Как бы выглядели наши любимые сказочные персонажи, если бы взрослели как обычные люди
Как бы сложилась судьба Варвары-красы спустя десятилетия? Какой бы стала царевна Будур, перешагнув сорокалетний рубеж? Экранные сказки навсегда запечатлели этих героинь юными, оставив их зрелую красоту за кадром. Мы попытались заглянуть в будущее и воссоздать портреты этих женщин в зрелом возрасте, сохранив их уникальный шарм.
Аленушка, «Финист — Ясный сокол»
Принцесса Мелисента, «31 июня»
Принцесса, «Принцесса на горошине»
Зачем столько морщин? У ИИ все стареют одинаково, хотя все стареют по-разному, такое колличество морщин даже не у Ппринцесс появляются к годам 70- ти)))А у принцесс возможностейтдостпаточео чтобы постареть кт100 годам, да и то не до такой степени))
Жена Синей Бороды, «Сказки старого волшебника»
Госпидя, да Симонова в сериалах исторических снимается, неужели нельзя из них кадр взять? Она же совсем не такая, как ИИ нарисовал.
Марфушенька-душенька, «Морозко»
Варвара-краса, «Варвара-краса, длинная коса»
Царь Салтан и царица, «Сказка о царе Салтане»
Принцесса, «Старая, старая сказка»
Могли и натуральную Неелову поставить. Она лучше выглядит
Царевна Будур, «Волшебная лампа Аладдина»
Анджела, дочь Панталоне, «Король-олень»
Принцесса, «Обыкновенное чудо»
Русалочка, «Русалочка»
Ильмень-царевна, «Садко»
Принцесса Эльза, «Снежная королева»
Королева, «Двенадцать месяцев»
Принцесса Альбина, «Не покидай...»
Царевна-лебедь, «Сказка о царе Салтане»
Полина, «Гостья из будущего»
Принцесса Амина, «Приключения маленького Мука»
Принцесса Люба, «Новые похождения Кота в сапогах»
Василиса Премудрая, «Там, на неведомых дорожках...»
Принцесса Милолика, «После дождичка в четверг»
