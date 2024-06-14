Это та же дама, которая в недавней подборке была "я дизайнер и сама сшила себе платье!"? Почему в прошлый раз умолчали про то, что платье шилось за 24 часа?
15+ невест, которые создали свадебный наряд собственными руками. Да такой, что кутюрье обзавидуются
Во время подготовки к свадьбе на долю невесты и так выпадает куча хлопот. Какие-то из них приятные, какие-то — вынужденная необходимость. Но есть девушки, которые решили еще больше усложнить себе жизнь и взялись самостоятельно шить или декорировать платье для этого важного события. Мы стоя аплодируем их смелости и мастерству.
«Порвала платье за 24 часа до свадьбы. Ревела белугой, но потом взяла себя в руки и сшила новое. В миллион раз круче!»
«Пошла в магазин за свадебным платьем, но жестоко разочаровалась и вместо этого купила швейную машинку»
«Сшила свадебное платье из кружевных салфеток и остатков винтажных тканей»
«Все кружево я пришивала вручную»
«Я плохо умею шить, но сшила это свадебное платье сама»
«В общей сложности на вязание ушло около 160 часов за 6 месяцев. Были моменты, когда я уже не верила, что закончу наряд»
«У нас была бюджетная свадьба, и я сама шила платье. А потом всю церемонию люто потела под слоями атласа и тюля. Но нарядом довольна»
«Использовала винтажную выкройку. Надеюсь, что однажды моя будущая дочь тоже захочет его надеть в день свадьбы»
«Вручную пришивала сетку с жемчугом к лифу платья»
«Добавила к платью черное кружево, и оно заиграло»
«Платье моей бабушки, сделанное вручную. Обожаю 60-е!»
«Мое свадебное платье в технике тай-дай»
Если бы другой рисунок на чехле... А так слишком похоже на национальные среднеазиатские наряды
«Корсет был из ткани с голубоватым отливом, в итоге решила перекрасить его аэрозольной краской для ткани в кремовый»
«Это платье обошлось мне в $150, не считая крови, пота и пролитых над ним слез»
Хочется подробностей. Почему кровь? Была драка в секонде? Слезы, потому что не влезла в платье? Пот, потому что пришлось ходить в спортзал?
«Свадебный наряд в стиле Грейс Келли»
«Мама выходила замуж в 70-е, она сама сшила платье, повязку на голову и просто светилась от счастья во время церемонии»
«Вот только моим отцом был не жених, а ее будущий второй муж. С ним мама познакомилась, когда ее первый брак закончился разводом».
«Я девушка отчаянная, поэтому сшила свадебный наряд сама. Жених, увидев меня, расплакался»
«В этом платье я выходила замуж в 2003-м. Было неловко, когда во время церемонии ко мне подошел друг и шепнул, что видит мои ноги сквозь ткань»
«Мне следовало использовать более плотную ткань для подкладки».
А вот для вдохновения подборка фотографий невест из тех времен, когда трава была зеленее, а все общались, отправляя друг другу письма с марками.