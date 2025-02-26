18 походов к ветеринару, которые закончились целой лохматой историей
Животные
1 час назад
Ветеринарам приходится очень нелегко: их пациенты юркие, кусачие и с когтями. Да еще и сами не могут сказать, что их беспокоит. В общем, что ни рабочий день - то приключение. Да и у владельцев пушистых тоже есть свои занимательные истории о походах в ветклинику.
- Отвезла кошку в ветеринарку. Врач сказал, что нужно делать рентген. И спрашивает: "Не беременная?" Говорю, что нет, стерилизована. Дальше спрашивает: "Не кормящая?" Я уже бешусь: "Нет, я же сказала, стерилизована!" И думаю, что за врач достался, вообще! И тут он выдает: "Женщина, я про вас спрашиваю! Беременным и кормящим в рентгенкабинет нельзя!" Оставшееся время приема я предпочитала молчать. © SuperNataha / Pikabu
- Звонит подруга. Вся в панике, мол, нашла у кота какую-то опухоль внизу живота и просит съездить с ней к доктору для моральной поддержки. Приехали, доктор начал прощупывать кота. Подруга перепуганным шепотом спрашивает: "Доктор, что там?" Врач, тоже шепотом и смотря ей в глаза, выдал: "Это жирочек". © kyt9 / Pikabu
- Нашего щенка на осмотре ветеринару приходилось просто отрывать от лица - столько поцелуев было, как только язык не стер. Каждый раз, заходя в кабинет, интенсивно махал хвостиком и целовался, хотя и знал, что здесь делают неприятно. Такой милый добрячок и остался. Теперь, правда, поумнел. К ветеринару его заносить или даже заволакивать приходится. © Я_вам_пишу / ADME
- Приехала с щенком на первую прививку. Ей было 2 месяца, 800 граммов всего. Она героически вытерпела укол, но когда убрали шприц, начала жаловаться и пищать, бегая по моим коленям. Тут к нам молча подошел питбуль и посмотрел с недоумением, мол, что вообще может издавать такую какофонию, где оно, где ты его прячешь. Моя псинка аж замолчала при виде этой мордахи огромной, раза в три больше, чем она целиком. © Алина / ADME
- Моя кошка дома - сладкая булочка, но у ветеринара превращается в Линду Блэр из «Экзорциста». Сначала она от переживания делает кучку на столе. Потом начинает шипеть, рычать и в приступе ярости принимается царапаться. Другим клиентам врачи рассылают сообщения с напоминаниями о времени очередного осмотра. А я никогда их не получаю. © Eiffel-Tower777 / Reddit
«Моя кошка отлично умеет прятаться на приеме у ветеринара».
- У нашего хаски заболела лапа. Он, бедный, едва ковылял на трех конечностях. Попытки понять, что с ним случилось, к успеху не привели, и я понеслась к ветеринару. Долгая очередь, ожидание, и вот мы в заветном кабинете. Собачка едва входит, я объясняю, что так уже три дня. Мы с ветеринаром взгромождаем собаку на стол для осмотра. В этот момент открывается дверь, мой хаски подрывается, спрыгивает и на всех четырех лапах бодро уносится по коридору. Так быстро мне еще никого не лечили. © Подслушано / Ideer
- Я ветеринар, работаю в частной клинике. Как-то раз часа в 3 ночи прибежала девушка с коробкой, из которой доносился истошный крик. Сквозь слезы она просила помочь ее коту. Я взглянула на "мученика" и выпроводила хозяйку из кабинета. А через 20 минут у "кота" британской породы появились два замечательных котенка. © Подслушано / Ideer
- Мой кот обожает наших ветеринаров, и они его тоже. Мне прислали это фото, когда мы оставили его в клинике на рентген. Потом я узнала, что он пытался отжать место у большой собаки и так и не понял, что ему нельзя в ее будку. А еще кот ругался и требовал его гладить. Игнорировать нашего симпатягу было невозможно. © Sirenskye / Reddit
- У кота был дерматит. Пришлось трижды ездить на уколы. В первый раз орал, вырывался, шипел. Врач завернула его в полотенце, чтоб сделать укол. Второй раз возил муж, по его словам, кошак даже не мяукнул ни разу. На третий раз поехала я. Стоило нам войти в кабинет, как кот стал шипеть и вырываться так, что врач, я и медсестра не смогли его удержать. Через 40 минут после укола мы все-таки смогли загнать кота в переноску. Врач сообщил: "Пусть его ваш муж всегда привозит, с вами он неадекватный". © Екатерина Карпюк / ADME
