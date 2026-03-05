15+ работников сферы обслуживания, чье терпение заслуживает отдельной награды
Работа в сфере услуг — это не просто запись в трудовой книжке, а ежедневная проверка нервной системы на прочность. Иногда кажется, что клиенты соревнуются в изобретательности: одним подавай живой экспонат саблезубой кошки, другим — розы, обрезанные строго по линейке. Мы аплодируем героям этой статьи, ведь их терпению и находчивости можно только позавидовать.
- Ко мне на кассу подошла какая-то женщина и попросила сделать объявление по громкой связи. Я уже подумала, что кто-то потерялся, хотя наш магазин и не очень большой. Но она сказала: «Нет, у моего сына день рождения, и мы хотели бы поздравить его таким образом». Вообще-то мы так не делаем, но тут вмешался помощник управляющего: «Просто сделайте это». Я выполнила просьбу, все вокруг радостно закричали и захлопали. Позже я увидела того самого именинника — им оказался подросток, а я-то думала, что это будет малыш лет шести. © senorita_salas / Reddit
- Я работала менеджером по обслуживанию клиентов в продуктовом магазине. Одна покупательница чуть ли не каждую неделю требовала возврата денег за какой-либо товар. Однажды она принесла брокколи и попросила вернуть деньги. Дело в том, что она переварила ее, и капуста получилась мягкой. Я отказала ей, объяснив, что магазин не несет ответственности за кулинарные промахи. © SuchAd7479 / Reddit
«Кто-то обработал свою обувь и оставил ее отбеливаться»
- Работаю флористом. Заходит мужчина и говорит: «Мне нужно 35 роз. Но есть нюанс: каждый стебель должен быть ровно 38,5 см. У нас дизайнерская ваза, если будет 39 — все развалится, если 38 — утонет». Хозяин — барин. Я полчаса работала с секатором и линейкой. Когда все было готово, он придирчиво осмотрел букет и сказал: «Ладно, сойдет. Но лепесток на третьей розе слева загнут на два градуса сильнее остальных. Сделайте скидку». Да-да, непременно.
- Заходит к нам в цветочный магазин парень и показывает фото в телефоне: «Хочу такой букет из пионов, но мой бюджет — вот» (показывает купюру в 500). Пытаюсь объяснить, что так не получится, а он не сдается: «А если заменить их гвоздиками? Они же тоже пушистые, если прищуриться». В финале он добил вопросом: «А арендовать букет нельзя? Чтобы невеста пофоткалась, а я вам потом его верну?» Отказала ему. Продуманный парень, однако.
- Сегодня одна женщина разозлилась на меня, потому что не знала, что саблезубые кошки вымерли. Она ожидала, что в музее будет выставлен «живой экспонат». © Addison_Peacock / X
«Нашел на полке в супермаркете. Я просто не мог не поделиться!»
- Работаю в ювелирном. Заходит парень, выбирает кольцо и просит сделать гравировку: «Любимой Оленьке». Через час прибегает в панике, мол, отменяйте Оленьку, мы поссорились! Я начинаю оформлять возврат, а он хватает кольцо и говорит: «Постойте! Напишите: „Самой лучшей“. Вариант отличный, пригодится. В случае чего, маме подарю».
- Работал тогда продавцом-консультантом в магазине оргтехники. Зaходит девушка за ноутбуком. После консультации оформляю покупку, печатаю накладную и говорю:
— Проходите на кассу.
Дeвушка уходит из поля зрения, слышу ее голос:
— А нa кассе никого нет.
Лaдно, видимо, у кассира перерыв. Принимаю оплату, пeчатаю чек. Покупательница идет на выдачу товара, но и там никого нет. В итоге я иду на склад, приношу ей ноут. Все с ней проверили, она благодарит и видит мое фото на стенде «Лучший работник месяца». Улыбается и говорит:
— Вы лучший рaботник, потому что единственный? © Убойные Истории / VK
Поможешь покупки до дома донести?
- Когда я работала в музее, один гость разозлился на меня за то, что хотел прогуляться по «Титанику». Ему не понравилось, что у нас не было настоящего «Титаника». И вообще, мы все обманщики! © purpleblinkfox / X
- Когда-то давно я работал официантом. Пришли два мужика, заказали напитки и луковые кольца. Принес им все, но буквально через минуту меня снова позвали. Один из гостей держал в руках тарелку с луковыми кольцами, одно из которых было надкусано. Далее наш диалог:
— Молодой человек, что это такое?
— Это луковые кольца, вы же их заказывали?
— Да, а почему вы не сказали, что они сделаны из лука?
У меня все. Всем добра. © Рабочий случай / VK
«Каждый вечер покупатели оставляют 3-5 тележек, полных товара. Все это мне потом нужно отсортировать, обработать и вернуть на место»
- Работала продавцом в магазине ковров. Мы привыкли, что цвет ковра подбирают под интерьер. Допустим, под цвет обоев, мебели. Но однажды к нам пришел мужчина и попросил подобрать ковер под цвет собаки! © Рабочие истории / VK
- Одна моя подруга в подростковом возрасте работала на горячей линии местного зоопарка. Ей позвонили и спросили, будут ли животные выходить на работу, а то мало ли — дождь на улице. Они думали, что это роботы. © ChilliPepperAli / X
«Вот так люди оставляют гантели в нашем тренажерном зале»
ковёр под цвет собаки - это разумно и логично только на первый взгляд. если собака маленькая - может оказаться критичным
Ответить
- Банк. Звонит клиент и сразу начинает:
— Как сделать так, чтобы мне не пришлось к вам постоянно обращаться для восстановления логина и пароля?!
Отвечаю ему:
— Эм... Запомнить данные?
Клиент поблагодарил и сбросил звонок. Гениально. © Spartleg / Pikabu
- Работала в продуктовом. Как-то пришел покупатель, взял копченые окорочка. Через час вернулся и заявил, что я его обвесила. Я говорю: «Да быть не может!» А он настаивает, требует деньги вернуть. Открывает пакет, а там одни косточки. И говорит: «Я ем только мясо, за косточки платить не собираюсь». Пришлось объяснять, что окорочок без костей — это уже не окорочок. Он подумал и выдал: «Так предупреждать надо».
- Когда я работала на круизном лайнере, гости как-то попросили вернуть деньги, потому что на палубе у бассейна шел дождь. Они недоумевали, почему мы не контролируем погоду на борту. © mgable35 / X
Так, у тебя карта или наличные?
- Покупательница спрашивает:
— Где у вас консервированная клюква?
— Вы имеете в виду клюквенный соус?
— Нет, консервированную клюкву.
Я начинаю искать товар в приложении и нахожу лишь клюквенный соус и клюкву в пакете. Покупательница невозмутимо:
— Да. Именно это я и имела в виду, покажите, где это у вас.
Ну что ж, показал. © Ashamed_Statement_42 / Reddit
- Моя лучшая подруга работает официанткой. Однажды клиент потребовал подать ему новый салат, потому что в одном листике была дырка. И еще был случай: клиент возмутился тому факту, что в его гамбургере была говядина. © areyouforcereal17 / Reddit
- Сегодня клиентка звонит:
— Вы мне отменили заказ, почему не было оповещения?
— Эм-м-м... А как вы без оповещения узнали об отмене?
— Мне СМС пришло.
— Ну это и есть оповещение.
— Но я же его вовремя не увидела! © Misatko / Pikabu
О причудах клиентов можно говорить бесконечно, но мы решили сменить ракурс и дать слово тем, кто стоит в очереди или сидит в кресле мастера:
