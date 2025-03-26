20+ звездных выходов с красных дорожек премий 2025 года, которые обсуждали не меньше, чем победителей
Церемонии награждений — это не только праздник кино и музыки, но и настоящая битва стиля. Каждый выход на красную дорожку — возможность заявить о себе, поразить публику и, возможно, войти в историю моды. Одни звезды делают ставку на элегантную классику, другие — на смелые эксперименты, но главное, что ни один наряд не остается без внимания. Давайте посмотрим на самые запоминающиеся образы с главных премий 2025 года и узнаем, что о них думают пользователи интернета.
Дженнифер Лопес
В Lapointe Pre-Fall’25 и ожерелье от Harry Kotlar на гала-вечере перед вручением премии «Грэмми».
- Я не фанатка Джей Ло, но нельзя не признать, что здесь она просто великолепна. Выглядит потрясающе! © frog_momma / Reddit
Такое же ожерелье ценой в $25 млн, носила Селин Дион в музыкальном клипе «Ashes» из саундтрека к фильму "Deadpool 2".
В юбке Stephane Rolland из коллекции Осень-Зима’24/25 на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми».
- Есть ощущение, что она участвует в гонке в картофельных мешках. © aryablindgirl / Reddit
- Как будто она потеряла юбку и пришла, закутавшись в занавеску для душа. © CommercialCourage130 / Reddit
Николь Кидман
В Balenciaga Couture на 82-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус».
- Образ греческой богини. © PPvsFC_ / Reddit
- Я хочу стать ею, когда вырасту. © ***legs / Reddit
- Платье так хорошо подчеркивает ее скульптурные руки и мышцы спины. © MysteriousAd8561 / Reddit
В костюме из коллекции прет-а-порте Saint Laurent Весна’25 перед 30-й ежегодной церемонией вручения премии Critics Choice Awards.
- Мне очень нравятся эти костюмы Saint Laurent. Они всегда хорошо сшиты, так что свободный мешковатый крой не выглядит неловко. © mysilentface / Reddit
- Она выглядит такой горячей и шикарной. © ssbbxx24 / Reddit
В Loewe на церемонии вручения кинопремии Palm Springs International Film Festival.
- Великолепные русалочьи флюиды. © sadgirlstuff / Reddit
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт в Louis Vuitton на 82-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус». Ранее она надевала это платье на премьеру черной комедии «Слухи» на Каннском кинофестивале 2024 года.
- Королева устойчивой моды! © citrustaxonymy / Reddit
- Всегда приятно снова надеть что-то столь прекрасное. © iliketreesandbeaches / Reddit
Кейт Уинслет
В Erdem Pre-Fall’25 на 82-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус».
- Она выглядит великолепно, мне так нравится эта вышивка. © Fawun87 / Reddit
- Остается только мечтать с возрастом выглядеть так же элегантно как Кейт. © ForeverBeHolden / Reddit
Дженна Ортега
В Donna Karan на вечеринке Vanity Fair Oscars 2025.
- Зеленая королева общества древесных нимф. Обожаю моду, которая заставляет меня думать о феях, живущих в грибных домиках. © peachypapayas / Reddit
- Красиво, но цвет точь-в-точь как у тушеной капусты. © Chi-Kangaroo / Reddit
Александра Даддарио
В корсетном платье из кутюрной коллекции Vivienne Westwood на 82-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус».
- Отлично выглядит, а ведь за два месяца до этого она родила! © Paperwings5 / Reddit
Сабрина Карпентер
В платье, созданном по индивидуальному заказу от бренда JW Anderson, на 67-й церемонии вручения премии «Грэмми». После появления актрисы и певицы в этом наряде, сразу возник вопрос: "А все поняли отсылку к культовому голливудскому фильму?" Знатоки моды сразу догадались, что это оммаж наряду Ширли Маклейн в ленте "Что за путь!" Над фильмом работала Эдит Хэд, дизайнер, которая получила за свой труд больше всего "Оскаров" за всю историю кинематографа.
- Спина прекрасна. Мне нравится классический голливудский стиль, и этот цвет ей очень идет. © tin-f0il-man / Reddit
Сирша Ронан
В Louis Vuitton на церемонии вручения кинопремии BAFTA.