- Мой кот любит, когда ему уделяют внимание. Ветеринар с трудом мог расслышать его сердцебиение, потому что котяра всегда громко мурлыкал. А после осмотра он еще несколько минут урчал в удвоенном темпе. © PastorMattIII / Reddit
- У нашего старенького лабрадора после вечерней прогулки пошла кровь из носа. Муж, сын и я переполошились, повели его в ветеринарку круглосуточную. Врач нас успокаивает, попутно ставит укол песелю, промывает ему нос каким-то раствором. А в соседнем кабинете слышно какой-то шум, падают инструменты. Вдруг вылетает оттуда белый кошак на дрифте по кафельному полу. За ним с криком: "Кефир, а ну стоять!" - бежит доктор со шприцем в руке. И тут наш пес утих почему-то и дал спокойно промыть себе нос, кровь остановилась, все выдохнули. Спасибо тебе, Кефир, что разрядил обстановку своим эпичным побегом, здоровья тебе, затейник! А с нашим старичком все хорошо, врач сказала, что просто поднялось давление. © MariaYu / Pikabu
«Большие собаки тоже боятся ходить к врачу».
- В нашей ветеринарке есть дико общительный и ласковый шотландский кот. У него задние лапки не работают, врач вместо усыпления оставил в клинике. Так он на передних носится, как спринтер. Говорят, что собак любит больше котов. Один раз выхожу из процедурной, а они вдвоем с щенком в моей переноске тусуются. © AnyankaYa / Pikabu
- Друг-ветеринар рассказал историю. Приходит к нему мужик с кошкой, говорит, что поправилась резко. Ветеринар смотрит и объявляет, что кошка беременна. Хозяин возмущается и говорит, что она дома сидит и никуда не ходит. Проходит время, мужик заявляется с извинениями. Развязка: когда никого не было дома, через форточку регулярно приходил какой-то рыжий кот и тырил еду, которая плохо лежала. Ну и по совместительству завел роман с кошкой. © Подслушано / Ideer
- Ветеринар в нашей клинике любит, когда мы приходим в самом конце дня, чтобы подольше пообщаться с моим псом. А тот тоже обожает ходить к ветеринару и каждый раз вприпрыжку забегает на прием. © rRizla77 / Reddit
- Как-то нужно было взвесить кошку. Заходим в кабинет, где стоят весы, а там здоровый дог сидит с хозяином и двумя ветеринарами. Все в панике, думают, что сейчас моей кошке достанется. Но они не знали, что эта барышня весом в 2 кг строит собак по струнке. В итоге этого дога пришлось хозяину держать на руках, пока мы не унесли кошку из кабинета. Смеялись все, конечно, кроме несчастного пса. © Оксана Шакирова / ADME
«Сходил в туалет в раковину во время своего первого визита в клинику».
- Мне в прошлый раз в ветклинике сказали, чтобы кошка за 12 часов до приема не ела и за 4 часа не пила и не ходила в туалет. Как справиться с "не ела" и "не пила" понятно, даже несмотря на возмущение кошки. А вот последнее требование поставило нас в такой тупик, что мы поехали к другому ветеринару. © LazurnoeDno / Pikabu
- Кошке надо было сдать кровь на анализы. Ее пришлось упаковать в специальную сумку и надеть воротник. Сначала она вывернулась из сумки, потом сняла воротник и пошла разбираться с медбратом за то, что он прикоснулся к ее лапе © Елена Макарова / ADME
- Я ветеринар. Недавно в гости заявилась стоюродная тетка. С порога начала жаловаться на очереди в больнице и свои боли в животе. Стала требовать проконсультировать ее и выписать лекарства. На слова, что я ветеринар, не обращала внимания. В итоге я психанула, взяла и выписала ей на латыни рецепт с лекарством. Отдала ей. Она ничего не поняла и спросила:
— Где это купить?
— Как где? В ветеринарной аптеке!
— В какой еще ветеринарной аптеке, я же не животное!
— А я и не врач! © Подслушано / Ideer
А вот еще подборка статей, что с животными точно не заскучаешь:
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