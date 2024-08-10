20+ человек, которые еще не скоро забудут этот поход в парикмахерскую

Люди, которые хотят привести волосы в порядок, просто записываются к мастеру и рассчитывают спокойненько посидеть в кресле, пока им наводят красоту. Но никто не ожидает, что во время стрижки с ним может приключиться история, воспоминания о которой долго еще будут вызывать нервный тик.