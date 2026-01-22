15+ человек вспомнили о своей юношеской любви, и это вызвало у нас всю палитру эмоций

Первая влюбленность — это всегда чуть громче, чем надо, и ярче, чем ожидаешь. И порой одна юношеская история по силе эмоций превосходит целую гору романтических фильмов. Эти воспоминания — как раз из таких.

Ему 21, мне 16, я его первая любовь. Он добивался меня 2 года, ухаживал, дежурил у подъезда, и аж дышать на меня боялся. Родители купили ему квартиру, чтоб женился, и я уже подумывала соглашаться. Пока он меня не пригласил в наш будущий дом. А там он сварил пачку пельменей и выделил мне штук 6 (а я с учебы). И сметану только себе положил — сказал, что больше нет, последняя. Пельмени судьбы, короче. © Подслушано / Ideer

У всех есть первая любовь, вот и у меня — тоже. Знакомы больше 14 лет, были очень яркие, эмоциональные отношения. Я считала, что это моя вторая половинка. Потом разъехались по разным городам и не смогли сохранить отношения. Сейчас у обоих есть семья, дети. Но периодически созваниваемся, встречаемся раз в год или два. Знаю, что это плохо, но это сильнее меня. © Подслушано / Ideer

«У нас с моим парнем была годовщина, и я подарила ему цветок с любовной запиской. Считаю, что мальчики тоже заслуживают подобной романтики»

Мне 17, ему 18. Море романтики, подарки, ночные прогулки. И тут как-то сидим вдвоем, и он с серьезным видом говорит: «Настал момент». У меня сердце екнуло! Думаю, ну все, сейчас будет предложение руки! Смотрю на него, а он выдает: «Ты неделю назад мне плов приготовила, на вкус не как у мамы. Пора тебя с ней познакомить, чтоб научила тебя вкусно, по-домашнему готовить». «Спасибо, но в отдельных курсах от будущей свекрови не нуждаюсь». На этом и прекратилось наше общение.

Разбирала я старые вещи, перебирала какие-то коробки, и дочка моя там рылась рядом. Нашла стопку писем, связанных ленточкой. Спрашивает: «Это что?» Я сжалась внутри. Это письма от него. Моей первой любви. Того, кто тогда обещал жениться, увезти в большой город, жить вместе на чердаке с видом на крыши и варить по утрам кофе. Он не увез. Он просто исчез. Я их не выбросила, зачем-то хранила. И вот дочка села, читает. Смеется: «Мам, да он же был такой романтик». А у меня горло сжалось, и слезы сами полезли. Не потому что жалею, а потому что вспомнила, какая я была. Верящая, глупая, живая. © Мамдаринка / VK

«Я познакомился с ней, когда мне было 11, она была моей первой девушкой, моей первой любовью, моим первым поцелуем. А теперь она — моя жена»

Первая любовь настигла меня в лагере. Было нам лет 12 обоим. Увидела его и с первого взгляда. Оказалось взаимно. Любовь у нас была просто бешеной. Тогда не было ни интернета, ни сотовых, обещали переписываться письмами. Приехав из лагеря, ужасно скучала, места себе найти не могла. Этим же летом он нашел меня в огромном городе. Была безумно счастлива. Все спрашивала, как он меня нашел, говорит, сердце подсказало. Мне уже 48. Счастлива в браке. © Подслушано / Ideer

Он был моим лучшим другом и первым парнем, с которым я познакомилась, когда поступила в университет. Я влюбилась в него на втором курсе. Он был всем, чего я когда-либо хотела: добрым, вдумчивым, внимательным, невероятно умным. За те год и два месяца, что мы были вместе, я полюбила его всем сердцем и была счастлива. Мы никогда по-настоящему не ссорились и очень заботились друг о друге. Какое-то время все застопорилось, и мы оба были заняты и отдалились друг от друга. Мы по-прежнему друзья, но я до сих пор не могу забыть его. © istilloveyoubruh / Reddit

