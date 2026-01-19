Я в общаге не жила, но лежала в роддоме на такой металлической кровати с провисшей сеткой почти месяц - это что-то с чем-то. Несмотря на молодость, спина очень сильно болела.
16 историй из общаги, от которых накрывает ностальгией сильнее, чем от песен Тани Булановой
Студенческие годы по праву считаются самой яркой главой в жизни, а обитание в общежитии превращает этот период в настоящую школу изобретательности и оптимизма. Здесь студенты умудряются готовить королевский пир из одного бульонного кубика и превращают дырявые матрасы в ортопедические ложа с помощью стопки списанных книг. Эта уникальная вселенная со своими законами физики и кулинарии учит находить выход из любой ситуации и никогда не унывать.
- Кровать в общаге мне досталась старая, с панцирной сеткой, которая провисала почти до пола. Спать было невозможно — спина болела жутко. Денег на новый матрас не было, но смекалка работала. Я пошел в библиотеку, набрал списанных книг и аккуратно выложил ими ровный слой под матрасом. Стало жестко, ровно, идеально! Спал я как младенец ровно до первой проверки санитарного состояния. Комиссия заходит, просит поднять матрас, видит эту «библиотеку», и староста этажа выдает: «Я всегда знала, что ты тянешься к знаниям, но не думала, что пытаешься впитывать их через позвоночник».
- У нас в женской общаге вахтерше скучно было. Она ставила приходящим парням условие — если обыграют ее в шахматы, тогда она их пропустит. Если нет — пускай идут лесом. На моей памяти у нее выиграл только один парень, после чего он заорал: «Ура! Финальный босс пройден! Надежда Ивановна, спасибо вам за игру. Это было достойно, а теперь я пойду, а то меня ждут». © Не все поймут / VK
- Как-то сидим с соседом по общаге, грызем сухари. Вдруг учуяли запах наваристого мясного борща с чесночком. Заходим на кухню, а там сидит Вася и, зажмурившись, вдыхает пар над кастрюлей. Мы заглянули внутрь и обомлели. Там кипела простая вода с одиноким бульонным кубиком и лавровым листом. Вася сказал, что это «ароматерапия», чтобы не так грустно было есть пустую гречку.
- У нас в общаге были боксы. То есть заходишь в прихожую или кухню, а оттуда двери в две комнаты, в которых жили по два человека в каждой. Как-то решили замутить оливье. Сделали большую кастрюлю и разбрелись по комнатам, а салат остался лежать на кухне. Через какое-то время кто-то из наших вышел из комнаты, смотрит, а оливьешки-то нет! И входная дверь закрыта не до конца. А через пару дней нам подложили вымытую кастрюлю обратно. © Pro***** / Pikabu
- Отмечали какой-то праздник в общежитии. Я пошла на кухню готовить пончики, как самое быстрое и дешевое блюдо. Готовила точно больше часа, ждали меня долго. Чайник раза четыре ставили, а я не могла даже дно тарелки закрыть пончиками, ведь каждый заходивший просил попробовать, несмотря на мои протесты. Только когда наша комната поставила охрану к кухне, я смогла нажарить пончиков. Эх, хорошее все-таки было время! © Елена Ларина / Dzen
Логика просто шепчет - на один бульонный кубик надо меньше воды, тогда это будет еда, а не аромотерапия!!! Или гречку сварить с этим кубиком??? Это в каком ВУЗе такие студенты ???🤣🤣🤣
- Нашей соседке по общаге парень-моряк привез много крабов и красной икры. Этим и питались. Под конец оставшаяся икра испортилась. Ею засыпали сверху мусорный мешок с торчащими клешнями крабов. Декан, придя с обходом, глянул на это, округлил глаза и ушел в шоке. © Cool story / VK
- Соседка в общаге боялась насекомых. Как-то сидим, а она замерла и уставилась в угол. Там сидел таракан! Думали, сейчас будет визг, а она сняла тапок и швырнула его. Попала в цель! Мы зааплодировали. А она повернулась к нам с круглыми глазами и выдала: «Девчат, я вообще-то в выключатель целилась, чтобы включить свет. Они бы разбежались, и этот ужас бы прекратился».
- Поехала на учебу, поселили в общежитие с тремя девочками. У одной было шерстяное коричневое пальто в черную клетку. Я с собой привезла утюг, магнитофон, чайник, всем этим они пользовались без ограничений. Как-то утром собралась гладить брюки, беру утюг, а на подошве утюга отпечатался кусочек пальто. Соседка решила погладить, но не знала, что нужно через что-то это делать. На вопрос, почему не почистила утюг, если испортила, мне сказали, что вообще моим утюгом не пользовались никогда. Ну а клетка — не доказательство! © Подслушано / Ideer
Блин, театр абсурда!!! Таракан он Lucifugus, то бишь - избегающий света. Иными словами в темноте их больше становиться. Выключить свет прямо противоположное лекарство от тараканов!!!🤣🤣🤣
- Осень, холодина. В комнату к первокурсникам зашел старшак. Некий первогодка что-то гладил на своей кровати, а старшак ему говорит: «Балбес, гладить нужно на подоконнике, подстелив покрывало». А паренек такой: «Сам балбес! Гладь дальше свои подоконники. А я в теплую кроватку сейчас спать лягу». © Наталья Ефремова / Dzen
- Училась в ветакадемии, жила в общежитии с однокурсниками. Как-то поднималась к себе на этаж и наблюдала картину: ребята пытаются поймать невесть откуда взявшуюся летучую мышь. Все бы ничего, но эти гениальные ветеринары решили выключить везде свет со словами: «Она видеть не будет и сама упадет». © Cool story / VK
- Зашла в общежитие к однокурсникам. Принесла чай и печенье. А они как давай ныть, что есть совсем нечего и до стипендии еще далеко. Зашла на кухню, а там соседи выбросили две пачки растаявших пельменей в ведро. Я не растерялась, достала эти пачки. Выковыряла из них. Разогрела большущую сковородку в духовке. Выложила в нее пельменную массу, посолила, поперчила, сверху посыпала сыром. Через полчаса ели мы и хозяева пельменей. © olgastarevich
Чего только не сьешь по-молодости... Вот не зря говорят - Голод не тётка, пирожка не подаст !!!🤣🤣🤣
- Голодные студенческие годы. Общага. Из еды у меня — только два яйца. Варить — надоело. Пожарить — нет масла. Иду к соседу. Спрашиваю у него, мол, есть, что поесть? Он ответил, что только пожарил два последних яйца. Диалог продолжился:
— Тогда дай масло.
