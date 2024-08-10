А давайте, АДМЕ, после каждой фотографии будете одни и те же рассказы печатать. Типа, читатели - лохи, всё равно "схавают". Ну, вааащее!!
20+ человек, которые еще не скоро забудут этот поход в парикмахерскую
Люди, которые хотят привести волосы в порядок, просто записываются к мастеру и рассчитывают спокойненько посидеть в кресле, пока им наводят красоту. Но никто не ожидает, что во время стрижки с ним может приключиться история, воспоминания о которой долго еще будут вызывать нервный тик.
- Волосы выгорели на солнце, и я решила пойти в салон красоты, чтобы немного подстричься и освежить цвет. Казалось бы, что может пойти не так? Сначала меня подстригли слишком коротко, а когда пришло время наносить краску, мастер спросила, не хочу ли я слегка рыжеватый оттенок. В моем понимании рыжеватый представлялся благородным каштановым оттенком и я недолго думая говорю: "А давайте на ваше усмотрение". А не надо было на ее усмотрение. Оказалось, что наши с ней усмотрения сильно отличаются, и в итоге она меня покрасила в ядреный баклажанный цвет. И как мне теперь ходить с такой головой? Я в отчаянии. © KindlyHousewife / Pikabu
- В детском возрасте ходила с мамой в парикмахерскую. Мама объяснила, что нужно стричь каре до мочек ушей. У мастера в голове видимо что-то заклинило, и она подстригла до начала ушей. А я раньше сильно лопоухая была. Когда вернулась домой, сестры стали хохотать, а я - реветь. © irinnka6 / Pikabu
- Брат собирался на спортивные сборы и решил чуток подстричься. А друг мамашу свою присоветовал, мол, она бывший парикмахер, она все сделает тип-топ, еще и бесплатно. Брат, довольный, ушел немного укоротить челку, чтобы в глаза не лезла, а вернулся лысый, как яйцо. Наша мама в шоке, сокрушается: "Да как так-то?". А оказалось, что маман друга на самом деле хотела его подстричь в одном стиле, но сильно накосячила и решила сделать другой стиль. В нем накосячила тоже, психанула и сбрила вообще все волосы брату. Он и так особо не переживал, а потом оказалось, что на сборах у него от девчонок отбоя не было. Видимо лысина придала ему мужественной привлекательности. © johnfogerty / Pikabu
- Я как-то раз пошла по рекомендации моей мамы стричься к ее знакомой тете Свете. До сих пор помню то чувство, когда в процессе услышала фразу этой парикмахерши: "Ой, а ты чего так коротко решила подстричься?" А я как бы и не решала, я только подровнять хотела. Тетя Света, блин. © TheMotherOfKuzka / Pikabu
- Когда пришло время стричься я не смог попасть к своему мастеру, так как был в другом городе. Пришлось идти к незнакомому парикмахеру. Объяснил ей как нужно стричь затылок и показал фотку с примером. Она начала охать, мол, с моими волосами так не получится и это очень сложно. Короче, нужно доплачивать. Прикол в том, что на той фотке был я. Меня мой мастер сфотографировал как раз для такого случая. Пришлось искать другую парикмахерскую. © Палата №6 / VK
- Попросил мастера соорудить мне этакий лохматый боб. Она начинает меня стричь и вдруг выдает: «Я услышала, что вы мне сказали, но собираюсь сделать вам другую прическу». Короче, из салона я вышел с ужасной стрижкой, волосы были похожи на шлем. © DachshundNursery / Reddit
- Приятель Марк, очень крутой стилист, позвал меня моделью на конкурс парикмахеров. Согласилась — какой дурак от бесплатной стрижки откажется? Марк надо мной поколдовал, даже что-то подкрасил. Выходим к судьям. Я вижу результат, и у меня глаза на лоб лезут: милый Марк забыл мне сказать, что планирует продемонстрировать на моей бедной голове две абсолютно разные стрижки. Справа волосы были до подбородка и лежали слоями — выглядело прям неплохо. Но вот слева он обкорнал меня почти под ноль, а над ухом выкрасил широкую фиолетовую полосу. Так как с этой «красотой» нельзя было ничего сделать, я просто щеголяла со своей необычной стрижкой, пока волосы не отросли. © Rachel Fefer / Quora
