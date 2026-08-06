9 летних привычек итальянцев, которые сделают отдых комфортным даже без кондиционера

Настоящая жизнь в итальянских городах начинается после заката. Когда дневная жара наконец отступает, люди выносят стулья из затемненных квартир, рассаживаются прямо у домов и часами болтают с соседями, ловя приветливый ветерок. Иногда кажется, что вся улица превращается в одну большую дружескую встречу. Летом здесь вообще стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе. По вечерам открываются сезонные кафе и ярмарки и на набережных становится особенно многолюдно — там намного прохладнее, чем на раскаленных городских пьяццах. А еще есть passeggiata — неспешная вечерняя прогулка, без которой трудно представить Италию. Кто-то выходит с собакой, кто-то катит коляску с малышом, а кто-то просто гуляет без всякой цели. И, конечно, почти никто не проходит мимо джелатерии, тем более что летом многие из них работают до самой полуночи.