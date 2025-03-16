12 дизайнерских нарядов, которые на обычных женских фигурах смотрятся совсем не так, как на моделях

Знаменитости
23 минуты назад

Модные показы славятся своей эстетикой и эффектными перфомансами. А от моделей и нарядов на таких мероприятиях просто невозможно оторвать взгляда. Но вещи от-кутюр смотрятся на фигурах моделей и звезд совершенно по-разному.

Платье Haute Couture — Флоренс Пью

Sipa Press / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Платье Simone Rocha — Майки Мэдисон

x / Zeppelin Photo / East News, Scott A Garfitt / Invision / East News
Светлана БМВ
4 минуты назад

Платье красивое нa модели выглядит отлично. А у Майки что-то непонятное с бюстом. Как будто разной длинны.

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Платье ALEXANDER MCQUEEN — Сабрина Карпентер

xx / Zeppelin Photo / East News, Scott A Garfitt / Invision / East News

Платье Versace — Никола Коклан

x / Avalon / Photoshot / East News

Платье Stéphane Rolland — Ньевес Альварес

xx / Zeppelin Photo / East News

Наряд Givenchy — Ким Кардашьян

EAST NEWS, AFP / EAST NEWS

Платье Dior — Ариана Гранде

xx / Zeppelin Photo / East News, Lumeimages / SIPA / Sipa Press / East News

Платье Haute Couture — Кэти Перри

x / Zeppelin Photo / East News

Платье Jean Paul Gaultier — Николь Кидман

Marc Comber / East News, MediaPunch / Associated Press / East News

Платье Miu Miu — Кейли Спейни

Launchmetrics.com / spotlight / Showbit / East News

Костюм Chanel — Деми Мур

xx / Zeppelin Photo / East News, Jordan Strauss / Invision / East News

Платье Haute Couture — Лиса

x / Zeppelin Photo / East News
Фото на превью x / Avalon / Photoshot / East News

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