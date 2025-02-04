15 человек, которые вляпались в историю при покупке или продаже вещей с рук

я тоже как-то раз попробовала продать недешёвый собачий корм. упаковка 15 кг была практически целой, грамм 500 не хватало, только вскрыта. выставила за 1/3 от цены новой и понеслось... и привезите, и скидку сделайте, но больше всего запомнился мужик, который написал - вы всё равно его не продадите, поэтому я готов сделать доброе дело - заберу бесплатно, чтобы он у вас не испортился. отдала я эту пачку в ближайший приют, ещё и сверху насобирала для хвостиков - так намного лучше