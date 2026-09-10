9 бытовых привычек из других стран, которые выглядят нетипично, но добавляют уюта на ура
Мы привыкли считать уют чем-то универсальным: мягкий плед, тёплый свет, любимая кружка чая. Но стоит взглянуть на повседневную жизнь других стран — и оказывается, что у каждой культуры есть свои, иногда немного неожиданные способы сделать домашнюю атмосферу по-настоящему душевной. Где-то это простые бытовые привычки, где-то — почти незаметные детали, но вместе они создают из дома пространство, в котором хочется задержаться чуть подольше. И самое интересное — их вполне несложно перенести в свою жизнь. Ниже — несколько уютных примеров, которые, возможно, вдохновят вас на небольшие, но приятные изменения.
Специальные тапочки для туалета в Японии
В японских домах часто можно увидеть отдельные тапочки, которые стоят прямо у входа в туалет. Их надевают только там и обязательно снимают, выходя обратно в жилую зону. На первый взгляд это кажется избыточной мерой, но у такой привычки есть вполне практичная основа: она помогает не заносить в ванную комнату грязь из остальных зон дома и чётко разделяет пространство на чистое и не очень. В доме становится легче поддерживать порядок, потому что границы заданы заранее. Появляется ощущение аккуратности и продуманности, которое не требует дополнительных усилий. И в итоге простой лайфхак начинает работать на общее чувство уюта.
- Вышла замуж за японца. Приехали в Петербург знакомиться с моей родней. Сидим с родителями, болтаем, и мой благоверный вдруг исчезает. Вдруг слышу: «Лена, подойди, пожалуйста!» Захожу в ванную, а он стоит на пороге и совершенно серьезно спрашивает: «Скажи, где у вас специальные тапочки для туалета?»
Именно чистота помещений в младенчестве приводит к появлению алергий. В младенчестве человек учится в том числе и взаимодействовать с грязью. Я не говорю о вопиющей грязи
Рассеянный свет в американских домах
У меня и в спальне и в гостинной по три источника света. Это было сделано давно, ещё во времена Советского Союза. Так что, не одни американцы молодцы.
Во многих американских интерьерах основной источник света — не потолочная люстра, а множество разнообразных светильников. Это могут быть настольные лампы, бра, торшеры и потолочная подсветка в разных зонах комнаты. Такой подход позволяет регулировать освещение в зависимости от ситуации и настроения. Вместо одного яркого источника света, который равномерно заливает всё пространство, используется мягкий и рассеянный свет из разных точек. Комната при этом выглядит более глубокой и комфортной для глаз, ведь освещение становится менее резким, и в нём легче находиться длительное время. Появляется ощущение «живого» пространства, где есть отдельные зоны для отдыха, чтения или общения. И интерьер воспринимается гораздо продуманнее и уютнее.
Корейская рукавичка для душа
Эти рукавички слетают с руки постоянно. Не знаю кому как, а мне неудобно.
Корейскую мочалку для душа еще называют Italy Towel (итальянское полотенце). Название возникло исторически, так как ткань для первых таких мочалок ввозилась из Италии. После очищения кожи такой варежкой тело буквально ощущается иначе — кожа становится чистой «до скрипа». За счёт этого любые кремы и масла впитываются быстрее и работают эффективнее. Появляется чувство полноценной чистоты, которое сложно получить обычными средствами. В результате даже обычный душ начинает восприниматься как полноценный уход за собой, а это напрямую влияет на ощущение уюта и комфорта. Кому же не захочется превратить обычные будни в спа-день?
Одеколон для дезинфекции рук в Турции
А не проще вымыть руки с мылом? Во-первых, у тебя может быть аллергия на цитрусовый аромат. Во-вторых, на тебе может быть нанесён аромат своих духов и дополнительный аромат, исказит его.
В Турции гостей часто встречают не только чаем, но и каплей одеколона. Его наносят прямо на ладони, и он одновременно освежает кожу и выполняет роль антисептика. Чаще всего это лёгкие цитрусовые ароматы, которые быстро испаряются и не оставляют навязчивого запаха. Этот жест воспринимается как знак внимания и уважения к гостю. Он создаёт ощущение чистоты буквально за несколько секунд, без каких-либо дополнительных действий. Особенно это заметно в жаркую погоду, когда такой способ освежиться становится ещё и очень практичным.
- Приехали к родственникам жениха в Турцию. Только с дороги, уставшие, конечно, но мне хотелось родне понравится — предложила помочь с готовкой. Моя будущая свекровь посмотрела на меня, покачала головой, и строгим голосом выдает: «Покажи руки!» Я с замирающим сердцем протянула ей ладони, сейчас, думаю, пожурит, что белоручка, а она вдруг как плеснет мне на руки жидкость с ароматом лимона! Оказалось, это колонья — местный антисептик. Руки сразу стали чистые до скрипа и меня торжественно допустили к сервировке стола. А от освежающего запаха вдобавок и усталость как рукой сняло.
