10 советов опытных путешественников, благодаря которым любая поездка пройдет легко и комфортно
Хорошая поездка начинается задолго до посадки в самолет: опытные путешественники знают, какие мелочи способны сэкономить время, деньги и немало нервов. Где-то достаточно заранее продумать маршрут, где-то — не набивать чемодан вещами «на всякий случай», а иногда один единственный полезный совет оказывается ценнее подробного путеводителя. Мы решили собрать несколько проверенных приемов, которые помогут сохранить в поездке хороший настрой и не тратить отпуск на борьбу с мелкими неприятностями.
Перед вылетом стоит устроить фотосессию с чемоданом
Если сдаете багаж в багажное отделение самолета, сфотографируйте чемодан со всех сторон, а заодно и основные вещи, которые лежат внутри. Если багаж потеряется, вам не придется на пальцах объяснять сотрудникам авиакомпании, какого он цвета, где у него царапины и что должно лежать внутри. Покажете фотографии — и дело пойдет гораздо проще.
Эта история случилась с автором во время ее первого самостоятельного путешествия по Европе. Молодая, наивная, я выбрала перелет с пересадкой в Варшаве, на которую было отведено целых... 45 минут. Как вы уже догадались, через аэропорт я неслась как угорелая. Сейчас вспоминать смешно, а тогда было совсем не до смеха. Кое-как успела на следующий рейс, выдохнула и решила, что самое сложное позади. Как бы не так! Прилетаю в Прагу, жду чемодан у багажной ленты, а его все нет и нет. В итоге выяснилось, что в отличии от меня багаж мой на следующий рейс не успел. А ведь внутри были все мои вещи, а при себе — только легкая сумочка с паспортом и банковскими картами. В авиакомпании пообещали поискать чемодан и попросили описать его. И тут началось: «Какого цвета чемодан?» — «Фиолетовый». — «А какого именно оттенка? Что лежало внутри? Есть особые приметы?» Попробуйте-ка вспомнить все эти подробности, когда вы только что прилетели в незнакомую страну и переживаете, где теперь ваш багаж! Вот такое получилось начало первого самостоятельного путешествия: вместо прогулок по Праге — нервотрепка и попытки объяснить, как выглядит мой чемодан.
Ну, у нас в Париже потеряли чемодан в аэропорту. Там был красивейший лвжный комбинезон дочкин. Когда нам этот чемодан вернули, дрчь уже выросла из него...
Кофе? С собой!
С тех пор, конечно, прошло много времени и наивности у автора поубавилось. А опыта путешествий — наоборот, стало больше. А заодно я стала заядлым кофеманом и теперь непременно вожу с собой в поездки дрип-кофе. Это такие порционные пакетики с молотым кофе, которые можно заварить прямо в чашке. Горячую воду обычно можно попросить в отеле, кафе или даже на заправке. И вот ты уже не зависишь от того, есть ли поблизости кофейня и сколько там стоит чашка. Лично для меня это особенно важно утром: пока не выпью кофе, знакомиться с новым городом, да и вообще выползать из номера как-то не очень хочется.
Крутая идея. Я с собой всегда вожу банкочку с молотым кофе, а про дрип-пакеты не знала. Надо будет поискать, удобно же!
И нет, не каждая кофейня способна выдать именно то, что мне надо - в меру горький, абсолютно без кислинки и крепкий так, чтоб глазки открылись, и сердчишко через уши при этом не выскакивало.
Крутим вещи «колбаской»
А еще я перестала ездить с чемоданом (тот самый, фиолетовый, к слову, все же нашелся, благополучно пережил еще множество путешествий и отошел на покой с тремя сломанными колесиками). Теперь со мной путешествует верный рюкзак, и сложить в него вещи больше чем на пять дней — отдельное приключение. Однако ведь иногда хочется и на недельку куда-то съездить, а то и на две. Пазл сложился, когда я убирала в шкаф постиранные полотенца, свернув их «колбасками» — а почему бы, собственно, не попробовать скрутить в рулончики всю одежду? И что бы вы думали? Эксперимент удался! Иногда кажется, что в рюкзак уже ничего не влезет, но стоит скрутить пару футболок — и находится место еще и для толстовки. Главное, не пытаться таким способом запихнуть вообще весь гардероб на всякий случай. Хотя соблазн, конечно, есть.
Меня в пионерские лагеря всегда папа собирал, и он всегда все мои вещи скручивал в рулончики. Ничего не мялось и место экономилось. И я всегда так с детства делаю.
Бечевка на все случаи жизни...ну, почти
В трудную минуту вас может спасти от неприятностей кусок веревки, ну и кусок мыла, конечно.
