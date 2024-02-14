15+ случаев, когда от разницы люди ойкнули и глаза вытаращили

Все познается в сравнении: будь то фигура женщины накануне и после родов или гигантская луковица на фоне ее обычных «сестричек». Герои этой подборки не поленились и сделали фото, глядя на которые хочется воскликнуть: «Вот это размер!»

«Моя рука в сравнении с лапой медведя гризли»

«Год силовых тренировок, и вот результат!»

«Я полюбила фитнес. Пока, 45 кило!»

«Град, который у нас выпал прошлой ночью»

«Накануне родов и 2 недели спустя»

То ли гигантский кот, то ли лилипутский обогреватель

Минус 50 кг!

Эти девушки не побоялись довериться мастеру и полностью сменили имидж.

«Яйца, купленные в магазине в сравнении с яйцом, которое снесла моя курица»

Вот это гаечка!

Да что вы знаете о больших сосульках

«Вот кольцо моего мужа и мое»

А-а-а, только не говорите, что Шрек — это ваш муж. © itsfritzz / Reddit

Белый гриб весом 560 г, не червивый

«Размер ладони моей невесты в сравнении с моей рукой. Невесте, кстати, 21 год»

Лимон чудовищных размеров и его ничем не примечательный собрат, мейн-кун против обычного котика и другие крутые фотосравнения здесь.

Хорошего кота должно быть много

«В рецепте было сказано: „Возьмите одну луковицу“»

«Была в магазине. Нашла малюсенький рабочий утюг»

«Самый маленький и самый большой ключи из нашего магазина в сравнении с обычным дверным ключом»



«Самая маленькая жаба, которую я видел»

«Вы только взгляните на морковку, которую я притащил с работы»