- Зашел в первую попавшуюся парикмахерскую и попросил постричь покороче. Мастер без малого час вокруг меня топталась с перерывами на поговорить с детьми по телефону и прочее. Результат меня вполне устраивал, пока я очки не надел. И тут же понял, что лучше точно уже не получится, по крайней мере здесь. Расплатился и сбежал. Еще недели две жена от меня шарахались, а собака, завидев издали, пыталась облаять. © k0t0f0t / Pikabu
- Меня в детве привели к мастеру, мама все объяснила и сказала, что она в магазин. Мастер кивнула, а я сижу молчу: мне 3 года и я не люблю разговаривать с незнакомыми. Когда мама пришла, то за сердце схватилась — меня чуть ли не под ноль подстригли. Парикмахер довольная, мол, вот теперь все отлично, а то ваш ребенок на девочку похож. Мама, чуть не плача отвечает, что я и есть девочка. Парикмахерша удивленно бормочет: «В смысле девочка?». Чтобы вы понимали, я была в красном комбинезончике с божьими коровками, белой футболке и белоснежных сандаликах с красным цветком. Просто простыня меня до этих самых сандаликов закрыла и парикмахер решила, что я мальчик. © tikorotaro / Pikabu
- Пришла сегодня к парикмахеру, а в салоне настоящий детский сад. По залу носятся, как минимум, пять детей. Один из них наполовину лысый, второй пытается приклеить на голову третьему чужие волосы. За ними бегает парикмахер и, видимо, их мама. В это время две девочки-близняшки спокойно сидят в креслах, смотрят на все это и со вздохом выдают: «М-да, говорили же маме не брать больше детей в капусте. Ничему ее жизнь не учит!» © Не все поймут / VK
- Пришло время стричься, а я в другом городе. Зашел в какой-то салон, показал фотку, как должен выглядеть затылок. Девушка посмотрела и начала ахать, что с моими волосами такая стрижка не получится, это очень сложная работа. Короче, нужно доплачивать. Прикол в том, что на картинке был я. Меня мой мастер сфотографировал как раз для такого случая. Пришлось искать другую парикмахерскую. © Палата № 6 / VK
- Пошла я как-то в салон шевелюру покрасить, стрижку делать не собиралась. Выбрала симпатичный фиолетовый цвет. Мастер сначала пережгла мне волосы, а потом еще и покрасила их в грязно-розовый. Затем она радостно достала ножницы, я напомнила, что стричься не хочу. Она начала сушить мою гриву, и вдруг я услышала испуганное ойканье. Оказывается, эта красавица каким-то образом умудрилась отстричь мне здоровенную прядь волос. В результате подстригла меня все же (спойлер: ужасно). Из парикмахерской я вышла с пересушенными, криво остриженными волосами серо-буро-малинового цвета. А мастер напоследок предложила меня перекрасить и нарастить волосы. Но, конечно, за отдельную плату. © Arizonawicca / Reddit
- У моей подруги волосы ниже колена. Пошла она как-то в парикмахерскую подровнять концы. Парикмахер аж обомлел. Сначала сказал, что ему, видимо, на пол придется лечь. А потом куда-то убежал. Через пару минут он с гордым видом припер стремянку! В итоге подружка стояла на стремянке, а ее стригли. © Палата №6 / VK
- Решился на модельную стрижку. Мастер выбрила мне волосы над ушами, а потом заявила, что если использовать гель, то причесон будет выглядеть отлично. Пока я с мрачным видом шел оплачивать этот "шедевр", четыре человека увидели меня и тихо слиняли. В итоге все лето проходил в шапке. Сначала директор запрещал мне ее носить на работе, но когда увидел стрижку, тут же дал добро. © Unknown author / Reddit
