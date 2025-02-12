15+ занимательных историй о том, как питомцы проявили свою смекалку

Домашние питомцы — это неиссякаемый заряд позитива. А иногда они способны удивить нас не только своей преданностью и любовью, но и сообразительностью. Это доказывает, что интеллект животных порой не уступает человеческому. В этих историях животные проявили чудеса смекалки, находчивости и даже хитрости.