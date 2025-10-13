15 комиксов о визитах к врачам глазами пациента и доктора

Большинство из нас не любит поликлиники и больницы. Ведь иногда визит к врачу может превратиться в маленький квест. Найти последнего в очереди, заказать талончик за месяц вперед, выпытать у ребенка правду, что у него болит. А ведь врачам тоже как-то приходится справляться с разными проблемами. Мы собрали самые распространенные ситуации в комиксы и внесли в них нотку юмора.

Кто из нас не сталкивался с категорией «Мне только спросить, я на минуточку»? Если есть такие, то поднимите руки

Алина 30 минут назад Всё просто: заходят пациенты ПО ЗАПИСИ. Остальные сидят до победного, хоть им рецептик, хоть «спросить», хоть чаю попить. - - Ответить

Почему-то существует мнение, что врачи помнят всех своих пациентов

Алина 29 минут назад А наши помнят) и врач, и медсестра. И фамилию помнят, и на улице встретят - поздороваются по имени. - - Ответить

Поход к стоматологу — это нервотрепка, траты и еще раз траты... Но главное — найти чуткого специалиста

Иногда пациенты требуют от врачей невозможного

Алина 26 минут назад Иногда и врачи невозможного требуют)) мне как-то лор сказала двухлетнего ребенка научить сморкаться: «Ну видео ему в ютубе покажите!»))) - - Ответить

Как же иногда трудно убедить человека, что ему нужно просто вести здоровый образ жизни

Доктор — тоже человек. И ему на самом деле нет дела до того, как вы получили травму. Его главная задача — оказать помощь. А мысли у него свои

Инициатива некоторых пациентов поражает, удивляет и ставит в тупик даже специалистов с опытом

Очередь — неотъемлемая часть поликлиники. И боятся ее не только пациенты

Иногда мы идем к врачу в надежде, что он решит нашу проблему тот час же. Но у докторов нет волшебной микстуры и встроенного сканера

Самолечение — самый страшный враг медицины

Любопытно, как, решив одну проблему, пациенты сразу находят другую

Нам часто кажется, что выписать справку — это минутное дело

Водить к врачу детей — занятие не из легких. Ведь маленькие пациенты не всегда говорят правду

Иногда бывает очень обидно, когда твоего доктора отправляют на учебу. Но поверьте, ему тоже там несладко

Многие из нас боятся идти к окулисту, но доктор всегда найдет нужный подход