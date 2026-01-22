Мы решили узнать, как выглядят без макияжа героини из сериалов нашей юности и детства

Очень красивая актриса, и с макияжем, и без. Из враз латиноамериканских актрис только на неё насмотреться не могу. Жаль, что у нас не так много сериалов с ней переведены на русский язык. Я с ней видела только "Никто кроме тебя" и "Мариелену". При чём второй сериал нереально найти ни на каких платформах, кроме ВК видео.