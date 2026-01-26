Какими бы выросли 19 детей из мультфильмов, которых мы все запомнили малышами

Спасибо любимым мультикам, все мы ярко представляем, как выглядели Дядя Федор, Алиса Селезнева, Антошка и Джим Хокинс в детстве. Но как бы изменились эти герои с возрастом? Мы решили немного пофантазировать и накинуть пару десятков лет известным персонажам.