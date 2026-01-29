16 редких кадров, которые показывают привычные вещи с совершенно неожиданной стороны

Фотоподборки
1 час назад
16 редких кадров, которые показывают привычные вещи с совершенно неожиданной стороны

Иногда природа подкидывает загадки, которые сложно объяснить с первого взгляда. Перед вами коллекция маленьких повседневных открытий: от суровых будней Швеции до лун Юпитера. Эти кадры напоминают, как много удивительного происходит вокруг нас, если просто быть чуть внимательнее.

«Видели ли вы когда-нибудь египетского Сфинкса сзади?»

Внутри пальмы

«Снег показал тропы животных за моим домом»

Лимоны почему-то выросли на нижней части дерева

Юпитер и его четыре луны

«Вот так выглядит гидрофобная кожа моей ящерицы при погружении в воду»

Сегодня ветер накатал маленькие снежки

«Вчера вечером я варила морковь на ужин. Вода за ночь позеленела»

  • В моркови, как и в краснокочанной капусте, содержатся индикаторы — антоцианы. Они меняют цвет в зависимости от pH и окисляются под воздействием воздуха. Ваша вода щелочная. Если добавить немного лимона (лимонной кислоты), цвет воды изменится. © Busy-Pomegranate6889 / Reddit

«Что могло разрезать такую каменюку пополам?»

  • Вода. Когда она замерзает, она раскалывает камень изнутри. © Neutralmensch / Reddit

«Увидела это в небе рано утром, что это могло быть?»

  • Возможно, это инверсионный след самолета, освещенного солнцем снизу. © Arclet__
     / Reddit

Огромное количество льда, скопившегося на каждой ветке этого дерева

Вы можете видеть, как приближается холодный фронт

«Прошлой ночью над моим домом в сельской местности Новой Зеландии прошла „солнечная буря, которая бывает раз в 20 лет“»

«Наткнулась на вот такую линию из гусениц»

«Мои ресницы после 5 минут пребывания на улице при температуре −36 °C. Северная Швеция»

Самая большая в мире камера (3200 мегапикселей) сделала свое первое изображение. Она запечатлела 10 миллионов галактик в одном кадре

А вот еще подборочка фото, где природа выдала такое, что остается только спрашивать: «Это еще что?»

Фото на превью OddCelebration0 / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее