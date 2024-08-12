15+ человек, которые узнали правду о своих близких и остолбенели от открытия

Некоторые считают, что от родных и близких людей не может быть никаких секретов, а кто-то, наоборот, предпочитает помалкивать о каких-то вещах по принципу «меньше знаешь — лучше спишь». Порой игра в молчанку может сыграть злую шутку, ведь если неожиданно вскрывается правда, то отношения могут пошатнуться, ну или окрепнуть еще сильнее. Тут уж как повезет.