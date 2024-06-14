15+ невест, которые создали свадебный наряд собственными руками. Да такой, что кутюрье обзавидуются

Во время подготовки к свадьбе на долю невесты и так выпадает куча хлопот. Какие-то из них приятные, какие-то — вынужденная необходимость. Но есть девушки, которые решили еще больше усложнить себе жизнь и взялись самостоятельно шить или декорировать платье для этого важного события. Мы стоя аплодируем их смелости и мастерству.

«Порвала платье за 24 часа до свадьбы. Ревела белугой, но потом взяла себя в руки и сшила новое. В миллион раз круче!»

© RiseEmbarrassed72 / Reddit Тревожное Пирожное 20 часов назад Это та же дама, которая в недавней подборке была "я дизайнер и сама сшила себе платье!"? Почему в прошлый раз умолчали про то, что платье шилось за 24 часа? - - Ответить

«Пошла в магазин за свадебным платьем, но жестоко разочаровалась и вместо этого купила швейную машинку»

«Сшила свадебное платье из кружевных салфеток и остатков винтажных тканей»

«Все кружево я пришивала вручную»

«Я плохо умею шить, но сшила это свадебное платье сама»

«В общей сложности на вязание ушло около 160 часов за 6 месяцев. Были моменты, когда я уже не верила, что закончу наряд»

«У нас была бюджетная свадьба, и я сама шила платье. А потом всю церемонию люто потела под слоями атласа и тюля. Но нарядом довольна»

«Использовала винтажную выкройку. Надеюсь, что однажды моя будущая дочь тоже захочет его надеть в день свадьбы»

«Вручную пришивала сетку с жемчугом к лифу платья»

«Добавила к платью черное кружево, и оно заиграло»

«Платье моей бабушки, сделанное вручную. Обожаю 60-е!»

«Мое свадебное платье в технике тай-дай»

«Корсет был из ткани с голубоватым отливом, в итоге решила перекрасить его аэрозольной краской для ткани в кремовый»

«Это платье обошлось мне в $150, не считая крови, пота и пролитых над ним слез»

«Свадебный наряд в стиле Грейс Келли»

«Мама выходила замуж в 70-е, она сама сшила платье, повязку на голову и просто светилась от счастья во время церемонии»

«Вот только моим отцом был не жених, а ее будущий второй муж. С ним мама познакомилась, когда ее первый брак закончился разводом».

«Я девушка отчаянная, поэтому сшила свадебный наряд сама. Жених, увидев меня, расплакался»

«В этом платье я выходила замуж в 2003-м. Было неловко, когда во время церемонии ко мне подошел друг и шепнул, что видит мои ноги сквозь ткань»

«Мне следовало использовать более плотную ткань для подкладки».