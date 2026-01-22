Мы решили узнать, как выглядят без макияжа героини из сериалов нашей юности и детства

Мы решили узнать, как выглядят без макияжа героини из сериалов нашей юности и детства

Перламутровая помада, яркие тени, жирная подводка — в детстве мы не могли оторвать глаз от любимых героинь сериала. Все мечтали краситься так же, как Джина из «Санта-Барбары» или Мариана из сериала «Богатые тоже плачут». Но как бы выглядели эти красотки без привычного макияжа? Мы решили немного похулиганить и «смыли» косметику с наших любимых персонажей.

Ракел из «Секрета тропиканки»

Мария из «Просто Марии»

Филомена из «Новой жертвы»

Джина из «Санта-Барбары»

Моника из сериала «Друзья»

Милагрос из «Дикого ангела»

Лина из «Дикого ангела»

Эстер из сериала «Богатые тоже плачут»

Леонела из сериала «Дикая роза»

© Rosa salvaje / Televisa, AI-generated image

Ракель из сериала «Никто, кроме тебя»

Анастасия
25 минут назад

Очень красивая актриса, и с макияжем, и без. Из враз латиноамериканских актрис только на неё насмотреться не могу. Жаль, что у нас не так много сериалов с ней переведены на русский язык. Я с ней видела только "Никто кроме тебя" и "Мариелену". При чём второй сериал нереально найти ни на каких платформах, кроме ВК видео.

Графиня Моника из «Дикого сердца»

Даниэла из «Моей второй мамы»

Моника из «Моей второй мамы»

Мариана из сериала «Богатые тоже плачут»

Перла из «Черной жемчужины»

Донна из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»

Жади из сериала «Клон»

Анастасия
22 минуты назад

Её же в первых сериях показывают практически без макияжа или с минимальным макияжем. Там видно, что у неё другой разрез глаз, да и в целом черты лица другие.

Пайпер из «Зачарованных»

Фото на превью O Clone / Rede Globo de Televisão, AI-generated image, Los ricos también lloran / Televisa, AI-generated image

Комментарии

Dude
1 час назад

Ох аж на ностальгию пробило, пойду дерябну три топора и выкурю беломорину за школой :)