«Сделал предложение любви всей моей жизни на том самом месте, где у нас было первое свидание»

Мне 15 и у меня первые серьезные отношения. Мы гуляли теплым летним днем по городу, как внезапно зарядил ливень. Забежали на остановку переждать дождь, но он не прекращался, и вот вода протекла в мои кеды через дырку в подошве. Молодой человек тут же, заметив это, поставил меня на свои белоснежные кроссовки и обнял меня крепко-крепко, а потом, когда дождь стих, отнес меня на плечах домой. Уж 20 лет прошло, с тем парнем давно расстались и потеряли контакт, но до сих пор ничего более романтичного и трогательного для меня не делали. © Подслушано / Ideer

Мы с парнем находились в разных городах, практически на разных концах страны, из-за учебы. Он обещал, что все лето будет работать, чтобы мы могли вместе поехать на море. Я работала тоже. И вот за двое суток до дня Х, когда я уже купила билет в курортный город, куда мы собирались ехать, и забронировала номер, он говорит: «Знаешь, все отменяется. Я себе сделал тату в честь моей бывшей, она моя первая любовь, и потратил на это все накопленные деньги. Поедем в следующий раз». А я все равно поехала, с подругой. И мы отрывались там, как в последний раз, там я встретила парня, который переехал в другой город ради меня и с которым я встречаюсь уже три года. А с первым парнем «следующего раза», конечно же, не было. С ним больше вообще ничего не было. © Карамель / VK

«Он был безумно влюблен в свою жену»

Моя первая любовь бросила меня с фразой: « Ты слишком хорошая для того формата отношений, в которых нуждаюсь я». Я 3 года ждала от него сообщений. А спустя 7 лет возвращалась с работы, гляжу — он рядом с моим домом сидит. Я в непонятках, а тот вдруг предложил выйти за него замуж. Я наклонилась и, улыбнувшись, сказала: «Не мой формат». © Подслушано / Ideer

Ты слишком хорошая для того формата отношений, в которых нуждаюсь я». Я 3 года ждала от него сообщений. А спустя 7 лет возвращалась с работы, гляжу — он рядом с моим домом сидит. Я в непонятках, а тот вдруг предложил выйти за него замуж. Я наклонилась и, улыбнувшись, сказала: «Не мой формат». © Подслушано / Ideer Мы встречались недолго в 11 классе. Я его первая любовь. Бросила сама, флиртовала с другими. Прошло больше 20 лет: у меня семья, у него тоже. На встрече одноклассников извинилась за все, что было. Жалею, что так поступала. А он прослезился, сказал, что все это время ждал этих слов. Его жену зовут так же, как меня. Потом обнял, поцеловал в лоб. Зачем я спустя столько лет подняла эту тему? Я не знаю. Но что-то не давало мне покоя. Сейчас будто легче. Будто. © Подслушано / Ideer

«4-летний я со своей будущей женой»

Делал сегодня уборку в шкафу, и наткнулся на свой старый MP3-плеер. Кайф, а там музыка, которую я слушал году еще в 2011. Сразу такая прорва воспоминаний в голове: эти песни я слушал когда мы с пацанами играли, эта песня была хитом и ее играли во всех заведениях, а этим рэпом я вдохновлялся, когда писал стихи для своей первой любви. Не думал, что воспоминания будут такими яркими только от музыки. Вроде и чувствую грусть, а вроде и теплую ностальгию. Уже третий день задумчиво прослушиваю свои старые плейлисты. Раньше было очень удивительно и по-особенному. © Не все поймут / VK

Моя первая любовь назвал дочку в честь меня. Парадокс ситуации заключается в том, что он бросил меня ради матери этой девочки и исчез. Через много лет нашел меня в соцсетях и вот прямо осчастливил такой информацией. Прислал фото 16-летней дочери и сказал, что она такая же красивая, как я. Офигеть можно, как трогательно. © Подслушано / Ideer

«Я уже тогда обошел всех пацанов. Еще 27 лет назад, во 2-м классе. Тогда мы с женой познакомились»