14 минут назад
Герои многих любимых фильмов предстают перед нами уже зрелыми людьми — порой за счет грима, а порой и сами актеры уже перешагнули порог 45-летия. Но современные технологии помогают «вернуть» персонажам знаменитых картин молодость, что мы, собственно, и сделали в этой статье.

Василий Кузякин, «Любовь и голуби»

Афоня, «Афоня»

Шурочка, «Служебный роман»

Анатолий Ефремович, «Служебный роман»

Гоша, «Москва слезам не верит»

Семен Семенович Горбунков, «Бриллиантовая рука»

Маргарита Павловна, «Покровские ворота»

Лев Евгеньевич, «Покровские ворота»

Ульяна Андреевна, «Иван Васильевич меняет профессию»

Товарищ Огурцов, «Карнавальная ночь»

Вера, «Вокзал для двоих»

Лелик, «Бриллиантовая рука»

Баба Шура, «Любовь и голуби»

Король, «Обыкновенное чудо»

Надюха, «Любовь и голуби»

Как вы считаете, наш эксперимент удался? Поделитесь своим мнением в комментариях. А если вы хотите увидеть и других любимых героев в непривычных обстоятельствах, то загляните сюда:

Чертово_колёсико
15 часов назад

ваш странный эксперимент не удался, заканчивайте омолаживать и старить наш золотой фонд кино!
в целом есть версия, что ваш специалист по ИИ тренируется, чтобы уйти от вас, потому что пора ему на выход

-
-
