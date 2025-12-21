15+ раз, когда природа выдала такое, что остается только спрашивать: «Это еще что?»

Всем в школе преподают природоведение, из-за этого мы порой оказываемся жертвами заблуждения, что миру больше нечем нас удивлять. Но реальность оказывается далека от таких стереотипов. Невиданные тыквы, инопланетные рисунки на арбузах, чернильные наросты на листьях, самые черные камни — это лишь некоторые чудеса, которые показаны в этой статье. Мир в действительности настолько полон сюрпризов, что только успевай обращать внимание.

«У этого сорта яблок периодически встречается „водяное ядро“, при котором яблоки становятся полупрозрачными внутри, очень сладкими и сочными»

Еще пару сортов яблок тоже так могут. Но это недостаток, а не прикольная фишка. © Prostock26 / Reddit

«Что за чертовщина произошла с моим чесноком?»

Такое называется «ведьминой метлой». Происходит из-за перепадов температуры и полива. Без понятия, как избежать такого. © luvniko1 / Reddit

«Смотрите, что за штука обнаружилась на пляже»

Похоже, что это кусок коралла, в котором раньше кто-то жил и оставил такие ходы. © SquirrelnMerlin / Reddit

«Бродил вдоль озера и нашел крутую клешню. Забрал домой, а через пару недель она взяла и вдруг сменила цвет»

По этой же причине раки краснеют и при готовке. Когда у них нагревается или высушивается белок в клешнях, они меняют цвет с зеленоватого на красный. © honey_salt02 / Reddit

«Смотрите, какую штуку в саду нашел! Похоже, будто это вышито золотом»

Если этот кокон пустой, то его можно прокипятить и получить настоящий золотой шелк. © abnormallyish / Reddit

«Да что не так с моим бататом?»

Да все с ним так. Просто в магазинах нам продают только красивые, вот мы и не знаем о разнообразии форм. © Grand-Performer-9287 / Reddit

«Вот что нашел сегодня. Сразу подумал, что просто какой-то камень. Но вы гляньте только, какой он черный внутри!»

Это кремень, но необычный. Кстати, именно этот кусок возник, скорее всего, около 65 миллионов лет назад. © kaspolesen / Reddit

«Я одолжила ультрафиолетовый фонарик и пошла бродить по берегу моря. Носилась там в восторге, как ребенок»

«Это самая крутая ошибка за все время моего обучения на химика»

И почему все самые прекрасные вещи всегда происходят случайно? © Borednerdygamer / Reddit

«Что это такое? Какие-то наросты прямо на прожилках листа. Никогда ничего такого не видел»

Это лиственные галлы. Их осы делают. А внутри, кстати, они откладывают осиные яйца. © Kingjoe97034 / Reddit

А еще, кстати, из этих штук можно делать чернила. © Dull-Sweet-2085 / Reddit

«Кто-то закопал эту штуку на заднем дворе. На ощупь похоже на какой-то камень»

О, это такая разновидность коралла. © Unknown author / Reddit

«Не представляю что это, но что-то металлическое»

Это просто старый пень. А то, что выглядит как металлические когти — всего лишь отростки ветвей. Их соединение со стволом дерева так и выглядит. © hassett / Reddit

«Мама клянется, что не сажала это растение, но оно захватило ее сад. Кто-нибудь знает, что это такое?»

Похоже на гибрид дыни и огурца. Между прочим, я как-то пыталась их вырастить специально, но у меня ничего не вышло. © NutmegLover / Reddit

«Смотрите, что я нашел на побережье Флориды!»

Похоже на порпиту. Кстати, это не медуза, а совсем другой вид. © Ok-Character-3779 / Reddit

«Бродил по лесу и наткнулся на дерево с привязанными к нему грейпфрутами. Зачем?»

Такое делают, чтобы птиц фоткать. Потом очень крутые кадры получаются. © MoneyRepresentative4 / Reddit

«Я 2 года работаю в овощном отделе и никогда такого не видела»

Это же кольцевые пятна, вызванные особым вирусом у арбуза. © Umpen / Reddit

Звучит как выдумка, но это чистая правда. При этом сам арбуз пригоден в пищу. В каком же странном мире мы живем! © mocha_lattes_ / Reddit

«Смотрите, что я на пляже нашел!»

Это называется вельелла. Они дальние родственники португальских корабликов. © OneLegAtATime / Reddit

«Коллега откусил яблоко, а внутри вот что обнаружилось»

Может там раньше какое насекомое жило. Или просто яблоко с неправильным развитием. © lovesbig**** / Reddit

«Мы тут разрезали тыкву и вот что обнаружили. Это вообще что такое?»

Да это же сорт «Тыквенные спагетти». У некоторых сортов тыквы внутренности вот такие волокнистые. Если у вас не такой сорт, то это просто случайная мутация, когда у обычной тыквы проявился такой признак. А вкус на любителя. Мне кажется переваренными макаронами, а вот моя сестра обожает. © DreamingElectrons / Reddit