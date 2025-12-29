«Бежали домой со всех ног»: как изменились звезды сериалов, при показе которых пустели улицы
Вот есть же сериалы, которые мы вспоминаем с приятным теплым чувством ностальгии по беззаботным денькам. «Клон», «Тропиканка», «Дикий ангел» — это культовые ленты, ради которых мы бросали все дела, чтобы посмотреть новую серию по телевизору. А за героев переживали как за родных. В этой статье мы решили узнать, как спустя годы изменились актеры, которые играли наших любимых персонажей.
Габриела Дуарте («Во имя любви»)
Виктория Руффо («Просто Мария»)
Вера Фишер («Клон»)
Летисия Сабателла («Клон»)
Элиане Жиардини («Клон»)
Каролина Дикманн («Семейные узы»)
Наталия Стрейгнард («Моя прекрасная толстушка»)
Хуан Пабло Раба («Моя прекрасная толстушка»)
Дженнифер Лав Хьюитт («Говорящая с призраками»)
Тери Хэтчер («Отчаянные домохозяйки»)
Джеймс Дентон («Отчаянные домохозяйки»)
Николлетт Шеридан («Отчаянные домохозяйки»)
Андреа Боуэн («Отчаянные домохозяйки»)
Глория Пирес («Секрет тропиканки»)
Гильерме Фонтес («Секрет тропиканки»)
Маркус Фрота («Секрет тропиканки»)
Факундо Арана («Дикий ангел»)
Наталия Орейро («Дикий ангел»)
Габриэла Сари («Дикий ангел»)
Виктория Оннето («Дикий ангел»)
Тори Спеллинг («Беверли-Хиллз 90210»)
Дженни Гарт («Беверли-Хиллз 90210»)
Многие актеры сильно изменились с годами, но их неповторимая харизма и шарм никуда не делись. А культовые сериалы хочется пересмотреть снова. Какой из старых сериалов больше всего вам запал в душу? Ждем ответов в комментариях.
ни кого не знаю , вот наши красавицы , Бузова и Собчак , как в анекдоте , долбаная тетя , как ты постарела .
Бабульки-дедульки. Сейчас испанский подучу и буду пересматривать) потом за португальский возьмусь