10 советов опытных путешественников, благодаря которым любая поездка пройдет легко и комфортно

Эта история случилась с автором во время ее первого самостоятельного путешествия по Европе. Молодая, наивная, я выбрала перелет с пересадкой в Варшаве, на которую было отведено целых... 45 минут. Как вы уже догадались, через аэропорт я неслась как угорелая. Сейчас вспоминать смешно, а тогда было совсем не до смеха. Кое-как успела на следующий рейс, выдохнула и решила, что самое сложное позади. Как бы не так! Прилетаю в Прагу, жду чемодан у багажной ленты, а его все нет и нет. В итоге выяснилось, что в отличии от меня багаж мой на следующий рейс не успел. А ведь внутри были все мои вещи, а при себе — только легкая сумочка с паспортом и банковскими картами. В авиакомпании пообещали поискать чемодан и попросили описать его. И тут началось: «Какого цвета чемодан?» — «Фиолетовый». — «А какого именно оттенка? Что лежало внутри? Есть особые приметы?» Попробуйте-ка вспомнить все эти подробности, когда вы только что прилетели в незнакомую страну и переживаете, где теперь ваш багаж! Вот такое получилось начало первого самостоятельного путешествия: вместо прогулок по Праге — нервотрепка и попытки объяснить, как выглядит мой чемодан.