Мой муж тоже удивился, когда я ему сказала, что у нашего кота есть соски. Их просто не видно из-за густой шерсти.
15 историй, доказывающих, что любовь к питомцу — это самое милое безумство на свете
Каждому владельцу питомца знакомо это чувство: в груди все холодеет, когда замечаешь, что с твоим любимцем что-то не так. В голове мгновенно проносятся худшие сценарии, и вот ты уже летишь в ветеринарную клинику. И это — единственно правильная реакция.
Но иногда, к нашему огромному облегчению, страшный диагноз оказывается забавным недоразумением, а леденящий душу ужас сменяется неловким смехом. Мы собрали 15 именно таких историй. Они не о болезнях, а о нашей безграничной, порой панической любви к пушистым членам семьи, которая и рождает самые лучшие комедийные сюжеты в стенах ветклиники.
- Кот ходит мимо лотка. Отвели к ветеринару. Врач провел тщательное обследование. Вызвали на повторный прием. Мы пришли, все на нервах. Спросила, что с котом. А этот серьезный доктор внимательно посмотрел на нас, вздохнул и выдал: «Слабоумие и отвага». В общем, здоров наш кот, просто дурной и борзый. © Палата № 6 / VK
- Приехала на выходные к маме со шпицем. Она заметила, что собака что-то слишком много спит. Пошли к ветеринару. Серьезная тетенька-врач покрутила-повертела наше сокровище, послушала меня и выдала: «Ничего серьезного нет, нет причины для проверки сердца или проведения рентгена. Просто она у вас ленивая, вот и все!» © Ponutoro / Pikabu
Интересно, и как ветеринар поняла на глаз, что ничего страшного нет?🤔 Когда мы нашего водим в вет. клинику, там всегда и УЗИ сделают, и рентген если надо. А к этому врачу я больше не пошла бы. То, что шпиц молодой, не значит, что у него не может брать проблем с сердцем и прочих болячек.
- В клинику позвонили. Клиентка была убеждена, что с ее собакой что-то не так. Когда они зашли, администратор потеряла дар речи. Мы тоже округлили глаза, но отвели огромную белую собаку в кабинет. Оказалось, что ее просто-напросто не вычесывали. Мы ее погладили и начали расчесывать, попутно наблюдая за гигантскими белыми клубками шерсти, перекатывающимися по кабинету. © brighters / Reddit
- Мой папа — ветеринар. Как-то он сидел в кабинете за столом в ожидании клиента с собакой. И вдруг в клинику ворвалась какая-то бабка. Она держала в руках клетку для попугаев, бросила ее в кабинет и закричала: «Вылечите его!» Потом убежала прочь. Отец с минуту приходил в себя, заглянул в клетку и понял, что там муляж птицы. Интересно, вернется ли она за своей птичкой. © Палата № 6 / VK
- Назвали щенка Оскаром. Повела его к ветеринару. Женщина оказалась с юмором. В конце осмотра она выглянула из кабинета и с выражением произнесла: «Для вручения Оскара приглашается...» Я подошла к ней, она протянула мне пса, а потом начала аплодировать. Пришлось поклониться. © Подслушано / Ideer
Стесняюсь спросить, но спрошу: муляж птицы - это чучело или восковая статуэтка?
В любом случае, женщина странная...
- Как-то в ветклинике нам нужно было взвесить кошку. Зашли в кабинет, где стояли весы, а там огромный дог сидит с хозяином и 2 ветеринарами. Они в панике, ведь пес может накинуться на мою кошку. Но они не знали, что мой 2-килограммовый комочек строит собак по струнке. В итоге хозяин дога держал его на руках все то время, что мы находились в кабинете. Смеялись все, кроме того несчастного пса. © Оксана Шакирова / ADME
- Привезли кота на процедуры в ветклинику. Пока его капали за соседним столиком осматривали котика бабульки. Ветеринар спросил у нее, мол, как дела? Она ответила, что-то давление сегодня пошаливает, а так вроде ничего. Ветеринар улыбнулся и уточнил: «А у кота-то как дела?» Мы с мужем потом долго смеялись. © nika.zhuleva
- Приехали в ветеринарку. Начала вытаскивать кошку из переноски и слышу дикий ор администратора. Она причитала, что кошка серьезно больна. У меня ноги подкосились. Спросила, с чего это она взяла. А дамочка трясущимся голосом произнесла: «Да она же у вас совсем облысела!» Сначала я подумала, что девушка пошутила, но она была серьезна. Я не знаю, как можно не знать породу сфинкс. После моих объяснений она сказала: «Ошибочка вышла». Ага, а у меня чуть инфаркт не случился. © Не все поймут / VK
- У подруги брат ветеринар. Сидели мы как-то с ней и она начала рассказывать, как брат углядел у кота знакомой грыжу, описала симптомы. Тут я судорожно начала понимать, что у моей кошечки тоже есть припухлость в нижней части пузика. Записалась на УЗИ к ветеринару-хирургу. Приехали, сдали анализы, натерпелись страха и ужаса. В общем, я заплатила немалых денег, чтобы узнать, что моей кошечке просто пора на диету. © Подслушано / Ideer
- У меня был волнистый попугайчик по кличке Пингвин. Птица начала бесконтрольно нести яйца, которые периодически у нее там застревали. Видимо дело к старости шло. Поехали в центр к орнитологу, в какую-то понтовую клинику, где доктор вызывает пациентов по громкоговорителю. И тут раздалось: «Девушка с Пингвином, заходите!» Все с интересом начали смотреть, кого же я несу в руках. © mje958bh / Pikabu
- Как-то подобрали очередную кошку на улице. У нас на тот момент уже был кот Беляш и кошка Гуляш. Привезли найденыша в ветеринарку. Между знакомой ветеринаром и мной состоялся такой диалог:
— Кто у вас на сей раз?
— Третье!
— Опять съедобное?
— Лаваш!
Все прыснули со смеху! © ave_alarma
Прекрасные имена, Беляш, Гуляш, Лаваш 😂 у меня младший котики тоже в честь еды названы, в переводе арахисовая конфетка, колбаса и Рыба Иванна
- Когда животные поступают в зоопарк, их на время помещают в карантин, чтобы убедиться в отсутствии у них экзотических заболеваний. К нам в клинику привезли хамелеона — великолепного имитатора. И, не хотелось бы его излишне очеловечивать, но, казалось, он проникся симпатией к нашему ветеринарному технику. Он охотно взбирался ей на руку, устраивался на рукаве ее блузки и менял окраску в тон ее рабочего халата, какого бы цвета тот ни был. Она стала специально носить одежду самых разных расцветок, просто чтобы проверить, сможет ли хамелеон их повторить. И ему это всегда удавалось. © Kihansi / Reddit
- У нашего хаски заболела лапа. Он, бедный, едва ковылял на трех лапах, поджимая больную. Все мои попытки понять, что с ним случилось к успеху не привели. Я понеслась к ветеринару. Долгая очередь, ожидание, и вот мы в заветном кабинете. Собачка едва входит, я объясняю доктору, что так уже 3 дня. Мы с ветеринаром взгромождаем собаку на метровый стол для осмотра. В этот момент открывается дверь, мой хась подрывается, спрыгивает и на четырех бодро лапах уносится прочь по коридору. Так быстро мне его еще никогда не лечили. © Подслушано / Ideer
nа четырех "бодролапах". Чем редакции не угодил оригинальный текст - вопрос риторический, но выражение получилось хорошее.
- Наглаживая пузо нашего пекинесика, мама обнаружила у него торчащую попку клеща. Она запаниковала. Потом еще нашла. Все, капец, надо к ветеринару! Мама только собралась выходить и тут я пришла. Говорит, мол, двух клещей обнаружила у бедного песика. Спросила у нее, маленькие, длинные и с черными попками? Она подтвердила. И тут я побежала к собаке, осмотрела ее и говорю: «Мама, это просто соски!» Ну видимо она не знала, что они у мальчиков как бы тоже есть. © СИТУАЦИЯ / VK
- К нам пришел клиент с 15-летним котом. Я его кастрировал много лет назад. Парень спросил уверен ли я, что это кот, а не кошка. Я уточнил, почему у него вообще такой вопрос возник. Он посмотрел на меня и с серьезным лицом выдал: «У него соски». Я объяснила ему, сдерживаясь от смеха, что вообще-то у котов они тоже есть, как и у мужчин. © CrowBar1134 / Reddit
Вот такой забавный калейдоскоп из паники, любви и смеха получается, когда мы приводим своих пушистых членов семьи к ветеринару. И каждая из этих историй доказывает простую истину: быть немного сумасшедшим и тревожным родителем для своего питомца — это абсолютно нормально.
А у вас случались подобные курьезы у ветеринара?