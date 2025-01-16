Так я не поняла, это была мать детей или жена? И как она его нашла
13 человек рассказали о свиданиях, которые хочется скорей забыть
Все мы ищем любовь, но нередко судьба преподносит сюрпризы, и попытка найти свою половинку превращается в настоящий квест. Эти истории о том, как простое желание быть любимым может обернуться чем-то из ряда вон выходящим.
- Знакомая недавно рассказала. У нее был день рождения, сидит она на работе, делами занимается. Тут звонит один безуспешный ухажер, жуткий скряга, поздравляет, и предлагает угостить обедом. Именинница удивилась такой щедрости, но согласилась. Сели в машину, и он привез ее в какую-то рабочую столовую, где надо себе еду на поднос собирать. И такой: «Угощайся, дорогая! Бери что хочешь! А я есть не буду, я дома поел». © Тревожное Пирожное / ADME
- История не моя — подружки. Ей было лет 17, познакомилась с парнем, сходила на свидание и поняла, что не ее. Он пригласил на второе, а она, вместо того, чтобы все прямо сказать, соврала, что завтра едет к бабушке за город. Он выспросил все детали и назавтра позвонил ей, сказал, что едет на вокзал провожать. Еще и друга зачем-то захватил. Ну что ж, пришлось ей покупать билеты на автобус и отчаливать от вокзала, пока ей махали ручкой. Где-то за городом сошла и полдня домой возвращалась. Вот тогда я и убедилась, что врать — себе дороже. © Летающий пингвин / ADME
- Сидели в ресторане с мужчиной. Ему кто-то все названивал, но он игнорил. Потом наконец ответил, что будет немного позже и извинился. Мне кавалер пояснил, что обещал помочь соседу, но это может подождать. А 20 минут спустя в ресторан заявилась мать его троих детей и накричала на него за то, что он забыл, во сколько должен их забрать. А мне она сказала, что я «слишком красива, чтобы тратить на него свое время» и упорхнула в закат, оставив детей в ресторане. © pspisy / Reddit
- У меня кузина была забитая деспотичной мамашей. Лет до 27 ей не давали ни с кем встречаться. Наконец впервые познакомилась, причем очень приличный человек. Казалось бы, ее мамаше нужно пылинки сдувать с этого знакомства, учитывая все обстоятельства. Из другого города специально приехали его родители, чтобы познакомиться с потенциальной невестой сына. И вот, значит, сидят они, общаются, на дворе вечер. И вдруг звонит ее мамаша: «Немедленно приезжай домой померить мне давление» (она вовсе не болеет, а просто сама не умеет). И вот кузина все бросает, час едет через полгорода измерять давление, а потом также еще час через полгорода возвращается продолжать знакомство с родителями будущего жениха. © Лаван / Dzen
- Познакомился в приложении с девушкой, которая жила в том же городе, что и я. Мы с ней договорились встретиться в ресторане, а пришла она туда с ребенком, о котором никогда не упоминала. Почти все время она сидела в телефоне, игнорируя меня и своего ребенка. Я пытался завязать разговор, но было ясно, что дело труба. Поэтому мы с ее сыном начали раскрашивать салфетки, рисовать персонажей мультфильмов и тому подобное. А потом я собрался в туалет, выловил официанта и заплатил за свою еду и за ребенка. Все остальное оставил на горе-мамашу, а затем слинял и заблокировал ее везде. © Crude_n_tattooed / Reddit
- Было мне лет 16. Пошла на свидание, была приятно удивлена, он оказался высоким и симпатичным. Предложил пойти в ресторан. Приходим, оказывается, там работает его друг. Так он подсел к нам и они завели душевную беседу о своем. Я думала минут на пять, но он сидел 2 часа! Я пыталась влиться в беседу, но они так были увлечены, что меня не замечали. Потом этот товарищ проводил меня до дома, ехали на маршрутке. И возле дома он мне сказал, дай мне, пожалуйста, часть денег на такси, а то я тебе мороженое покупал. Я отдала и в шоке ушла. Я до сих пор в шоке. На следующий день он позвонил, но я его отшила. Если бы это случилось сейчас, то я бы ушла через 15 минут, но в 16 лет, к сожалению, мозги были не те. © Kris Tall / ADME
Родители будущего жениха, видимо, очень хотели женить сына. Другого объяснения тому, что они ждали девушку два часа, я не вижу.
