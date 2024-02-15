Мы сравнили, как выглядят одни и те же наряды на худышках-моделях и звездах в интересном положении
Дизайнерские наряды на подиуме выглядят просто потрясающе. Но в голове сразу же возникает вопрос: как будут смотреться эти наряды на людях в реальной жизни? Не потеряется ли тот самый шарм высокой моды? В этой статье мы решили сравнить, как выглядят одинаковые наряды на моделях и беременных звездах.
Блейк Лайвли в платье от Versace
Рианна в комбинезоне от Stella McCartney
Эйми Келли в платье от Paul & Joe
Меган Маркл в платье от Brandon Maxwell
Кейли Куоко в платье от Christian Dior
Натали Портман в платье от Proenza Schouler
Сиенна Миллер в наряде от Maison Schiaparelli
Энн Хэтэуэй в платье от Givenchy
Мишель Уильямс в платье от Chanel
Ким Кардашьян в наряде от Givenchy
Ким надела этот шикарный наряд, когда была на 8-м месяце. Кстати, другие звезды тоже не стесняются носить откровенные платья даже на поздних сроках беременности.
Клеманс Поэзи в платье от Chanel
Элли Голдинг в платье от Jean Paul Gaultier
Рэйчел Вайс в платье от Chloe
Керри Вашингтон в платье от Marc Jacobs
Тереза Палмер в платье от Fay
Всегда интересно посмотреть, как одна и та же одежда смотрится на разных людях. Мы не первый раз сравниваем, как модели и знаменитости выглядят в одинаковых образах:
- 16 звезд, которые не стесняются носить старые наряды и выглядят как королевы
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- 16 крутых нарядов, которые на тростинках-моделях и звездах выглядят ну вообще по-разному
Комментарии
Я человек просто, скажу прямо - мне понравились образы тех звезд, которые не выставляют свой беременный живот напоказ по принципу "видели? кто ещё не видел? смотрите, я беременная!".
Дамы типа Рианны, которая в каждую свою беременность придумывает способы ещё посильнее выпятить своё положение, имхо, смешны.
Новая заглавная фотка еще хуже предыдущей, адми удалось постучать самим себе в дно
Такое впечатление, что Натали Портман надела какую-то не очень удачную копию. Края другие, длина рукавов другая, ткань другая, длина самого платья другая, расцветка юбки... Даж не знаю.
Как, как... Ужасно они выглядят.