Мы решили узнать, как выглядят без макияжа героини из сериалов нашей юности и детства
Перламутровая помада, яркие тени, жирная подводка — в детстве мы не могли оторвать глаз от любимых героинь сериала. Все мечтали краситься так же, как Джина из «Санта-Барбары» или Мариана из сериала «Богатые тоже плачут». Но как бы выглядели эти красотки без привычного макияжа? Мы решили немного похулиганить и «смыли» косметику с наших любимых персонажей.
Ракел из «Секрета тропиканки»
Мария из «Просто Марии»
Виктория Руффо без макияжа совсем молоденькая, ей надо было так и сниматься
Филомена из «Новой жертвы»
Джина из «Санта-Барбары»
Моника из сериала «Друзья»
Милагрос из «Дикого ангела»
Лина из «Дикого ангела»
Эстер из сериала «Богатые тоже плачут»
Леонела из сериала «Дикая роза»
Ракель из сериала «Никто, кроме тебя»
Очень красивая актриса, и с макияжем, и без. Из враз латиноамериканских актрис только на неё насмотреться не могу. Жаль, что у нас не так много сериалов с ней переведены на русский язык. Я с ней видела только "Никто кроме тебя" и "Мариелену". При чём второй сериал нереально найти ни на каких платформах, кроме ВК видео.
Графиня Моника из «Дикого сердца»
Даниэла из «Моей второй мамы»
Моника из «Моей второй мамы»
Мариана из сериала «Богатые тоже плачут»
Перла из «Черной жемчужины»
Донна из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
Жади из сериала «Клон»
Её же в первых сериях показывают практически без макияжа или с минимальным макияжем. Там видно, что у неё другой разрез глаз, да и в целом черты лица другие.
Пайпер из «Зачарованных»
Зачем они так изуродовали актёров макияжем? Без него красивые, молодые лица
А вам какая героиня показалась самой неузнаваемой? Делитесь в комментариях.