Ну, а ресторанная фифа намеренно игнорировала парня, потому что он ей не понравился. Потому что Ааалень 🦌
- Было дело довольно много лет назад. Познакомились с парнем в интернете, он нормально сначала общался, правда кое-какие странности я все же про себя отметила. Ну, думаю, ладно, может быть показалось. Тут первое свидание — пошли есть фаст-фуд, там выяснилось, что у него уже есть 10-летний сын, лет самому кадру не столько, сколько он заявлял ранее, а намного больше, и вообще вел он себя довольно нагло и развязно. Я решила, что это первая и последняя встреча, но, видимо, он так не думал. На следующий день я получаю сообщение, где кавалер, решивший сразу перейти к делу, мне заявляет что-то такого рода: «Заяц, в связи в холодной погодой предлагаю собраться сразу у меня». На что я ответила, что я не «заяц», а меня зовут Рина. После этого он сказал, что тогда лучше никогда больше не встречаться. Я долго потом еще смеялась. © Rina Korneva
- Подошел на улице парень с розой: «Возьмите, пожалуйста!» Взяла с радостью, поблагодарила, тоже ему всего нажелала. Стоим, обмениваемся любезностями изо всех сил. Вторая серия марлезонского балета: «А можно Вас обнять?» Выглядит очень прилично, стильно одетый, симпатичный, хорошо пахнущий парфюмом. Да, давай обнимемся. Обнялись. Третья серия: «А дайте денег!» И начинает что-то про то, что он волонтер. И вот тут меня на ржач пробило, я, наивная, в обнимашки с ним от всей души, а он за деньги. Сказала ему, что лучше б не на цветы тратился, а на детей, если уж им деньги собирает. Ушла. Правда потом мысль посетила, что я не знаю, где он цветы-то брал. © Наталья Иванова / Dzen
- Когда мне было 16, я пошла на парное свидание. Там были две устоявшиеся пары, а я своего спутника впервые видела. Мы отправились в боулинг. Все это время мой кавалер очень старался выпендриться. Он пошел бросать шар для боулинга своему другу, потому что был таким крутым и сильным. Но промахнулся и в итоге шар попал мне в плечо, в моего друга, а затем упал на ногу еще одному человеку. Мой кавалер неловко извинился, а затем сказал, что ему нужно в туалет. Больше я его не видела. © Puzzleheaded_Storm79 / Reddit
В тему улыбков:
Приехала я тут пару недель назад в город своего детства. Мороз, скользко - непривычно. У нас там все такие по-славянски хмурые, неприватливые. Ну, иду я прогуливаюсь. Вдруг навстречу мне парень какой-то. Тоже идёт, смотрит нa меня и улыбается. Поровнялся со мной. Я спрашиваю, мол, мы знакомы? Он отвечает, нет, просто круто же - идёт девушка и улыбается. 😄 Поздравили друг друга с наступившим, обнялись и каждый пошёл своей дорогой.
Тем же вечером выхожу я нa пробежку. Темно, холодно, ветер лютый. Я бегаю по району, сражаясь с желанием спать и уехать домой нa такси. И вдруг нaвстречу мне идёт старый дядька, улыбается так радостно. Ну, я приободрившись, улыбаюсь в ответ! Но, пробегая мимо, я увидела что у него просто лицо скрючило от холода и ветра. Н-да, думаю. Народ у нас всё же суровый..
- Я пошла на свидание, где появилась мама парня. Она поела с нами, а затем рассказала о том, что это точно знак свыше. Затем выдала, что мы просто созданы для брака. В итоге я позже заблокировала этого парня и больше с ним не встречалась. Но шесть лет спустя он нашел меня в соцсетях и отправил сообщение с извинениями за тот вечер. Оказалось, что у его мамы были проблемы. А сейчас он женат на девушке, которая, по-видимому, дала его матери отпор. Все еще рада, что это была не я! © CheetahPrintPuppy / Reddit
- Пошел на свидание с девушкой. Общение не задалось с самого начала. Сколько ни пытался ее разговорить - все без толку. Она отвечала короткими фразами, вопросов не задавала. Когда моя спутница отошла в туалет, ко мне наклонилась женщина за соседним столиком и прошептала: "Эта девушка - кошмар! Я действительно восхищаюсь твоим терпением". Та женщина потом стала моей женой. © Realistic-Whereas865 / Reddit
- Парень, с которым я работал, однажды пошел на свидание с девушкой. Он предполагал, что с ней и еще несколькими ее друзьями они пойдут на вечеринку. Оказалось, что на вечеринке была эта девушка и еще пятеро парней. То есть она просто устроила мини-версию "Холостяка". По ее мнению, лучше было встретиться с 6 парнями за один вечер и решить, кого она хочет увидеть снова, чем встречаться с 6 разными парнями в 6 разных вечеров. © slytherinprolly / Reddit
Не вижу ничего странного в том, чтобы встретиться с 6 поклонниками одновременно. Исторически всегда так и было. Заодно и личные границы установятся правильные, и ревнивцы сразу пойдут лесом
- Подружке соседка сосватала своего знакомого. Мол, работает с ее мужем, положительный, есть квартира. Только почему-то называла его Санремо. Подружка спросила: "Поет хорошо, что ли?" Соседка: "А как же!" Видели бы вы ее лицо, когда на встречу пришел мужичок под 50 с драной сумкой, из которой торчали разводные ключи. А Санремо - потому что в ЖЭКе сантехником работает, санремонт. Хорошо хоть, что заранее договорились с подругой: если кавалер не понравится и будет неудобно уйти, она мне позвонит и я приеду, как будто у нас курсы и мне просто по дороге. Приехала, они меня ждут: моя 20-летняя подруга с перекошенным лицом и мужичок, который смотрит победоносно. Ой, вот это попали! И ничего плохого ведь не делает, как вежливо отказать человеку? Сказала, что очень приятно познакомиться, но нам срочно надо на занятия ехать - предложил проводить. Подружка говорит, мол, мы такси вызовем, а он - так у вас еще есть время, пошли посидим. Зашли в ближайшую французскую кофейню, а этот кадр там достал из сумки свою заначку. В общем, 10 минут позора, мы расплатились и побежали ловить такси, он еще пытался сесть нам на хвост, еле отвертелись. Спросила потом подружку, почему она сразу не сбежала, говорит, растерялась. Соседка ей потом еще высказала, что такого хорошего человека обидела. © Татьяна Лобанова / ADME
Комментарии
Что было в голове у соседки, когда она решила, что будет здорово молоденькую девчонку познакомить с 50-летним мужчиной?
а почему истории с реддита всегда такие странные, как будто со слов ребенка 5 лет? издержки перевода или менталитета?