16 редких кадров, которые показывают привычные вещи с совершенно неожиданной стороны
1 час назад
Иногда природа подкидывает загадки, которые сложно объяснить с первого взгляда. Перед вами коллекция маленьких повседневных открытий: от суровых будней Швеции до лун Юпитера. Эти кадры напоминают, как много удивительного происходит вокруг нас, если просто быть чуть внимательнее.
«Видели ли вы когда-нибудь египетского Сфинкса сзади?»
Внутри пальмы
«Снег показал тропы животных за моим домом»
Лимоны почему-то выросли на нижней части дерева
А мне сразу показалось, что чёрная штучка это человек, а лимоны гигантские
Юпитер и его четыре луны
«Вот так выглядит гидрофобная кожа моей ящерицы при погружении в воду»
Сегодня ветер накатал маленькие снежки
«Вчера вечером я варила морковь на ужин. Вода за ночь позеленела»
- В моркови, как и в краснокочанной капусте, содержатся индикаторы — антоцианы. Они меняют цвет в зависимости от pH и окисляются под воздействием воздуха. Ваша вода щелочная. Если добавить немного лимона (лимонной кислоты), цвет воды изменится. © Busy-Pomegranate6889 / Reddit
«Что могло разрезать такую каменюку пополам?»
- Вода. Когда она замерзает, она раскалывает камень изнутри. © Neutralmensch / Reddit
«Увидела это в небе рано утром, что это могло быть?»
- Возможно, это инверсионный след самолета, освещенного солнцем снизу. © Arclet__
/ Reddit
Огромное количество льда, скопившегося на каждой ветке этого дерева
Вы можете видеть, как приближается холодный фронт
«Прошлой ночью над моим домом в сельской местности Новой Зеландии прошла „солнечная буря, которая бывает раз в 20 лет“»
«Наткнулась на вот такую линию из гусениц»
«Мои ресницы после 5 минут пребывания на улице при температуре −36 °C. Северная Швеция»
Самая большая в мире камера (3200 мегапикселей) сделала свое первое изображение. Она запечатлела 10 миллионов галактик в одном кадре
А вот еще подборочка фото, где природа выдала такое, что остается только спрашивать: «Это еще что?»
Фото на превью OddCelebration0 / Reddit
