Я слушаю легкие — чисто. Сердце — как мотор. Нос дышит свободно. Оставляем собаку в стационаре на пару часов понаблюдать — тишина, дышит идеально. Хозяева забирают пса, а вечером звонят: «Опять свистит! Мы поняли, в чем дело, извините за беспокойство!» Оказалось, пес просто нашел под диваном старую резиновую игрушку-пищалку, ложился на нее грудью именно вечером перед телевизором и дышал в такт, нажимая на пищалку ребрами.
- Запихнуть моего кота в переноску в одиночку — квест не для слабонервных. Зато в клинике я крышечку снимаю, а кот там блинчиком растекается, только одни глаза и видны. И ношу этот поднос с котом по всем кабинетам. Однажды выношу блюдо с блинчиком, и тут кот внезапно превращается в кирпичик. Глазища черные, как ночь. Смотрю — сидит огромная белоснежная собака и тоже напрягается. Это было такое противостояние взглядами, мама дорогая! Большая белая собака против большого черного кота. Мы с хозяином собаки прыснули, ну такие серьезные ребята! © Олень / ADME
- Мама притащила домой красивущую кошку. Вечером обнаружила у нее большое уплотнение. Позвонили ветеринару. Он примчался. Начал осматривать и говорит: «Здесь целых два уплотнения». Мы в шоке, спрашиваем, мол, нужна операция? А он улыбнулся и выдал: «Нет, просто он мальчик!» И тут до нас дошло, что у нас никогда не было котов, только кошки. Ну, не привыкли мы к их причиндалам. © vivaladamilya
- Владелец принес на прием своего питомца. Из жалоб: вздутие и колики, мол, дома два кота, едят одинаково, но этот толстеет, а сегодня его прям выкручивает. Я сказал, что это вообще-то кошка и она беременна. Мужчина и слышать ничего не хотел, говорит, ему продавали кота и все тут! Не знаю, сколько бы продолжалось это недоразумение, но прямо на приеме у нее начались роды. Бывший кот родил четырех отличных котят. Хозяин смотрел на них так, будто искал какой-то подвох. © Ольга Мешкова / ADME
Братья наши меньшие умеют удивлять своим поведением не только дома, но и на осмотре у специалиста. Такие курьезные случаи напоминают нам, что к любым неожиданностям стоит относиться с долей иронии, а искренняя любовь и забота способны сгладить любые неловкости.
А случались ли с вашими питомцами забавные казусы в стенах ветеринарной клиники?
