13 человек рассказали о свиданиях, которые хочется скорей забыть

В тему улыбков:

Приехала я тут пару недель назад в город своего детства. Мороз, скользко - непривычно. У нас там все такие по-славянски хмурые, неприватливые. Ну, иду я прогуливаюсь. Вдруг навстречу мне парень какой-то. Тоже идёт, смотрит нa меня и улыбается. Поровнялся со мной. Я спрашиваю, мол, мы знакомы? Он отвечает, нет, просто круто же - идёт девушка и улыбается. 😄 Поздравили друг друга с наступившим, обнялись и каждый пошёл своей дорогой.

Тем же вечером выхожу я нa пробежку. Темно, холодно, ветер лютый. Я бегаю по району, сражаясь с желанием спать и уехать домой нa такси. И вдруг нaвстречу мне идёт старый дядька, улыбается так радостно. Ну, я приободрившись, улыбаюсь в ответ! Но, пробегая мимо, я увидела что у него просто лицо скрючило от холода и ветра. Н-да, думаю. Народ у нас всё же суровый..