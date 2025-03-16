12 дизайнерских нарядов, которые на обычных женских фигурах смотрятся совсем не так, как на моделях
Знаменитости
23 минуты назад
Модные показы славятся своей эстетикой и эффектными перфомансами. А от моделей и нарядов на таких мероприятиях просто невозможно оторвать взгляда. Но вещи от-кутюр смотрятся на фигурах моделей и звезд совершенно по-разному.
Платье Haute Couture — Флоренс Пью
Sipa Press / East News, VALERIE MACON / AFP / East News
Платье Simone Rocha — Майки Мэдисон
x / Zeppelin Photo / East News, Scott A Garfitt / Invision / East News
Платье красивое нa модели выглядит отлично. А у Майки что-то непонятное с бюстом. Как будто разной длинны.
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Платье ALEXANDER MCQUEEN — Сабрина Карпентер
xx / Zeppelin Photo / East News, Scott A Garfitt / Invision / East News
Платье Versace — Никола Коклан
x / Avalon / Photoshot / East News
Платье Stéphane Rolland — Ньевес Альварес
xx / Zeppelin Photo / East News
Наряд Givenchy — Ким Кардашьян
EAST NEWS, AFP / EAST NEWS
Платье Dior — Ариана Гранде
xx / Zeppelin Photo / East News, Lumeimages / SIPA / Sipa Press / East News
Платье Haute Couture — Кэти Перри
x / Zeppelin Photo / East News
Платье Jean Paul Gaultier — Николь Кидман
Marc Comber / East News, MediaPunch / Associated Press / East News
Платье Miu Miu — Кейли Спейни
Launchmetrics.com / spotlight / Showbit / East News
Костюм Chanel — Деми Мур
xx / Zeppelin Photo / East News, Jordan Strauss / Invision / East News
Платье Haute Couture — Лиса
x / Zeppelin Photo / East News
Еще несколько интересных статей, где мы сравниваем, как одни и те же наряды смотрятся на разных людях:
Фото на превью x / Avalon / Photoshot / East News
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