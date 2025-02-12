15+ занимательных историй о том, как питомцы проявили свою смекалку
Животные
23 часа назад
Домашние питомцы — это неиссякаемый заряд позитива. А иногда они способны удивить нас не только своей преданностью и любовью, но и сообразительностью. Это доказывает, что интеллект животных порой не уступает человеческому. В этих историях животные проявили чудеса смекалки, находчивости и даже хитрости.
- Моя кошка просто обожает чистить зубы! Как только я начинаю умываться, она тут же бежит в ванную и пытается достать свою электрическую зубную щетку из ящика. Да-да, у нее есть своя собственная щетка! Зато наш ветеринар всегда в восторге от ее чистых зубов. © Mark Farley / Quora
- Однажды пес пришел ко мне в комнату перед сном и уставился. Я сразу понял, что ему нужно. Объяснил пушистому, что его игрушка лежит на кухне, куда он и отправился. Смех в том, что я-то знаю: мой пес может многое понять, я общаюсь с ним как с человеком. А вот соседка была в шоке. «Он что, понимает тебя?» — спросила она. «Думаю, да», — ответил я с улыбкой. © Loading_Username_001 / Reddit
- Эта история произошла когда я был маленьким, я знаю ее только по рассказам родителей. Однажды мама кормила бродячую собаку у дома. В итоге пес все чаще стал приходить и лежать на нашем крыльце. Папа же был против того, чтобы мы его забрали домой. И как то раз так получилось, что мама не успела закрыть дверь после того, как выносила очередную порцию еды для собаки. А я, будучи малышом, смог ускользнуть из дома. К тому времени, как мама поняла, что меня нигде нет, я уже подходил к дороге. Не найдя меня дома, она побежала к двери и увидела следующую картину: пес вскочил и побежал ко мне. Он аккуратно взял меня за рукав футболки и оттащил от дороги. После этого мама вернула меня в дом. Думаю, уже понятно, что в тот день у нас появился новый член семьи. © Eric Williamson / Quora
- Гуляли с псом, стемнело. А тот как застрял под кустом и стоит. Что он там искал? И тянула его, и звала. В итоге подхватила его на руки и унесла. Иду, ругаю по дороге, мол, какой упрямый. Подошли к подъезду, и меня вдруг как накрыло осознание. Бегом к тому кусту, ведь там лежали мои потерянные ключи. Стыдно было перед Вуди. И я наконец поняла, почему он так хотел их найти. Ведь когда мы с ним гулять собирались, то я (любитель терять все даже в пределах квартиры) все время говорила: «Так, поводок здесь. Где ключи? Вуди, пока ключи не найдем, гулять не пойдем!» © Екатерина Байцур
- Мой пес умеет своим носом выключать приставку, когда я в нее играю. Он всегда выпивает воду, прежде чем мы идем гулять. Он также знает, как аккуратно взять еду со стола, если тарелка стоит близко к краю. При этом он делает это, когда никто не видит, да еще и не переворачивая всей тарелки. © b1223d / Reddit
- Моя дочь всегда сердилась на нашего пса Торро за то, что он, встречая ее из школы, сбивал ее с ног. Но однажды я стала свидетельницей сцены, достойной «Оскара»! Я заболела и не пошла на работу. И тут приходит время возвращаться дочери из школы. Торро подбегает к двери. И вдруг он слышит звук ключа, проворачивающегося в замке! Торро тут же подрывается и бегом мчится к кровати. Улегся и прикрыл глаза, будто спит. Дочь заходит и зовет его: «Торро, мой мальчик, где ты?» Пес никак не реагирует. Ева подходит к нему и наклоняется. И в этот момент Торро открывает глаза, вытягивает лапы и сладко потягивается, как будто он весь день спал, и ему вообще нет никакого дела до ее прихода! Занавес. Если бы я не видела, как он волновался и бежал к двери, я бы тоже поверила, что он действительно спал весь день, а Ева его разбудила. © Svetlana Kurilova Grischko
