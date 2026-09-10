9 бытовых привычек из других стран, которые выглядят нетипично, но добавляют уюта на ура

Фика в Швеции — это не просто перерыв на кофе, а неотъемлемая часть культуры. Обычно это время, когда люди откладывают работу, собираются вместе и спокойно пьют кофе с чем-то сладким. Важно не только само угощение, но и формат: никакой спешки и параллельных дел. Это момент, когда можно пообщаться, перевести дух и немного перезагрузиться. Такие паузы могут происходить несколько раз в день и воспринимаются как норма, а не как «потерянное время». Благодаря этому рабочий день становится менее напряжённым и более сбалансированным и люди возвращаются к делам с большей концентрацией и спокойствием. И в итоге даже простая чашка кофе начинает ассоциироваться с отдыхом и приятным общением, что напрямую влияет на ощущение уюта в жизни.