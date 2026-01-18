Мы оживили 16 героев любимых мультфильмов, и они — новые иконы стиля

14 часов назад
Мы оживили 16 героев любимых мультфильмов, и они — новые иконы стиля

Мы обожаем героев старых мультиков, которые с каждым своим появлением переносят нас в приятные детские деньки. Нам захотелось посмотреть какими бы стали эти герои, если бы были современными людьми, которые любят моду и покрасоваться перед зеркалом. От красотки атаманши аж дух захватывает, а стильный папа дяди Федора — вообще что-то с чем-то!

Принцесса — «Бременские музыканты»

Трубадур — «Бременские музыканты»

Атаманша — «Бременские музыканты»

Принцесса — «Двенадцать месяцев»

Забава — «Летучий корабль»

Иван — «Летучий корабль»

Мама дяди Федора — «Простоквашино»

Vadim Nikolaev
4 часа назад

Мама и так красотка. Правда, почему-то, в разных мультфильмах разная...

-
-
Ответить

Папа дяди Федора — «Простоквашино»

Старушка Шапокляк — «Шапокляк»

Снежная королева — «Снежная королева»

Лидия Берестова
9 часов назад

Не, штаны неинтересно. Вот юбка из белой кожи, накидка широкими рукавами вместо пиджака убрать жилетку. И причёску поменять. Чтобы что-то вроде шлема на голове получалось.

-
-
Ответить

Фрекен Бок — «Карлсон вернулся»

Мальвина — «Приключения Буратино»

Беладонна — «Приключения поросенка Фунтика»

Ваня — «Волшебное кольцо»

Золушка — «Золушка»

Настенька — «Аленький цветочек»

