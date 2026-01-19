Как бы выглядели наши любимые сказочные персонажи, если бы взрослели как обычные люди

Как бы сложилась судьба Варвары-красы спустя десятилетия? Какой бы стала царевна Будур, перешагнув сорокалетний рубеж? Экранные сказки навсегда запечатлели этих героинь юными, оставив их зрелую красоту за кадром. Мы попытались заглянуть в будущее и воссоздать портреты этих женщин в зрелом возрасте, сохранив их уникальный шарм.

Аленушка, «Финист — Ясный сокол»

Принцесса Мелисента, «31 июня»

Принцесса, «Принцесса на горошине»

Вика Рузова
1 час назад

Зачем столько морщин? У ИИ все стареют одинаково, хотя все стареют по-разному, такое колличество морщин даже не у Ппринцесс появляются к годам 70- ти)))А у принцесс возможностейтдостпаточео чтобы постареть кт100 годам, да и то не до такой степени))

Жена Синей Бороды, «Сказки старого волшебника»

Ирина
3 часа назад

Госпидя, да Симонова в сериалах исторических снимается, неужели нельзя из них кадр взять? Она же совсем не такая, как ИИ нарисовал.

Марфушенька-душенька, «Морозко»

Варвара-краса, «Варвара-краса, длинная коса»

Царь Салтан и царица, «Сказка о царе Салтане»

Принцесса, «Старая, старая сказка»

Царевна Будур, «Волшебная лампа Аладдина»

Анджела, дочь Панталоне, «Король-олень»

Принцесса, «Обыкновенное чудо»

Русалочка, «Русалочка»

Ильмень-царевна, «Садко»

Принцесса Эльза, «Снежная королева»

Королева, «Двенадцать месяцев»

Принцесса Альбина, «Не покидай...»

Царевна-лебедь, «Сказка о царе Салтане»

Полина, «Гостья из будущего»

Принцесса Амина, «Приключения маленького Мука»

Принцесса Люба, «Новые похождения Кота в сапогах»

Василиса Премудрая, «Там, на неведомых дорожках...»

Принцесса Милолика, «После дождичка в четверг»

