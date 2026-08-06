Даже в холод хочется открыть окна и впустить воздух, как без притока воздуха жить в жару - не представляю.
9 летних привычек итальянцев, которые сделают отдых комфортным даже без кондиционера
В каждой стране есть свои способы пережить жаркое лето. Где-то спасаются кондиционерами, а где-то просто меняют привычный ритм жизни. Итальянцы давно поняли: чтобы чувствовать себя комфортно даже в жару, вовсе не нужны мудрёные решения. Их простые привычки помогают сохранять силы даже в самое знойное лето, а особое отношение к этой поре года буквально пропитано любовью к неспешному отдыху и умением ощущать вкус жизни каждый день.
«Нет» проветриванию
Нет худшего проступка для итальянца, как распахнуть окна при тридцати пяти градусах снаружи, чтобы «проветрить». Ровно в восемь утра, пока солнце еще не набрало силу, ставни в итальянских домах наглухо закрываются, жалюзи опускаются. Дом погружается в полумрак, превращаясь в прохладную пещеру, и комфортная прохлада держится внутри без всяких сквозняков и кондиционеров.
Типичный завтрак на Сицилии
Горячая яичница или овсянка в июле? Даже думать об этом жарко. На юге Италии, особенно на Сицилии, традиционный летний завтрак — это granita con brioche. Представьте себе густой фруктовый или миндальный лед, в который вы обмакиваете свежую, еще теплую сдобную булочку. Такой легкий перекус подарит идеальное сочетание приятного вкуса с легкой прохладой с самого утра.
- Приехали на Сицилию поздно ночью, утром сонные выползли на завтрак. Официант принес по креманке с булочкой рядом, муж, зевая, тянется в свою, и вдруг от соседнего столика к нам прытко подскакивает синьора и хватает его за руку. Петька аж ложку выронил. А она такая: «Скузи! Так нельзя! Вы должны сначала отломать кусочек сдобы от булочки, макнуть его в сладкий лед и ощутить истинный вкус Сицилии!» Еще и ложку на всякий случай у него забрала и не отвертелась, пока Петя не показал мастер-класс по правильному поеданию граниты. Я, конечно, старалась в течении всего этого действа потише хихикать в кулачок, но получалось плохо.
Ага,и много наешься этой булочкой со сладким "нечтом"?
Через час уже опять жрать захочется.
Мы тут на 3 дня уезжали по экскурсиям, в режиме "завтрак в отеле в 7 утра, обед в городе в 16 дня", спасал ПЛОТНЫЙ завтрак, литры минералки и банан. На булочке со льдом мы б уже в 11 часов искали едальню. Если чтр, было 35-38 градусов
Лён и еще раз лён
Разгуливая в июле по итальянским городкам, сложно будет не заметить, что почти все вокруг, независимо от возраста и пола, одеты в свободную льняную одежду нейтральных оттенков. Да, этот материал легко мнётся, но в Италии мятый лён в плюс сорок градусов — это символ стиля, свободы и комфорта. Это легко почувствовать, надев свободно развевающуюся одежду и создав телу тем самым воздушную подушку. В конце концов, как непременно припомнят модники и модницы, широко известные стили «Капри» или «Позитано» выстроены именно вокруг белых или бежевых льняных рубашек и брюк.
- В итальянскую жару лён — настоящее спасение. Особенно если вы оказались в Милане, Флоренции, Риме или другом городе, где летом к высокой температуре добавляется еще и влажность. Хлопок тоже подходит, хотя в такую погоду он, разумеется быстрее теряет свой свежий вид. Впрочем, это не такая уж и проблема: летом у нас в Италии белье и одежда после стирки высыхают буквально за день.
Буквально за день высыхают? У нас летом часа за три высыхает всё, какой день)
Холодный кофе с пенкой — просто спасение
Если вы попросите у бариста капучино в три часа летнего дня, на вас скорее всего посмотрят с непониманием. Горячее молоко в зной — слишком тяжелый выбор. Но и обычный айс-кофе с плавающими кубиками льда в Италии не везде прижился: многие считают, что талая вода просто убивает вкус эспрессо. Вместо этого летом итальянцы пьют Caffè Shakerato. Бариста берет свежий горячий эспрессо, немного сахара, лед и на ваших глазах взбивает все это в шейкере. На выходе получается ледяной, плотный напиток с бархатной пеной. Он бодрит за секунду и не оставляет тяжести. Ну а если вам лень идти в кафе, то стаканчик affogato запросто легко сообразить и дома, просто залив свежеприготовленным эспрессо шарик мороженого.
Золотой час отдыха
Я с детства люблю кофе гляссе. Правда, сейчас по здоровью чаще всего выпиваю капучино с утра и все. В течение дня другие напитки
С часа до четырех пополудни итальянские улицы принадлежат только голубям и растерянным туристам. Местные жители попросту исчезают. У итальянцев это называется riposo — дневной перерыв. Это не обязательно сон (хотя вздремнуть минут двадцать — святое дело). Это время, когда жизнь вокруг замирает и ставится на паузу. В самый пик солнечной активности бесполезно пытаться быть продуктивным. Жители Италии закрывают лавки, уходят в тень, пьют воду и просто пережидают самый пик знойного дня в блаженном ничегонеделании.
