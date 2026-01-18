Мы оживили 16 героев любимых мультфильмов, и они — новые иконы стиля
Мы обожаем героев старых мультиков, которые с каждым своим появлением переносят нас в приятные детские деньки. Нам захотелось посмотреть какими бы стали эти герои, если бы были современными людьми, которые любят моду и покрасоваться перед зеркалом. От красотки атаманши аж дух захватывает, а стильный папа дяди Федора — вообще что-то с чем-то!
Принцесса — «Бременские музыканты»
Трубадур — «Бременские музыканты»
Атаманша — «Бременские музыканты»
Принцесса — «Двенадцать месяцев»
Забава — «Летучий корабль»
Иван — «Летучий корабль»
Мама дяди Федора — «Простоквашино»
Мама и так красотка. Правда, почему-то, в разных мультфильмах разная...
Папа дяди Федора — «Простоквашино»
Старушка Шапокляк — «Шапокляк»
Снежная королева — «Снежная королева»
Не, штаны неинтересно. Вот юбка из белой кожи, накидка широкими рукавами вместо пиджака убрать жилетку. И причёску поменять. Чтобы что-то вроде шлема на голове получалось.
Фрекен Бок — «Карлсон вернулся»
Мальвина — «Приключения Буратино»
Беладонна — «Приключения поросенка Фунтика»
Если бы в своё время снимали художественный фильм, то Раневскую хорошо бы на эту роль))
Ваня — «Волшебное кольцо»
Золушка — «Золушка»
Настенька — «Аленький цветочек»
Ух ты, на удивление хорошо вышло! И герои на себя похожи, и забавно.