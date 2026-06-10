9 пород кошек, которые превратят ваш дом в островок спокойствия и уюта

Когда приходишь домой после сумасшедшего дня, меньше всего хочется ловить своего питомца, гоняясь за ним по всей квартире или снимать его с люстры. Хочется просто тишины, чая и чтобы кто-то теплый уткнулся носом в ладонь. Эти 9 пород кошек будто специально созданы для тихих уютных вечеров. Они не станут кричать без повода, пощадят ваш интерьер и принесут в квартиру ту самую гармонию, которой нам всем сейчас так не хватает.

А в бонусе вас ждут смешные истории от хозяев.