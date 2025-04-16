15+ непростительных ляпов в кино, на которые мы все почему-то дружно закрыли глаза
Камера врать не может, так что довольно часто она фиксирует то, что должно было бы кануть в лету при монтаже, и тем не менее остается забавными пасхалками в итоге. И немудрено, гримеры и правда могут "моргнуть", съемочная группа замотаться, а режиссер не доглядеть какую-нибудь деталь, нечаянно выдавая всю киношную кухню с головой. Так что внимательному зрителю остается только радостно ткнуть пальцем в экран и воскликнуть: «Эй, да тут же…!»
"Маленькие женщины" (2019)
Как отметили некоторые внимательные зрители, во время одной из сцен фильма "Маленькие женщины" можно заметить современного вида бутылку с водой за спиной персонажа Тимоти Шаламе.
Некоторые предполагают, что бутылка с водой, о которой идет речь, на самом деле является гидрофлягой. Ясное дело, что такой современной бутылки с водой не было в продаже в 1863 году, когда происходили события фильма.
И это не единственный такой ляп во всей картине. На другом кадре за спиной актера отчетливо видна современная бутылка для воды, хотя по факту до изобретения пластиковой бутылки было еще больше ста лет.
"Волшебник страны Оз" (1939)
В начале, когда Дороти еще была на ферме, она шла вдоль забора свинарника и упала в него. Когда Берт Лар забирал ее оттуда, на ее платье не оказалось ни пятнышка — оно было совершенно чистым, будто ничего и не произошло.
"Спенсер" (2021)
Делаем вывод, не такое уж оно было и дорогое, подсунули принцессе абы что.
В фильме Диана разрывает ненавистное ей жемчужное ожерелье так, что бусины падают прямо на стол и в ее тарелку. Это старое заезженное клише, которое работает исключительно на красивую драматическую картинку, но никак не возможно в реальности.
Прежде всего потому, что каждая бусина в дорогих ожерельях нанизывается не на одну общую нить, а связывается каждая по отдельности. Так и получается, что, разорви его Диана, на стол упала бы всего одна бусина, но никак не все они вместе взятые.
"Один дома" (1990)
В классическом фильме "Один дома", когда Кевин собирается спуститься на санках по лестнице, сначала видно, что входная дверь приоткрыта. В следующем кадре она уже открыта настежь. Вероятно, они просто записывали все в разное время и немного запутались.
"Дом Gucci" (2021)
В фильме "Дом Gucci" Патриция Реджани (Леди Гага) пишет свой номер на стекле мотоцикла Маурицио Гуччи (Адам Драйвер). После смены кадра цифры не только полностью переписываются, но и меняются местами.
"Гладиатор" (2000)
В одной из сцен фильма на небе четко виднеется вид транспорта, которого во времена Максимуса явно существовать не могло. А фильм, между прочим, в свое время получил "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.
Впрочем, точно такой же самолет внимательные зрители заметили и прямо над головой Ахиллеса (Брэд Питт) в фильме "Троя". Видимо, не только древние римляне знали толк в передвижениях по небу, но и их греческие коллеги тоже.
"Клеопатра" (1963)
В историческом фильме Клеопатра очень часто появляется на экранах в современных туфельках на шпильке. Причем иногда, для пущей "достоверности", царица все же носит вполне нормальные для тех времен сандалии, которые в следующем кадре снова превращались в более гламурную обувь.
Видимо в те времена все же костюмы делались, чтобы в первую очередь подчеркнуть красоту главных героинь. А соответствие эпохе кассу тогда набрать уж никак не могло.
"Гарри Поттер и тайная комната" (2002)
Когда Гарри и Рон направляются прямиком в портал на платформу 9 и 3/4, сова Букля тихо-мирно сидит в клетке. Когда же Гарри со всего разбега врезается в стену, клетка открывается и мы видим уже обыкновенный муляж совы. Как говорится, магия магией, а ни одно животное на съемках не должно пострадать.
"Пятый элемент" (1997)
В одной из последних сцен фильма Корбен (Брюс Уиллис) выхватывает у Корнелиуса (Иэн Холм) камень воды. Когда он подходит к колонне, камень магическим образом меняет свой символ и превращается в камень огня, а камень воды снова оказывается в руках у Корнелиуса.
В кадре, который идет после путешествия по вентиляции, видно, что ладони Лилу были в буквальном смысле черными от грязи. Тем не менее, после весьма удачного прыжка и полета прямо на крышу такси, она каким-то образом успела их отмыть чуть ли не добела.
"Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" (2007)
Еще один жаркий фильм, и не менее жаркая студия. Так что немудрено, что либо сами актеры, либо кто-то из съемочной группы случайно забыл убрать пластиковую бутылку с водой. Она-то и попала и навсегда осталась в кадрах фильма.
"Матрица" (1999)
"не иначе матрица постаралась"... А почему б и нет? Т е. превратить в агента любого мимокрокодилов матрица может, заклеить рот может, а разогнать зевак нет?
В сцене, когда Нео (Киану Ривз) хочет сбежать от агентов и теряет телефон, мы четко видим людей, столпившихся внизу. Всего несколькими кадрами позже толпа растворяется и улица становится весьма немноголюдной. Не иначе как Матрица постаралась!
"Гарри Поттер и кубок огня" (2005)
По книге платье Гермионы для Святочного бала — парадная мантия небесно-голубого цвета. Но костюмеры решили, что Эмме Уотсон больше идет розовый цвет, так что выбор пал именно на него. Хотя фанаты еще очень долгое время сетовали на подобную неточность в деталях сюжета. А в небесно-голубом, как оказалось, юная Гермиона тоже выглядит шикарно!
"Джентльмены" (2019)
Когда супруга Пирсона (Мишель Докери) идет в свою автомастерскую, режиссер делает акцент на кадр, в котором видны ее туфли на каблуках с ярко-красной подошвой. Она заходит в офис, а когда поворачивается уходить, цвет туфель резко меняется на более спокойные коричневые тона.
Фильмы без ляпов технически возможны, но пока остаются мечтой перфекционистов. Да и нужно ли это "идеальное" кино? Забавные огрехи напоминают, что даже самые громкие блокбастеры снимают живые люди. А людям свойственно ошибаться — в этом и есть прелесть настоящего кинематографа.
Комментарии
про пластиковые бутылки - немного из теории заговоров :) ещё граф цицианов рассказывал, что видел и своими руками щупал бутылки из прозрачного стекла, и такие тонкие что их можно было рукой смять, но они потом снова принимали свою форму... ему конечно никто не верил, враль он считался заправским...
Кроме номера телефона, все остальное мелкие недочёты, которые выискивают те, кому нечем заняться