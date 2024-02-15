Мы сравнили, как выглядят одни и те же наряды на худышках-моделях и звездах в интересном положении

Дизайнерские наряды на подиуме выглядят просто потрясающе. Но в голове сразу же возникает вопрос: как будут смотреться эти наряды на людях в реальной жизни? Не потеряется ли тот самый шарм высокой моды? В этой статье мы решили сравнить, как выглядят одинаковые наряды на моделях и беременных звездах.

Блейк Лайвли в платье от Versace

PacificCoastNews / EAST NEWS , EAST NEWS

Рианна в комбинезоне от Stella McCartney

_. / Zeppelin Photo / East News

Эйми Келли в платье от Paul & Joe

Steve Vas via www.imago-images.de / Imago Stock and People / East News , Zeppelin Photo / East News

Меган Маркл в платье от Brandon Maxwell

AP / Associated Press / East News , x / Zeppelin Photo / East News

Кейли Куоко в платье от Christian Dior

MICHAEL TRAN / AFP / East News , x / Avalon / Photoshot / East News

Натали Портман в платье от Proenza Schouler

RB / Bauergriffin.com / East News , EAST NEWS

Сиенна Миллер в наряде от Maison Schiaparelli

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News , Pixelformula / Sipa / SIPA / Sipa Press / East News

Энн Хэтэуэй в платье от Givenchy

Mondadori Catwalk / East News

Мишель Уильямс в платье от Chanel

Invision / Invision / East News , Pixelformula / SIPA / SIPA / East News

Ким Кардашьян в наряде от Givenchy

AFP / EAST NEWS , EAST NEWS

Ким надела этот шикарный наряд, когда была на 8-м месяце. Кстати, другие звезды тоже не стесняются носить откровенные платья даже на поздних сроках беременности.

Клеманс Поэзи в платье от Chanel

Mondadori Catwalk / East News

Элли Голдинг в платье от Jean Paul Gaultier

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Рэйчел Вайс в платье от Chloe

Charles Sykes / Invision / AP / East News , EAST NEWS

Керри Вашингтон в платье от Marc Jacobs

Derek Storm / Everett Collection / East News , EAST NEWS

Тереза Палмер в платье от Fay

Sipa Press Pixelformula / SIPA / EAST NEWS