Прошлой зимой мы с двоюродной сестрой ездили отдыхать в горы. Поездка планировалась короткая, поэтому я взяла с собой всего одну пару джинсов. И, как назло, умудрилась сесть в лужу в самом буквальном смысле! Джинсы оказались так перепачканы, что я уже мысленно прощалась с конной прогулкой на следующий день. Но кузина не растерялась: быстро застирала пятно, достала из собственного рюкзака самую обыкновенную веревку для хайкинга, натянула ее между стульями на безопасном расстоянии от обогревателя и включила его. Через пару часов джинсы полностью высохли, и наутро я была готова к новым приключениям.
В отелях не всегда есть где сушить постиранные вещи, а так можно устроить импровизированную сушилку и не развешивать футболки по спинкам стульев. Главное — надежно закрепить веревку и убедиться, что она ничего не повредит.
Лучше перебдеть, чем недобдеть
К слову о нечаянных поломках. Взяла себе за правило, как только захожу в номер, не бросать чемодан на кровать и не бежать изучать окрестности. Сначала проверяю, работает ли электричество, нормально ли сливается вода, включается ли вентиляция и открывается ли сейф. Ведь гораздо лучше обнаружить неисправность сразу, пока не разложены вещи и не манит с долгой дороги душ. В ином случае, выяснить, что что-то не работает, придется в самый неподходящий момент — например, когда засобираешься выходить или захочешь лечь спать. А если сообщить о проблеме сразу, у отеля будет время ее решить или переселить вас в другой номер.
И подходят ли вилки к розеткам! Как-то отдыхали в Греции. Приехали - хотели телефоны зарядить - а вилки не лезут в розетки! Хорошо еще, что на ресепшене были переходники.
Пригодится и «пакет с пакетами»
Обычно как дома, так и в поездках я предпочитаю использовать шопер, но если все же приходится взять в супермаркете плотный пакет — не спешу выбрасывать, кладу в боковой кармашек сумки или рюкзака. А то порой находишь красивое место, хочешь присесть и отдохнуть, а все лавочки заняты или после дождя мокрые. Зато есть бордюр, кусочек травы или ступенька — и тут-то пакет и становится самым полезным предметом в рюкзаке. Расстелила его, села и наслаждаешься видом. Место занимает всего ничего, а настроение иногда спасает на все сто.
Кстати да. В принципе, во многих городах Европы можно сидеть и на тротуаре, не грязно, но после дождя - полный ахтунг.
И без утюга справимся
Следующий лайфхак использовать мне, если честно, пока не пришлось, его рассказала коллега, впрочем есть шанс, что очень скоро он пригодится, ведь иногда так хочется выгулять на отдыхе симпатичное платье! Только сначала стоит проверить средство на незаметном участке ткани и вообще с ним не перебарщивать.
- Приехали мы с подругой на свадьбу в загородный отель. До церемонии полчаса, Анюта достаёт платье из чемодана, а оно всё в заломах! Она бегом на ресепшен за утюгом — а у них его нет. Анютка уже чуть не плачет, а я спокойно достаю из косметички флакон с какой-то мутной жидкостью и под недоуменный взгляд подруги сбрызгиваю платье этой смесью кондиционера для белья с водой, хорошенько встряхиваю ткань и вешаю на плечики. Через пять минут у нас был более чем гладкий и, к тому же, приятно пахнущий наряд! Подруга чуть дар речи не потеряла, а теперь сама возит такой дорожный распылитель во все поездки.
Чего только в женском рюкзачке ни найдется — включая строительные крючки
А эту историю мне за чаем с гордостью рассказала подруга — они с супругом впервые после рождения малышей поехали в Азию отдохнуть всей семьей, и, конечно же, не обошлось без приключений, потребовавших шустрой смекалки.
- Пошли с детьми на курортный пляж. Заходим в тесную кабинку переодеться, а там единственный гвоздь выломан, под ногами грязь и лужи. Дети пищат, уронить вещи в эту жижу — катастрофа, муж зубами держит полотенце и уже тихо закипает. Я невозмутимо лезу в шопер и достаю связку блестящих металлических восьмерок. Муж на меня как на умалишенную уставился, а я легким движением руки защелкнула эти S-образные крючки на верхнем крае перегородки и в секунду развесила все наши рюкзаки и одежду! У мужа буквально отвисла челюсть. Копеечные крючки теперь с нами в любой поездке — от пляжей до поездов.