- Мой пес обожает играть в прятки с моей дочкой. Пока она прячется, я слежу, чтобы он не подглядывал, разговариваю с ним, отвлекаю. А потом он с радостно мчится по дому ее искать! Правда, хоть он и любит эту игру, его хватает всего лишь на пять раундов. © Shreyas13 / Reddit
- Песель начал хромать. Отвезли к ветеринару — растяжение связки. Назначили терапию, сказали, что если на прогулке он лапкой трясет, значит, его нужно домой нести. Но ничего не помогало. Идем гулять — нормально, обратно — на руках. Начали всерьез переживать. А потом наша соседка вдруг взяла и завела двух щенков. И тут случилось чудо! Наш Чак, забыв о своей «больной» лапке, тут же помчался играть с малышами. Он так резво скакал, даже на задние лапы вставал! А домой, представьте себе, он радостно припрыгал! Но если щенков не встречает, все заново: нога вверх, подрагивая и со вселенской мукой на нас смотрит. «Несите, видите, мучаюсь?!» Вот он, мой симулянт! Раскусили его хитрость совсем недавно. © Julia Marty
- Одна из моих домашних крыс была довольно умной. Я выпускала их погулять по кровати, рядом с которой находился подоконник. На окне висели жалюзи со шнурком, к концу которого был прикреплен небольшой грузик. Итак, моя крыса попыталась поднять шнур наверх и положить его на подоконник. Но у нее не сразу это получилось, потому что из-за грузика шнур падал обратно. Немного подумав, крыса снова подняла шнур, положила на него одну лапку, затем подхватила другую часть шнурка второй лапкой и, подтянув его еще выше, зафиксировала на подоконнике. И так каждый день! Кроме того, она и вторая крыса, умели вращаться вокруг себя на задних лапках по команде. Конечно, они знали, что получат за это лакомство! Поэтому каждый раз, когда я открывала пачку чипсов (для себя, разумеется!), эти две хитрюги начинали кружиться, раз по десять, в надежде получить кусочек. Но чипсы им, увы, не доставались! © Pikachu_91 / Reddit
- Мы жили в квартире на втором этаже. Каждый вечер наша кошка в определенное время запрыгивала на подоконник и напряженно всматривалась вдаль. И всегда, спустя 3-5 минут, во двор въезжала наша машина, за рулем которой был муж. Кошка провожала машину взглядом до парковки. И в ту же секунду, как только муж заходил в подъезд, она спрыгивала с подоконника и неслась в коридор. Дверь открывалась, муж заходил в квартиру, они «здоровались», и кошка с чувством выполненного долга отправлялась лежать на диван. И это повторялось изо дня в день! Время приезда мужа могло меняться, мог приехать на час раньше или позже. Но кошка всегда оказывалась у окна ровно за 5 мин до его появления! © Munar Usubalı Genç
- Мой корги помогает открывать дверь для моего трехногого пса. © Flattt / Reddit
- У нас 16 лет прожил кот — умнейшее создание! Он все понимал. В молодости его любимым местом был шкаф. Но с возрастом он уже не мог на него запрыгивать. Как-то раз звонит соседка, мы разговорились о наших питомцах, и я ей говорю: «Наш кот совсем старенький стал, уже не может на шкаф запрыгнуть». А кота в комнате со мной не было. Захожу туда, где стоит шкаф, и что же я вижу? Кот сидит на шкафу и смотрит на меня так пристально, будто говорит: «Это я-то старый?! Да я еще ого-го!» © Людмила Агапова
- Дело было в начале 90-х. Однажды я застряла в лифте между пятым и шестым этажами. Кнопка вызова диспетчера, как всегда, не работала. «Ну, — думаю, — сидеть мне тут долго». Каково же было мое удивление, когда на помощь пришел мой папа. Оказывается, наша овчарка начала скулить, лаять и рваться на улицу. Родители решили, что ей нужно в туалет. Папа оделся и вышел с ней, но собака почему-то лаяла на шахту лифта, где я и застряла. К слову сказать, родители жили на двенадцатом этаже! Сейчас у нас швейцарский зенненхунд. Это удивительная собака! Она сама себе в будке стелит «постель», и стоит кому-нибудь что-то там поправить — тут же все выгребается из будки и потом заново, по ее «вкусу», укладывается! © Светлана Преображенская
