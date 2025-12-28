Как бы выглядели герои комедии «Иван Васильевич меняет профессию», если бы любимую ленту снимали сегодня

Чудесный фильм «Иван Васильевич меняет профессию» можно смотреть и на Новый год, и на 8 Марта, и в обычный летний день на даче. А что, если бы это кино снимали сейчас? Нет-нет, мы не хотим видеть в ролях других актеров, просто решили немного пофантазировать и перенести действие в свой подъезд, где по соседству живет необычный ученый, а за целостностью домофона следит старший по подъезду.