Гирлянда против гостиничного уныния
Мои друзья Павел и Света не так давно переехали в Швецию и постепенно исследуют скандинавский полуостров, останавливаясь то в том, то в этом городке на несколько дней. Когда я сказала, что пишу статью про советы путешественников, у Паши оказался припасен довольно неожиданный (по крайней мере, лично для меня) лайфхак:
«Мы всегда берем с собой разноцветную гирлянду. В скандинавских отелях освещение иногда бывает таким, что даже симпатичный номер выглядит немного уныло: одна лампа под потолком, холодный свет — и никакого уюта. А гирлянду можно повесить на подходящую полку или возле изголовья кровати, и обстановка сразу становится приятнее, да и светлее. Особенно здорово, если предстоит провести в номере несколько вечеров, а не только переночевать и убежать дальше. Главное, чтобы гирлянда была компактной и безопасной, и, конечно же, лучше не оставлять ее включенной без присмотра».
Очки на лбу, а футляр при деле
И последний совет от автора. Как можно догадаться по фотографии, я уже много лет с гордостью ношу звание «очкарика», и, ввиду большой близорукости, очки почти не снимаю, даже в самолете или поезде. Тем не менее, я ни разу не отправлялась в поездку без футляра от очков. Ведь его просто замечательно использовать для хранения всяких мелочей, которые иначе неизбежно оказываются где-то на дне сумки: наушники, ключи, карты и свернутый кабель USB. И не приходится каждый раз устраивать раскопки, пытаясь найти нужную вещь среди кошелька, салфеток, пауэрбанка и прочих сокровищ. К тому же жесткий футляр защищает содержимое от случайных ударов и давления. А очки я при надобности кладу в мягкий футляр или аккуратно вешаю на шею, а в случае солнечных — поднимаю на голову.
Косметичка. В нее лезет больше, плюс если поделена на отсеки, упорядочивается. А если еще и прозрачная - вообще красота, всё сразу видно и понятно, что дома забыла...
Поделитесь и вы интересными правилами путешествий, которые не раз выручали!
Доехав же до зарубежных стран, не забудьте оглянуться и, возможно, перенять некоторые бытовые привычки местных, о которых мы раньше и не догадывались:
Комментарии
1.Бронируя отель, читать отзывы не только на Букинге, но и в Гугле.
Можно избежать неприятных сюрпризов.
2.При одиночной поездке в новое место посмотреть локацию отеля на карте, а еще лучше - зайти в местную группу и спросить тех, кто там живет.
Из десятка разномастных советов высеется разумное зерно: сколько берут в такси, принимают ли карты, где лучше есть, а где не стоит, и т.п.
3.Брать с собой складной рюкзак из нейлоновой ткани - пригодится, если купленные подарки не влезут в чемодан, а переплачивать за еще одно место в обратном полете не хочется)
Только один коммент😂видимо очень содержательная информация в посте,аж слов нет😂
Прошу заранее прощения, если вдруг повторю уже прозвучавшие в этой замечательной подборке советы, наработки и лайфхаки.
Я перед поездкой всегда оставляю остающимся членам семьи все данные: номера авиарейсов (билеты), распечатки заказов аренды машин и гостиниц, апартаментов, копию загранпаспорта (и с собой в сумку, и чемодан тоже).
Я могу разделить наши выезды условно на 2 категории. Короткие, до недели, но, как правило, 3-4 дня. И длинные, до 2-3 недель. Если длинные, то снимаем жилье по схеме: 3-5 ночей в хорошем комфортабельном отеле, остальной срок в апартаментах, максимально благоустроенных.
Для гостиниц ничего особенного не беру из дома. А вот для апартаментов из дома захватываю пару ярких салфеток (попить кофе на балконе) и семейную небольшую фотографию в рамочке.
Ещё, что несколько раз выручало, - крючки на присоске. Копеечное дело, а иногда могут выручить.
И разовые домашние тапочки, которые не везу обратно домой, выбрасываю.
Для лекарств лучше взять разрешения из мед.учреждения на английском языке и держать их вместе в чемодане или сумке, которые не сдаются в багаж.
.... приятные хлопоты, чего уж там 😇
Маленькое, но важное дополнение:
Планирование поездки и сохранение всех результатов поиска....
Я завожу на своей почте папку с условным названием "Отпуск... Название страны или стран, города или городов и даты". И скидываю в папку все, что касается предстоящей поездки.
Это удобно в настоящий момент (все сосредоточено в одной подборке) и на будущее тоже (что-то освежить, проверить...).
Руконожка Ай-Ай уже упомянула о проверке отзывов в Букинге и т.д.
Я, чтобы сэкономить время, прежде всего, выставляю фильтры в поиске: свежие отзывы и отрицательные (с низкой оценкой).
Понимая всю субъективность и фактор вкусовщины в отзывах, все же выявить закономерности можно и принять решение, оставить объект в статусе претендентов или вычеркнуть.
Не берите в путешествие горы вещей, в 90% случаев они не понадобятся. Пара футболок, белье, нессесер с личными мелочами, мягкие туфли на случай мозолей, шорты и толстовка. Все это уместится даже в ручную кладь.