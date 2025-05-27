14 предметов, которые полдня рассматривай, а без объяснения не поймешь, что это такое

Иногда попадаются вещи, смысл которых с первого взгляда совсем не ясен. Стоишь, смотришь на этот необычный предмет и пытаешься угадать: это дизайнерский шедевр или чей-то очень специфический креатив?

«Что за табурет? Может, для хранения седел?»

Так это действительно табуретка. В общем, раньше это использовали, чтобы залезать на верблюда, а потом стали использовать как мебель. © Electrical_Belt3249 / Reddit

«У соседа на лужайке стоит какая-то штука, и каждый раз, когда я прохожу мимо, она издает противный писк. Что это вообще такое?»

Это отпугиватель животных. Он улавливает движение с помощью инфракрасных датчиков и издает раздражающий высокочастотный звук, чтобы отпугивать зверей. И да, если у вас чувствительный слух, проходить мимо — то еще удовольствие. © WillardWhy / Reddit

«Нашел на парковке какую-то маленькую трубку. Кажется, из пластика или легкого металла. Что это может быть?»

Похоже на колпачок от распылителя. © BadMojo91 / Reddit

«Нашел это у себя во дворе. На первый взгляд похоже на батарейку, подключенную рождественской гирлянде и обмотанную лентой».

Это светодиод из праздничного воздушного шара. У меня до сих пор точно такой же в кармане после улетных выходных! © heyitskitty / Reddit

«Обнаружил в конце проселка какую-то непонятную коробку на невысокой трубе с USB-разъемами. Что это?»

Это сигнализация для подъездной дороги! © LinearFluid / Reddit

«На дереве возле реки в лесу висит металлическая бочка. Закрыта на замок снизу. Что это может быть?»

Похоже на хранилище для оборудования. Возможно, для сотрудников, работающих с природными ресурсами. Если здесь регулярно берут пробы воды, то логично хранить необходимое снаряжение прямо на месте, а не постоянно возить с собой. Внутри могут быть блокноты, ведра, контейнеры, приборы для записи данных и прочее. © Ol_Man_J / Reddit

«Нашел среди вещей соседа странную полую „сковородку“ размером с флакон. Серая, металлическая, а дно откручивается. У кого есть идеи?»

Похоже на карманную масленку. Ее использовали для смазывания механизмов, которые требуют регулярного ухода, например, пишущих машинок или часовых шестеренок. © Mackin-N-Cheese / Reddit

«Что это за штука, которую я нашла в сумке с принадлежностями для рукоделия, купленной на блошином рынке? Она 20 см в длину, а петли гибкие»

Инструмент для скрапбукинга. Своего рода линейка для написания прямых линий, но петли сгибаются, чтобы не мешать спускающимся элементам букв и всего прочего. © dan_dorje / Reddit

«Нашел странную ложку в глубине кухонного шкафа. Кто-нибудь знает, для чего она?»

Это детская ложка для супа. Ее держат боком и аккуратно выливают жидкость прямо в рот малышу. © TheoduleTheGreat / Reddit

«Это вообще для чего?»

В Испании такие повсюду. Это держатель для прошутто. © actuallychrisgillen / Reddit

«В банке раздавали это как рекламный сувенир, но я без понятия, что это»

Да это просто-напросто держатель для телефона, у меня похожий. © сt023 / Reddit

«Обнаружил эту штуку на полке в ванной у родителей»

Ишь ты, какой зоркий! © AaronDM4 / Reddit

Так и есть, потому что это ведь контейнер для контактных линз, в котором их очищают с помощью перекиси водорода. © Thelastosirus / Reddit

«Увидела вот такое приспособление у одного из сельских домиков и сначала подумала, что это привязь для лошадей или ослов»

Оказалось, что это приспособление служит для очистки обуви в дождливую погоду. Держась руками за верхнюю перекладину, стряхивают грязь с подошвы, проводя ботинком по нижней части.

«Что за железная „туфелька?“»

Это используется для мотоциклетах гонок. Надевается поверх ботинка и сохранить ботинок на поворотах, когда нога касается трассы. © meerdog3 / Reddit