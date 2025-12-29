«Бежали домой со всех ног»: как изменились звезды сериалов, при показе которых пустели улицы

Вот есть же сериалы, которые мы вспоминаем с приятным теплым чувством ностальгии по беззаботным денькам. «Клон», «Тропиканка», «Дикий ангел» — это культовые ленты, ради которых мы бросали все дела, чтобы посмотреть новую серию по телевизору. А за героев переживали как за родных. В этой статье мы решили узнать, как спустя годы изменились актеры, которые играли наших любимых персонажей.