— Нет масла. Но я только что пожарил яйца, сковородку еще не успел помыть. Там немного осталось. Возьмешь?
— Возьму!
Взяла и пожарила. © mama_arnika
- Однажды мы с подругой два дня ели только красную икру, даже на хлеб денег не было. А икра была лишь потому что ей родители с Камчатки передали. Долго я потом этот деликатес есть не могла. © enikeevaalfia
- В студенческие годы в общежитии у кого-то был день рождения. Девочки вертелись на кухне, пекли печенье с шоколадом. А я в то время практически на воде только и сидела. Стою на кухне, делаю вид будто ищу кастрюлю в ящике, а сама жду, когда они уйдут, а я стырю парочку сладостей. Спустя пять минут моих тщетных поисков непонятно чего, девочки сказали, мол, нечего прикидываться, пойдем с нами за стол. Вот тогда я и поверила в студенческую взаимопомощь. © Подслушано / Ideer
Я ооочень сильно люблю икру, мне кажется, что мне бы она и за месяц ежедневного поедания не надоела бы, даже если есть только её и ложками 😅.
Мы с мужем первые годы брака жили совсем бедненько - ребенок, мы студенты... Денег было впритык на ребенка и на простую еду нам. Закончили учёбу, ребенок подрос, пошел в садик, мы стали работать уже вдвоём с мужем, а потом и вовсе у мужа зп выросла в два раза резко (сменил профессию), начались командировки... И вот мне муж с Сахалина привёз банку икры грамм на 500. Мне одной, ни муж, ни сын не любят. Я-то пыталась "скоробчить", "на потом" оставить, но муж взял ложку, зачерпнул от души икры и буквально сунул мне в рот 😄. Говорит: ешь от души, не жалей! Наслаждайся вкусом и не парься вообще 🤗. Это для тебя, я же знаю, как ты её любишь 🙏🏻.
Вот я такого счастья больше ни от каких вкусняшек не испытывала 💔. С тех пор на каждый новый год покупает мне икру, в этом году две недели каждый день ела 😄.
Вот никаких айфонов не нужно 🥹.
Тогда с Сахалина, правда, муж целую сумку челночную вкусняшек привёз, даже краба целого (впервые в жизни попробовали), рыбы красной разной, сладостей азиатских и прочего, но эта икра ложками - это просто разрыв сердечка ❤️🩹.
- Общага. Студенчество. Общая кухня. У нас был чайник со свистком, который, судя по всему, сильно раздражал парней-соседей. Спустя какое-то время они начали подсыпать в чайник соль, а мы не сразу поняли, почему чай получался таким невкусным. Однажды они варили 5-литровую кастрюлю мяса с картошкой. Так мы им от души ее посолили и поперчили. Ор стоял выше гор! Но больше соленого чая у нас не было. © gorbachova_svetlana
- Пришла в общагу к парню. Вышли с ним на общую кухню. Подошла девица, крайне радостно с ним поздоровалась и спросила: «Ром, это та, о ком я думаю?». Он подтвердил. Она, перебивая его, выдает: «Юля?» У меня челюсть отвисла, я-то ведь Таня. А он такой: «Нет, это Таня! Ты что-то путаешь!» До сих пор не знаю, кто там что напутал, но вскоре мы расстались. © Карамель / VK
Даже сейчас, когда быт налажен, а холодильник полон, эти рассказы о суровых вахтершах и находчивых соседях вызывают невероятно теплое чувство сопричастности. Ведь за каждой нелепой ситуацией и исчезнувшей котлетой скрывалась настоящая дружба, юношеский азарт и умение быть счастливым вопреки обстоятельствам.
А какой самый безумный или забавный случай из вашей жизни в общежитии запомнился вам больше всего?
Комментарии
В общаге я была ровно 5 минут. Зашли с родителями, посмотрели и вышли. Спасибо им огромное за это.
В детстве была у меня подружка уйгурка, звали её Саярка, не знаю полного имени нам по пять лет было...Позвала она меня в гости и угостила чаем со сливочным маслом и солью...Алма-Ата такой интернациональный город!!! И жили же все в мире и согласии !!! Эх, детство как тебя вернуть???🤣🤣🤣