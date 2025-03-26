20+ звездных выходов с красных дорожек премий 2025 года, которые обсуждали не меньше, чем победителей

Церемонии награждений — это не только праздник кино и музыки, но и настоящая битва стиля. Каждый выход на красную дорожку — возможность заявить о себе, поразить публику и, возможно, войти в историю моды. Одни звезды делают ставку на элегантную классику, другие — на смелые эксперименты, но главное, что ни один наряд не остается без внимания. Давайте посмотрим на самые запоминающиеся образы с главных премий 2025 года и узнаем, что о них думают пользователи интернета.