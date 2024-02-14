15+ случаев, когда от разницы люди ойкнули и глаза вытаращили
Все познается в сравнении: будь то фигура женщины накануне и после родов или гигантская луковица на фоне ее обычных «сестричек». Герои этой подборки не поленились и сделали фото, глядя на которые хочется воскликнуть: «Вот это размер!»
«Моя рука в сравнении с лапой медведя гризли»
«Год силовых тренировок, и вот результат!»
- Ты выглядишь потрясающе! © Unknown author / Reddit
«Я полюбила фитнес. Пока, 45 кило!»
«Град, который у нас выпал прошлой ночью»
«Накануне родов и 2 недели спустя»
То ли гигантский кот, то ли лилипутский обогреватель
Минус 50 кг!
Эти девушки не побоялись довериться мастеру и полностью сменили имидж.
«Яйца, купленные в магазине в сравнении с яйцом, которое снесла моя курица»
Вот это гаечка!
Да что вы знаете о больших сосульках
«Вот кольцо моего мужа и мое»
- А-а-а, только не говорите, что Шрек — это ваш муж. © itsfritzz / Reddit
Белый гриб весом 560 г, не червивый
«Размер ладони моей невесты в сравнении с моей рукой. Невесте, кстати, 21 год»
Лимон чудовищных размеров и его ничем не примечательный собрат, мейн-кун против обычного котика и другие крутые фотосравнения здесь.
Хорошего кота должно быть много
«В рецепте было сказано: „Возьмите одну луковицу“»
«Была в магазине. Нашла малюсенький рабочий утюг»
«Самый маленький и самый большой ключи из нашего магазина в сравнении с обычным дверным ключом»
«Самая маленькая жаба, которую я видел»
«Вы только взгляните на морковку, которую я притащил с работы»
- Это самый маленький банан, который я когда-либо видел. © wasrity / Reddit
О том, как время меняет все вокруг, лучше любых слов расскажут фото из этой подборки.
Комментарии
Даже немного завидую авторам - каждый раз так удивляться тому, что после родов уменьшается живот.
Можно свою фотку? Купила сегодня вилок белокочанной капусты). Чуть не прослезилась от умиления, когда нашла эту малышку среди больших солидных кочанов).
Очередная проверка на склероз. Еще все помню, рано повторили