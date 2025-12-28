Как бы выглядели герои комедии «Иван Васильевич меняет профессию», если бы любимую ленту снимали сегодня
Чудесный фильм «Иван Васильевич меняет профессию» можно смотреть и на Новый год, и на 8 Марта, и в обычный летний день на даче. А что, если бы это кино снимали сейчас? Нет-нет, мы не хотим видеть в ролях других актеров, просто решили немного пофантазировать и перенести действие в свой подъезд, где по соседству живет необычный ученый, а за целостностью домофона следит старший по подъезду.
Шурик, который все время что-то изобретает
Машина времени сейчас была бы гораздо компактнее и, возможно, управлялась бы универсальным пультом. А Шурик бы позаботился о наличии бесперебойника для своего устройства, заодно и транзисторов бы заказал с запасом.
Зинаида, которая не любит скандалы
Зиночка по сюжету снималась бы в топовых сериалах, участвовала в реалити-шоу и, конечно, все время занималась собой: йога, массаж, курсы по повышению квалификации — все, как положено.
Режиссер Карп Савельевич Якин
Карп Савельевич скорее всего был бы очень строгим и нервным режиссером, и вряд ли бы одевался на съемки в костюмчик: так совсем неудобно жестикулировать и давать актерам указания (а последние нынче — еще те капризы).
Иван Васильевич Грозный, просто царь
У меня тоже такой же чайник для воды, какой за левым плечом Иоанна Васильевича.
Думаем, если бы «Иван Васильевич меняет профессию» снимали сейчас, то царь бы удивленно пробовал не кильку и «Докторскую», а суши, которые бы Зинаида заботливо заказала с доставкой на дом. Ну а современный спортивный костюм Иоанну Васильевичу к лицу!
Вездесущая Ульяна Андреевна
Ульяна Андреевна — женщина любознательная и модная. Сейчас она скорее собирала бы дизайнерские сумочки, нежели парики, но была так же импозантна и эмоциональна. А главное — точно бы знала все сплетни дома.
Муж ее, Иван Васильевич Бунша
Самый ответственный в мире управдом (или старший по подъезду) не даст спуску жильцам! Иван Васильевич бы делал все для комфорта своих соседей. Не забудьте вовремя сдать на озеленение территории и вытирайте ноги перед подъездом!
Пассия режиссера Якина
У этой загадочной блондинки в наши дни был бы сам длинный список контактов в телефоне. Думается, когда Якин позвал бы ее на курорт, то она с удовольствием создала группу для своих подружек, где вела бы онлайн-трансляцию того, как Карп Савельевич бросает Зину.
Жорж Милославский
Жорж Милославский был бы все так же хитер и очарователен.
Антон Семенович Шпак
Антон Семенович, конечно, с учетом профессии и сейчас был бы на высоте. Его умные колонки «Алисы» могли бы играть друг с другом в города, пока хозяин трудится на благо общество. А этих Алис у Шпака было бы три штуки. Не меньше!
Феофан
Понятное дело, что даже в наше время Феофан все равно был бы одет в стиле XVI века, но режиссеры у нас такие затейники, что могли бы придать этому герою образ рыцаря.
Посол Швеции
Посол Швеции, скорее всего, будет выглядеть гораздо строже и могущественнее.
Марфа Васильевна
Вот только что смотрела Синего Фила про фильм Царь. Прямо оттуда и образ, и описание
Что-то подсказывает, Марфа Васильевна могла бы чаще появляться на экране. А вдруг она поняла, что царя подменили и начала плести всякие интриги при дворе?
Следователь
Уж сейчас бы следователь Милославского не упустил: с современными технологиями и камерами наблюдения все было бы проще.
Бонус
Если вы сейчас хватаетесь за голову и говорите, что мы слишком много мечтаем, то вот вам примеры того, как сложно это делать на пару с искусственным интеллектом. Например, изначально образы Антона Семеновича Шпака подходили больше молодежным комедиям 90-х или экранизациям Стивена Кинга.
А вот Ивана Васильевича, который Грозный, искусственный интеллект решил отправить то ли в «Матрицу», то ли в «Игру престолов».
Шурик сперва упорно косил под Тони Старка. В принципе, оба они изобретатели, почему бы и нет?
Если честно, единственный персонаж, который вышел с первого раза — это Ульяна Андреевна. Оно и неудивительно: эта женщина точно знает, чего хочет.
А если серьезно, мнение нейросети — это лишь один из вариантов реальности, и мы рады, что оригинальный фильм остается вне времени: гениальный и прекрасный. Хотя пофантазировать было приятно. Кстати, как думаете, чтобы пропало у Антона Семеновича Шпака, кроме трех умных колонок? Ваши варианты?
