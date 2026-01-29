Мы вернули молодость 15 героям любимых комедий, и они оказались еще теми горячими штучками
Кино
14 минут назад
Герои многих любимых фильмов предстают перед нами уже зрелыми людьми — порой за счет грима, а порой и сами актеры уже перешагнули порог 45-летия. Но современные технологии помогают «вернуть» персонажам знаменитых картин молодость, что мы, собственно, и сделали в этой статье.
Василий Кузякин, «Любовь и голуби»
Афоня, «Афоня»
Шурочка, «Служебный роман»
Анатолий Ефремович, «Служебный роман»
Гоша, «Москва слезам не верит»
Семен Семенович Горбунков, «Бриллиантовая рука»
Маргарита Павловна, «Покровские ворота»
Лев Евгеньевич, «Покровские ворота»
Ульяна Андреевна, «Иван Васильевич меняет профессию»
Товарищ Огурцов, «Карнавальная ночь»
Вера, «Вокзал для двоих»
Лелик, «Бриллиантовая рука»
Баба Шура, «Любовь и голуби»
Король, «Обыкновенное чудо»
Надюха, «Любовь и голуби»
Как вы считаете, наш эксперимент удался? Поделитесь своим мнением в комментариях. А если вы хотите увидеть и других любимых героев в непривычных обстоятельствах, то загляните сюда:
Фото на превью Обыкновенное чудо / Мосфильм, AI-generated image, Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм, AI-generated image
Комментарии
Уведомления
И зачем? В сети полно фото этих актеров в молодости. Дизлайк однозначно. ((
-
-
Ответить
ваш странный эксперимент не удался, заканчивайте омолаживать и старить наш золотой фонд кино!
в целом есть версия, что ваш специалист по ИИ тренируется, чтобы уйти от вас, потому что пора ему на выход
-
-
Ответить
Похожее
17 пользователей похвастались своими бабушками, у которых не только золотое сердце, но и руки
Фотоподборки
2 недели назад
14 историй от клинеров, которые повидали в квартирах такое, что хоть кино снимай
15+ человек, у которых от слова «одолжи» уже оба глаза дергаются
18 жизненных ситуаций, в которых люди проявили хитрость уровня ниндзя
Интересное
2 недели назад
17 историй о том, как соседи в многоэтажке стали роднее, чем некоторые родственники
Интересное
1 месяц назад
15 застолий, которые пошли не по сценарию, зато стали любимыми семейными байками
Истории
3 дня назад
23 истории со встречи выпускников, от которых хочется и удивляться, и хохотать
Интересное
1 месяц назад
15+ человек, которым в самый неожиданный момент улыбнулась удача
Истории
1 неделя назад
15+ курьезных случаев из автосалонов, которые нарочно не придумаешь
Истории
4 недели назад
16 историй, которые не случились бы, если бы кто-то не задержался на работе
15 человек, которые из торгового центра унесли целый пакет впечатлений
Народное творчество
5 дней назад
20 свиданий, которые не сложились, но оставили только яркие воспоминания
Истории
2 месяца назад