Какими бы выросли 19 детей из мультфильмов, которых мы все запомнили малышами
1 час назад
Спасибо любимым мультикам, все мы ярко представляем, как выглядели Дядя Федор, Алиса Селезнева, Антошка и Джим Хокинс в детстве. Но как бы изменились эти герои с возрастом? Мы решили немного пофантазировать и накинуть пару десятков лет известным персонажам.
Дядя Федор из мультика «Трое из Простоквашино»
Алиса Селезнева из «Тайны третьей планеты»
Маленькая разбойница из «Снежной королевы»
Девочка из мультфильма «Щелкунчик»
Малыш из «Малыша и Карлсона»
Антошка из одноименного мультика
Женя из «Цветика-семицветика»
Мальчик из «Мойдодыра»
Алиса из «Алисы в стране чудес»
Единственное попадание, как мне кажется. Ну, может ещё Сванте Свантесон интересный получился.
-
-
Мальчик из мультфильма «В синем море, в белой пене...»
Джим Хокинс из «Острова сокровищ»
Питер Пэн из одноименного мультфильма
Девочка из «Варежки»
Нильс из «Заколдованного мальчика»
Бу из «Корпорации монстров»
Вовка из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве»
Венди из «Питера Пэна»
Ее вообще-то во второй части уже показывали взрослой, нет нужды делать изображения с ИИ
-
-
Кристофер Робин из «Винни-Пуха»
Артур из «Меча в камне»
А историю о каком повзрослевшем герои вы хотели бы увидеть? Делитесь в комментариях.
А вот еще несколько статей, где мы решили поэкспериментировать с нейросетью:
Фото на превью Цветик-Семицветик / Союзмультфильм, AI-generated image, Вовка в Тридевятом царстве / Союзмультфильм, AI-generated image
интересно , как будет выглядеть подруга чипполино - редиска и морковка , картошки вроде там не было .
-
-