Привычке часто пить воду способствуют вот эти старинные питьевые фонтанчики
К слову, еще одна ошибка туриста в Италии — покупать и таскать с собой пластиковые бутыли с газировкой, которая на солнце превращается в кипяток с пузыриками. В этом нет смысла. Ведь в почти любом итальянском городе на каждом шагу стоят nasoni — чугунные фонтанчики с ледяной питьевой водой. Многие жители Италии носят с собой маленькую многоразовую бутылочку, которую наполняют по необходимости, делают пару глотков и идут дальше. Это отлично помогает сохранять бодрость во время прогулок.
- У нас в Риме есть настоящая находка для туристов — знаменитые питьевые фонтанчики с холодной водой. Их по всему городу сотни, так что свою бутылку можно бесплатно наполнять сколько угодно раз в день.
Меня особенно "умиляет" вот это вот "у НАС в Риме" на чистейшем русском.
Дела и общение — в ночное время
Настоящая жизнь в итальянских городах начинается после заката. Когда дневная жара наконец отступает, люди выносят стулья из затемненных квартир, рассаживаются прямо у домов и часами болтают с соседями, ловя приветливый ветерок. Иногда кажется, что вся улица превращается в одну большую дружескую встречу. Летом здесь вообще стараются проводить как можно больше времени на свежем воздухе. По вечерам открываются сезонные кафе и ярмарки и на набережных становится особенно многолюдно — там намного прохладнее, чем на раскаленных городских пьяццах. А еще есть passeggiata — неспешная вечерняя прогулка, без которой трудно представить Италию. Кто-то выходит с собакой, кто-то катит коляску с малышом, а кто-то просто гуляет без всякой цели. И, конечно, почти никто не проходит мимо джелатерии, тем более что летом многие из них работают до самой полуночи.
- Ритм жизни у нас в Италии по вечерам такой: сначала — пасседжата, неспешная вечерняя прогулка, потом поздний ужин, а дальше — кто куда: кто в клуб, кто на одну из оживленных площадей. Например, во Флоренции обязательно советую заглянуть на пьяцца Санто-Спирито на южном берегу, прочувствовать атмосферу Италии после заката.
Я завидую им белой завистью. Я после 21 хочу просто спокойно подготовиться ко сну и лечь, потому что завтра рано вставать на работу. Как они умудряются вести такой образ жизни?? Вот это вся неспешная жизнь, попивание лимонада на террасах вечерних кафе...Они работают вообще? Я тоже так хочу( Но за лето ни разу так и не выбралась в город погулять и посидеть на террасе летнего кафе...
Никакой пиццы до вечера
Летом итальянцы стараются как можно реже включать днём духовку и вообще поменьше готовить. Зачем, если сезонные продукты хороши сами по себе? На столе чаще всего появляются простые блюда, как-то: сладкая дыня с прошутто, салат капрезе или панцанелла с сочными летними помидорами. И даже если хочется чего-то посытнее, вполне можно обойтись без горячего. Например, приготовить салат с фасолью, помидорами и красным луком — сытно, свежо и идеально для жаркого дня.
- Взяли отпуск и поехали с мужем в Италию. Остановились в бутик-отеле, где завтрак и ужин готовили хозяева. В первый день уселись, к нам подошел усатый дядечка с меню. Выбрали пиццу, и вдруг он как закричит. Выдернул меню у нас из рук и убежал. Вернулся с другим меню и мальчишкой лет десяти. Тот объяснил, что отец случайно принес нам «зимнее» меню. Дело в том, что итальянцы не готовят что-то трудоемкое летом и вообще избегают долгого приготовления еды на плите или в духовке, чтобы не нагревать жилище.
Меня удивляет, что завтрак в Италии. - это капучино и круассан/булочка. В описании отеля пишут гордо "завтрак включен", а по факту.... Не понимаю, как на таком завтраке можно продержаться до обеды - я уже через полчаса есть хочу
Подземная прохлада
Хех, мы сегодня, пока машина заряжалась, обршли все 3 автосалона возле станции зарядки. Посидели в шикарных авто, погуляли под кондеем, я окончательно разлчаровалась в современных автомобильных трендах...
А туристические "подвалы" чаще всего оборудованы сейчас вытяжками и кондеями - после ковида пошла мода на принудительную циркуляцию воздуха, и это правильно. В далеком 99-м мне в первом подземном музее Москвы ствло плохо - большое количество людей, вентилляция приточно-вытяжнпя, просто не справлялась с турпотоком. Там было не столько прохладно, сколько парко-влажно, надышали, блин...
Мы не шутим — спускайтесь под землю. Это один из самых приятных способов переждать итальянскую жару. Тем более что под многими городами Италии скрывается целый мир: древнеримские строения, античные храмы, огромные цистерны, катакомбы, некрополи и даже общественная канализация, которой больше двух с половиной тысяч лет. В зной нет ничего лучше, чем на пару часов укрыться в подземной прохладе. Главное — надеть удобную обувь, ведь подземных маршрутов здесь столько, что можно каждый день открывать для себя новое место.
И небольшой бонус лично от автора статьи, которая старается руководствоваться мудрыми словами с этой флорентийской вывески не только в жару, но и круглый год
Итальянское джелато - самое вкусное мороженое на свете. После него даже не смотрю на то мороженое на развес, которое продают у нас в парках по баснословным ценам за шарик
А с помощью следующей статьи вы мигом перенесетесь из знойной Италии на оживленные улицы Китая и, возможно, почерпнете из нее немного полезной информации для будущих поездок: