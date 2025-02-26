18 походов к ветеринару, которые закончились целой лохматой историей

Ветеринарам приходится очень нелегко: их пациенты юркие, кусачие и с когтями. Да еще и сами не могут сказать, что их беспокоит. В общем, что ни рабочий день - то приключение. Да и у владельцев пушистых тоже есть свои занимательные истории о походах в ветклинику.