- Она одновременно вне времени и современна, и носит свою одежду как произведение искусства. © Seacliff831 / Reddit
Ариана Гранде
В Schiaparelli на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Странная туфля — элемент фирменного стиля Эльзы Скиапарелли. Одной из известных работ дизайнера является женская шляпка в форме туфельки, созданная в сотрудничестве с Дали в 1937 году. Также это отсылка к знаменитой красным туфелькам Дороти из культового голливудского фильма. На ногах актрисы также были рубиновые туфли.
- Это платье — настоящая ода рубиновым туфелькам! Спереди я сразу углядела отсылку, но когда увидела спину, то просто потеряла дар речи. Идеально! © kamarsh79 / Reddit
В винтажном платье Yves Saint Laurent из коллекции Осень’91 на ежегодном ужине номинантов на премию «Оскар». Это черное муслиновое платье с розовыми перьями страуса, которое ранее носила Катрин Денев на церемонии вручения премии «Оскар» в 1993 году.
- К сожалению, это платье носит ее, а не наоборот. Новый вариант в этом стиле, адаптированный под её миниатюрную фигуру, смотрелся бы гораздо лучше. Сейчас она выглядит как маленькая девочка, играющая в переодевания в мамино платье — особенно на фоне Кэтрин, чья уверенная осанка позволяет ей носить платье так, что оно подчеркивает ее красоту, а не наоборот. © firefox_2010 / Reddit
- Платье хорошее, я только за осознанную моду, но почему-то не покидает ощущение, что ради его создания ощипали чью-то плюшевую игрушку. © Vox_*** / Reddit
Изабелла Росселини
В синем бархатном платье Dolce & Gabbana на 97-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар». Это платье - дань памяти Дэвида Линча. Оно отсылает к образу актрисы в линчевском триллере 1986-го года "Синий бархат". На церемонии «Оскар» в 1987 году Росселлини также была в платье из синего бархата. А еще на актрисе фамильные серьги Bulgari. Их подарил матери Изабель, Ингрид Бергман, ее муж и отец актрисы - режиссер Роберто Росселлини. Бергман носила эти серьги, когда в 1975-м году получила свой третий «Оскар» за «Убийство в Восточном экспрессе».
- Просто восхитительно! В ее образе столько символичных деталей, словно она взяла с собой частичку своих близких в этот важный вечер, отмечая успех фильма. © pinkrosies / Reddit
Эль Фаннинг
В Loewe на 31-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров.
- Эль, безусловно, одна из главных икон моды своего поколения. © Vox_*** / Reddit
В Givenchy Couture на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Это платье — одна из первых работ для модного дома дизайнера Сары Бертон. Бертон черпала вдохновение в первой коллекции Givenchy, а конкретнее — в платье, которое в 1952 году демонстрировала культовая модель Айви Николсон.
- Очень нежно... Черный бант не дает наряду выглядеть как свадебное платье. © Responsible-Card3756 / Reddit
Холли Берри
В Christian Siriano на 97-й церемонии вручения премии «Оскар».
- Настоящее совершенство. Оно ей очень подходит, и она умудрилась выглядеть в нем невероятно элегантно. Создатели проделали невероятную работу, выстроив детали в замысловатый узор, избежав при этом, чтобы она выглядела как диско-шар или как будто на ней битое стекло. © languid_Disaster / Reddit
Элизабет Олсен
В Erdem из коллекции Весна’25 на церемонии вручения премии Film Independent Spirit Awards.
- Как будто она кормила ребенка и забыла салфетку для срыгивания на плече. © Puzzleheaded_Dot4345 / Reddit
Мишель Йео
В Balenciaga на 97-й церемонии вручения премии «Оскар».
- Ей очень идет этот цвет, мне нравятся серебряные украшения, и, как всегда, она является воплощением элегантности. © anon342365 / Reddit
В платье из кутюрной коллекции Armani Prive Весна-Лето’25 на 31-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США. Многие заметили на актрисе часы Richard Mille RM 037 из белого золота с россыпью бриллиантов, которые не совсем сочетались с образом, но Мишель уже более 10 лет сотрудничает с брендом и не изменяет ему даже на красных дорожках.
- Обожаю актрису. И обожаю эту коллекцию. Очень напоминает кувшинки Моне. Потрясающе. © FeatherMom / Reddit
Селена Гомес
В Celine на 31-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США.
- Это так элегантно, настоящий винтажный гламур. Она выглядит потрясающе. © fred_burkle / Reddit
В Ralph Lauren на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Образ был вдохновлен выходами Софи Лорен, над ним Селена работала не только с командой стилистов, но и с портным великой актрисы.
- Единственное, что я могу отметить, это то, что фотографии не передают всей красоты. © sanandrios / Reddit
- 100000 из 10. Она выглядит как богиня. © ClumsyZebra80 / Reddit
Памела Андерсон
В Dior на 31-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США.
- Она выглядит потрясающе, словно римская статуя. Ее прическа и плавные линии платья — просто восхитительны. © BlurryUFOs / Reddit
- Обожаю это платье! Оно невероятно изящное и подчеркивает фигуру, а еще умудряется быть белым, легким, с шлейфом — и при этом совсем не выглядеть свадебным. © feliciates / Reddit
Деми Мур
В платье от Schiaparelli из модельного ряда Осень-Зима’24/25 перед 30-й ежегодной церемонией вручения премии Critics Choice Awards.
- Я думаю, это платье должно остаться на подиуме. Оно великолепно, но это еще один из образов Скиапарелли, который не очень хорошо смотрится в реальной жизни. © *** / Reddit
- Круто, дерзко, странно, и мне это нравится. © iliketreesandbeaches / Reddit
Этот образ гораздо более цельный и интересный, чем тот что выше
В Alexander McQueen на церемонии вручения кинопремии EE BAFTA.
- Если этот шедевр для BAFTA, что она наденет на «Оскар»? © Expensive-Fennel-163 / Reddit
- Платье словно отражает мозаичность, метаморфозу и разделенность, навевая ассоциации с фильмом «Субстанция». Фантастический выбор! © Dependent_Room_2922 / Reddit
В Armani Prive перед 97-й церемонией вручения премии «Оскар».
- Вот как нужно одеваться, когда уверена, что получишь «Оскар». © Timelordvictorious1 / Reddit
Майки Мэдисон
В Dior на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Этот наряд — отсылка к платью из коллекции Весна/Лето’56. Но, в отличие от оригинала, для платья Майки выбрали один из самых популярных цветов в этом сезоне — розовый.
- Это было бы потрясающе, если бы платье сидело на ней получше. © Necessary_Bag494 / Reddit
Джун Скуибб
В Johnny Was на 97-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар».
- Нелегко выйти и выглядеть потрясающе, когда ты в возрасте (Скуибб 95 лет — прим. ADME) Она выглядит прекрасно и собранно. Ее платье такое красивое! © mrsdingbat / Reddit
Лиса
В MARKGONG на церемонии вручения премии «Оскар».
- Если я когда-нибудь выйду замуж, я хочу надеть на свадьбу этот наряд. © chubbychecker_psycho / Reddit
Зои Салдана
В Saint Laurent на ежегодной церемонии вручения премии «Оскар».
- Это странно, но мне по душе игра объема с таким роскошным материалом. Это не «милый» наряд, но он невероятно интересный, и мне нравится, что она не выбрала безопасный вариант. © Stinkycheese8001 / Reddit
Пенелопа Крус
В Chanel на 97-й церемонии вручения премии «Оскар».
- Да, эта блестящая линия сбивает с толку — сначала я подумала, что это пуговицы. Выглядит так, будто в последний момент решили: «Ой, платье слишком скучное и белое, давайте добавим побрякушек». © petrock_915 / Reddit
Маргарет Куолли
В Chanel на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Этот образ оммаж наряду в котором Николь Кидман предстала в рекламной кампании для аромата Chanel № 5 в 2004 году.
- Мне нравится. Мне нравится спина. Мне нравится простота. Ожерелье у нее на спине — приятный штрих. © mrsdingbat / Reddit
А вот еще несколько статей, в которых можно полюбоваться и вдоволь пообсуждать наряды со звездных церемоний и даже сравнить то, как они сидят на моделях и на кинодивах:
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