- Попросила в салоне сделать балаяж с легким сиреневым оттенком и постричь волосы слоями. Мастер с уверенным видом покивала и давай ножницами клацать. Заканчивает, снимает полотенце, и у меня аж челюсть отваливается. Вся голова в оранжевых полосах, а над ушами еще две полоски, но уже ярко-фиолетового цвета. Ну и, конечно, слоями меня никто не постриг. Впервые чаевые не оставила и больше в тот салон ни ногой. © Livi Jones / Quora
- Я ходила к одному мастеру краситься несколько лет подряд и как-то решила, что хочу короткую стрижку вместо своей метровой косы. Робко попросила у нее карешку, потому что других стрижек тупо не знала. Мастер сказала: "Вот уж нетушки!" — и забабахала реально крутую стрижку, которая хорошо смотрелась с укладкой и без. © CherryRabbit / Pikabu
- Я как-то сидела в кресле у парикмахера и вдруг вижу, что из другого зала выходит рыдающий паренек лет 12-13. Стрижка аккуратная, норм. Не понимаю чего он так ревет - симпатичный парень, подстригли хорошо. И тут к нему подлетает мама, утешает, зовет администратора и мастера. Те прибегают и мама паренька как заорет: "Как вы подстригли мою дочь? На кого она теперь похожа?" И сразу стало понятно, почему она так рыдала. Она была одета в толстовку и широкие джинсы, поэтому я сначала не поняла, что это девочка. © Haltijatar / Pikabu
- У моего друга есть дядя, щеголяющий с очень широкими и густыми бровями. Как-то пошел он в парикмахерскую. Ну девочка молодая его подстригла, а потом, видимо, решила сделать ему сюрприз и немного подравнять брови, уж слишком они были лохматые. Дядя сразу не понял, он сидел с закрытыми глазами. Но когда увидел на полу половину своих бровей, заорал в ярости: «Что ты наделала? Приклеивай обратно!» Долго его успокаивали, но ушел он все равно сердитый. © Палата № 6 / VK
- Стригла меня один раз молодая мастер под обычные 2 насадки. Тут внезапно слышу я сначала звук падающего предмета, потом вжик машинки и ойканье девушки. В итоге — сбритый кусок волос. У парикмахера в глазах ужас, стоит и не знает, что сказать. Тут же подбежала более опытная дама, все подправила — ну получилось чуть короче. Голову помыли, извинились, денег не взяли. © smartmik / Pikabu
- Мне однажды мастер в салоне плешь умудрился выстричь. А потом пытался продать накладку, чтобы это непотребство прикрыть. © LegalAction / Reddit
- Меня как-то парикмахер уболтала на суперкороткую стрижку. Что-то вроде ежика. В итого обкорнала она меня знатно, оставила 5 миллиметров на голове. А у меня волосы густые и кудрявые — получилось ужасно. Единственный плюс — дело было зимой, так что я просто носила шапку, не снимая. © deadmany / Reddit
- Я раз повелась на рекомендацию подруги. Она нашла мастера, которая стрижет так, что потом волосы даже укладывать не надо. У подруги реально стрижка была классная, я впечатлилась и доверилась этому парикмахеру полностью, оговорили только длину. В итоге я получила какой-то пердимонокль на голове. Уложить «это» во что-то приемлемое не получалось никак. Короче, на мне ее метод не сработал. © FransOK / Pikabu
Мы подготовили для вас еще несколько интересных подборок о том, как люди хотели навести красоту, а получили незабываемую историю.
Комментарии
Если раньше в каждой статье просто повторялась история-другая из прошлой, то в этой вообще одну и ту же запихнули. Растёте, Адме!))
Вoу, эдми, вoу. Aвтoр Aлeнa, вoзьмитe c пoлки пирoжoк. Вы зacлужили ceгoдня приз зa caмoгo лeнивoгo aвтoрa c пaмятью рыбки Дoри. Чтo вы нac тут кoрмитe oдними и тeми жe фoткaми в пoдбoркaх и иcтoриями, мы ужe привыкли, нo чтoбы в oднoй пoдбoркe пo 2 рaзa oднo и тo жe, этo вы тaм, cмoтрю, coрeвнoвaниe в рeдaкции уcтрoили, ктo прoбьeт днo cильнee. Пaльмa пeрвeнcтвa вaшa, пoздрaвляю