16 комиксов о лете, которые поймет каждый горожанин

Конечно, плавать в озере и есть малину прямо с куста гораздо приятнее, чем вместе с асфальтом плавиться в городе, но тут уж как вышло. Остановись, выдохни, и давай вместе посмеемся над ситуациями, которые знакомы каждому раскаленному горожанину.

Когда мечты об отпуске встречаются с чувством юмора мужа

В такую жару и кондиционер спасает не всех в этом доме

Внутри квартиры нелегко, но на улице и вовсе настоящая баня

Стоит загадать планы на выходные, погода преподносит сюрприз

Анастасия 47 минут назад Да, летом это особенно обидно. Когда запланируешь какую нибудь интересную поездку и прогулку, а тебе вместо неё фиг с маком. - - Ответить

Летом красивой получается быть примерно 20 минут

Перепады температур между улицей и супермаркетом испытывают наш иммунитет на прочность

Бродяга 16 минут назад А у нас в автобуск - морзилка. И в супере и в молле. Зато на улице духовка !!!🤣🤣🤣 - - Ответить

Вечная борьба в общественном транспорте

Бродяга 15 минут назад А бабка с пустой корзинкой - к душняку ???🤣🤣🤣 - - Ответить

Вечер приносит кроме прохлады еще кое-что

Бродяга 14 минут назад Кружкой с чаем по тыкве прохожим например !!!🤣🤣🤣 - - Ответить

Когда собрался быть самым модным, но у города свои планы

Бродяга 11 минут назад Зачем по стройкам шастать в новых кроссовках? Совсем убил новую вешь... - - Ответить

Вечером уже хочется открыть окна, но есть нюанс

Бродяга 9 минут назад Она специально кровать к окну предвинула ???🤣🤣🤣 - - Ответить

Когда хочешь уехать за город, но весь город тоже хочет

Бродяга 7 минут назад До заката, впрочем как и до восхода не доехать. Даже со скоростью 1600 км/ час...Вот если быстрее, то шанс есть !!!🤣🤣🤣 - - Ответить

Строить планы — это хорошо, но все хорошие места уже заняты

Дорога на работу бывает утомительной, но как хороша дорога домой!

Машины тоже не железные. Ой, железные!

Летом без некоторых вещей из дома лучше не выходить

Бродяга 4 минуты назад Тогда уж зонтик !! Как очки от загара могут спасти ? 🤣🤣🤣 - - Ответить

Новый купальник должен увидеть солнышко