- У меня была очень умная собака породы джек-рассел-терьер. Она научилась открывать дверцу холодильника, когда ей было всего десять недель. А еще она умудрялась выбираться из своего вольера, не открывая его! Поначалу я никак не мог понять, как она это делает. Но однажды вечером мы с родственниками ушли на ужин, оставив собаку в вольере. Когда мы вернулись домой, она уже гуляла по квартире, хотя дверца вольера была закрыта на защелку! Как это произошло? Оказалось, что моя смышленая собака просто-напросто подтащила к вольеру стоявшую внутри коробку и, взобравшись на нее, перепрыгнула через ограждение! Никакой мистики, но я был удивлен. А еще она предупреждала нас дважды о начинающемся пожаре на кухне, прежде чем могло бы оказаться поздно. И, что меня особенно тронуло, когда к нам приехал мой брат, который серьезно болел, собака ни на шаг не отходила от него все время его пребывания у нас. Уверен, она чувствовала, что брат болен, и именно поэтому так оберегала его. © Adddicus / Reddit
- У моей кошки есть одна странность: она обожает пить воду слизывая ее с пола, опрокинув чашку. Нам порядком надоело постоянно наступать на мокрый пол, поэтому мы решили зафиксировать миску с водой между двумя тяжелыми предметами, чтобы она не могла ее опрокинуть. Но кошка оказалась умнее! Она быстро смекнула, что может использовать офисное кресло как трамплин! Разогнавшись, она прыгает на кресло, а после сразу на миску, которая тут же переворачивается! У меня сложилось впечатление, что моя кошка прекрасно разбирается в элементарной физике и умеет использовать подручные средства для достижения своих целей! В итоге мы купили ей питьевой фонтанчик, и наконец-то все довольны. © born2stab / Reddit
- Мой хомяк сам чинил свое колесо. Как только оно переставало крутиться, он тут же искал поломку. Обычно это были кусочки подстилки, которые застревают между спицами. Первым делом он проверял ось, хотя она всегда была исправна. Потом обследовал все колесо по диаметру, находил засор и устранял его.
- У моей бабушки живет невероятно любопытная и умная кошка. Бабушка каждый вечер перед сном делает обход квартиры — проверяет газ, замки, свет, воду. И кошка с ней. Лапами становится на дверь и смотрит на замок, заглядывает в раковину, на плиту. И так деловито, как будто реально проверяет. А если бабушка засмотрелась в телевизор и не пошла проверять вовремя, кошка садится на пороге комнаты и начинает мяукать. Как-то раз бабушка сказала ей: «Ну иди проверь сама». И та вскочила и побежала. Бабушка из интереса проследила за ней — а кошка сделала полный круг, проверив и дверь, и газ, и воду. © Olga Rud
- Моя кошка заметила, что я стучу мужа по плечу, когда он в наушниках, чтобы поговорить. В итоге она начала этому подражать: теперь протягивает лапу и постукивает нас по рукам, чтобы привлечь внимание. Это очень мило и эффективно! © acidic_tab / Reddit
- Однажды я с двумя собаками отправился в поход. И в какой-то момент одна из них унеслась вперед, а вторая делала все, чтобы я оставался на месте. Сначала я не понял, что происходит, но быстро смекнул — впереди медведь. Собака покрупнее начала лаять на него, пока медведь не скрылся за деревьями. А другая не отходила от меня ни на шаг. Тогда я почувствовал себя в полной безопасности. © Unknown author / Reddit
- Расскажу о своем коте. Когда он у меня появился, я была в очень тяжелых и запутанных отношениях. Они привели меня к очень темным временам. В один из самых эмоциональных дней я свернулась на диване клубочком и плакала. Я пролежала так очень долго, и все это время Абель лежал рядом. Куда бы я не пошла, он за мной хвостиком. В этот трудный для меня период он всегда был рядом и поддерживал меня. © Amelie Ann / Quora
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