Котацу — тёплый центр дома
Вы удивитесь, но родных и близких можно собрать и у камина тоже, или просто в отапливаемом помещении за столом 🔥🫣😏
При этом все будут сидеть, как удобно им. И не на полу)
Котацу — это низкий стол с подогревом и с одеялом по всем четырем сторонам, под которым отлично согреваться в холодное время года. В японских домах он часто становится главным местом притяжения в зимний период. Члены семьи собираются вокруг него, едят, работают, занимаются, читают или просто проводят время все вместе. К тому же, за счёт источника локального тепла пропадает необходимость отапливать всё помещение целиком. Всё это создаёт более камерную и комфортную атмосферу, и со временем котацу перестаёт быть просто предметом мебели и становится частью семейного ритма. Он буквально собирает родных и близких в одном месте с целью расслабленного общения и отдыха.
Вьетнамский способ заваривания кофе
Во Вьетнаме кофе часто готовят с помощью специального металлического фильтра, через который напиток медленно капает прямо в чашку. Процесс занимает несколько минут и не требует активного участия — нужно просто подождать. Часто на дне уже находится сгущённое молоко, и кофе постепенно смешивается с ним. Такой способ приготовления задаёт определённый ритм: нельзя ускорить процесс, приходится немного замедлиться. Это превращает обычное приготовление напитка в небольшой ежедневный ритуал. За это время можно отвлечься от дел и просто понаблюдать за процессом. В результате утренний кофе перестаёт быть чем-то «на бегу». И эта пауза добавляет безграничное ощущение уюта в повседневную жизнь.
Специальные палочки для готовки в Японии
Эти" саибаши" древняя японская традиция. Появилась во время русско японской войны. Русские полевые кухни были оборудованы металическими черпаками с деревянными ручками. Часто черпаки использовали по прямому назначению. Лезет солдат без очереди, а повар шарах его по горбу.,черпак в сторону в руках черенок. После чего унтер орёт Ну что заибашил.? Ну а японские шпионы слово запомнили и перековеркали.
В Японии палочки используют не только во время еды, но и при готовке. Они называются «саибаши» и обычно значительно длиннее обычных, c их помощью японские хозяйки переворачивают еду, перемешивают ингредиенты и даже достают кусочки из горячего масла. За счёт длины и тонкости они позволяют работать c продуктами очень точно, особенно когда речь идёт о мелких или деликатных продуктах. При этом руки остаются защищёнными от брызг и пара, что делает процесс безопаснее и спокойнее. В результате повседневные блюда готовятся без лишней суеты, а сама кухня воспринимается как более организованное и комфортное пространство.
Привычка «фикать» в Швеции
Вот за такую традицию - я всеми лапами за!
И булочки эти шведские вкусные, в Т-А есть мини-кафешечка "Фика", там все это продается)
Фика в Швеции — это не просто перерыв на кофе, а неотъемлемая часть культуры. Обычно это время, когда люди откладывают работу, собираются вместе и спокойно пьют кофе с чем-то сладким. Важно не только само угощение, но и формат: никакой спешки и параллельных дел. Это момент, когда можно пообщаться, перевести дух и немного перезагрузиться. Такие паузы могут происходить несколько раз в день и воспринимаются как норма, а не как «потерянное время». Благодаря этому рабочий день становится менее напряжённым и более сбалансированным и люди возвращаются к делам с большей концентрацией и спокойствием. И в итоге даже простая чашка кофе начинает ассоциироваться с отдыхом и приятным общением, что напрямую влияет на ощущение уюта в жизни.
Правило 20/30 — японский подход к хранению вещей
"Уходит ощущение хаоса, когда мелочи скапливаются и перегружают визуально", но при этом все необходимые мелочи должны быть в 20 секундах доступности. Авторы, вы сами себе противоречите!
Этот принцип звучит очень просто: нужная вещь должна находиться не дальше 20 секунд ходьбы и не требовать больше 30 секунд на поиск. Если на неё уходит больше времени, значит, она либо лежит не на своём месте, либо используется слишком редко. И нет, такой подход вовсе не заставляет избавляться от вещей радикально, просто учит правильно их размещать в зависимости от частоты использования. Как итог — самые нужные предметы всегда под рукой, а остальные не мешают в повседневной жизни. Постепенно пространство становится более свободным и логичным. Уходит ощущение хаоса, когда мелочи скапливаются и перегружают визуально. И именно это даёт спокойное ощущение, что дом «работает» на вас, а не наоборот.
А какие бытовые привычки вы переняли в путешествиях заграницу? Расскажите в комментариях!
Ну а еще в каждой стране есть свои собственные причудливые способы пережить жаркое лето. Вот, к примеру:
Комментарии
Уважаемый автор, открою секрет! Готовить, пить кофе и делать прочие дела без спешки возможно тогда, когда НИКУДА НЕ СПЕШИШЬ. При чём тут вообще традиции? В этой статье выводы на уровне "потому что гладиолус" 👎