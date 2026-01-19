16 историй из общаги, от которых накрывает ностальгией сильнее, чем от песен Тани Булановой

Я ооочень сильно люблю икру, мне кажется, что мне бы она и за месяц ежедневного поедания не надоела бы, даже если есть только её и ложками 😅.



Мы с мужем первые годы брака жили совсем бедненько - ребенок, мы студенты... Денег было впритык на ребенка и на простую еду нам. Закончили учёбу, ребенок подрос, пошел в садик, мы стали работать уже вдвоём с мужем, а потом и вовсе у мужа зп выросла в два раза резко (сменил профессию), начались командировки... И вот мне муж с Сахалина привёз банку икры грамм на 500. Мне одной, ни муж, ни сын не любят. Я-то пыталась "скоробчить", "на потом" оставить, но муж взял ложку, зачерпнул от души икры и буквально сунул мне в рот 😄. Говорит: ешь от души, не жалей! Наслаждайся вкусом и не парься вообще 🤗. Это для тебя, я же знаю, как ты её любишь 🙏🏻.



Вот я такого счастья больше ни от каких вкусняшек не испытывала 💔. С тех пор на каждый новый год покупает мне икру, в этом году две недели каждый день ела 😄.

Вот никаких айфонов не нужно 🥹.

Тогда с Сахалина, правда, муж целую сумку челночную вкусняшек привёз, даже краба целого (впервые в жизни попробовали), рыбы красной разной, сладостей азиатских и прочего, но эта икра ложками - это просто разрыв сердечка ❤️‍🩹.