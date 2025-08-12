16 комиксов о лете, которые поймет каждый горожанин
Конечно, плавать в озере и есть малину прямо с куста гораздо приятнее, чем вместе с асфальтом плавиться в городе, но тут уж как вышло. Остановись, выдохни, и давай вместе посмеемся над ситуациями, которые знакомы каждому раскаленному горожанину.
Когда мечты об отпуске встречаются с чувством юмора мужа
В такую жару и кондиционер спасает не всех в этом доме
Внутри квартиры нелегко, но на улице и вовсе настоящая баня
Стоит загадать планы на выходные, погода преподносит сюрприз
Летом красивой получается быть примерно 20 минут
Перепады температур между улицей и супермаркетом испытывают наш иммунитет на прочность
Вечная борьба в общественном транспорте
Вечер приносит кроме прохлады еще кое-что
Когда собрался быть самым модным, но у города свои планы
Вечером уже хочется открыть окна, но есть нюанс
Когда хочешь уехать за город, но весь город тоже хочет
Строить планы — это хорошо, но все хорошие места уже заняты
Дорога на работу бывает утомительной, но как хороша дорога домой!
Машины тоже не железные. Ой, железные!
Летом без некоторых вещей из дома лучше не выходить
Новый купальник должен увидеть солнышко
Городское лето — это действительно настоящее испытание, но его гораздо легче пройти, когда есть с кем посмеяться над трудностями. Пусть последние деньки этого лета будут полны маленьких побед и приятных сюрпризов: освежающего ветерка, холодного лимонада и, конечно же, смеха.
