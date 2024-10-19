12 случаев, когда звезды выгуляли наряд повторно, но обыграли его по-новому

Даже обычные женщины не всегда готовы повторно надеть вечернее платье или праздничный костюм, что уж о знаменитостях говорить. Как правило, они на каждое светское мероприятие приходят в новом наряде, желательно из свежайшей коллекции. Но все же некоторые известные красотки не видят ничего стыдного в том, чтобы еще раз использовать понравившуюся вещицу. И если уж звезды наряд дважды надевают, то стараются обыграть платье или костюм по-разному.

Кейт Бланшетт

VALERIE MACON / AFP / East News , JA / Everett Collection / East News Фрося Сумочкина 1 день назад Аппетит хороший - - Ответить

В августе 2024 года Кейт Бланшетт поселила светское мероприятие в топе бренда Hodakova, который навел немало шума в сети. А все потому, что он был изготовлен из самых настоящих ложек. По словам стилиста, их было 102 штуки. Видимо, топ настолько понравился Кейт, что она решила использовать его повторно. Актриса украсила этими самыми ложками жакет брючного костюма, в котором вышла на красную дорожку кинофестиваля в Торонто в сентябре 2024 года.

Мерил Стрип

Charles Sykes / Invision / AP / East News , Chris Pizzello / Invision / East News Фрося Сумочкина 1 день назад Без ремня как домашний халат или ночнушка - - Ответить

В 2024 году Мерил Стрип явилась на церемонию вручения премии iHeart Radio Music в платье, которое уже надевала 9 лет назад на прием в Нью-Йорке. Данный наряд изготовил бренд Lanvin, и, как мы можем убедиться на примере Мерил, носить его можно по-разному. В 2015 году актриса решила дополнить струящееся платье ремнем, чтобы подчеркнуть талию. А в 2024 предпочла оставить свободный силуэт в соответствие с современной модой на оверсайз.

Кейт Миддлтон

В 2023 году один известный журнал насчитал аж 89 случаев, когда Кейт Миддлтон надевала повторно свои элегантные платья и костюмы. И мы думаем, недалек тот день, когда эта цифра вырастет до 100. Потому что принцесса Уэльская по сей день демонстрирует свою привязанность к добротным вещам. Так, в октябре 2024 года она предстала перед публикой в соцсетях в бордовом брючном костюме, который носила в 2022 году во время визита в Бостон.

CHRIS JACKSON / AFP / East News Капибара в кимоно 1 минута назад Забросайте меня тапками, но это не Кейт. Одежда её, чтобы сходство было. Слишком молодая для Кейт, и глаза по-другому красит - - Ответить

Если ранее Кейт сочетала комплект с бледно-розовой блузкой, то нынче она предпочла бежевый джемпер, создав менее формальный образ. А в этом материале мы показывали, как Кейт Миддлтон меняет наряды дизайнеров, адаптируя их под королевский протокол.

Гленн Клоуз

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News , Evan Agostini / Invision / East News

В 2024 году Гленн Клоуз решила смахнуть пыль с роскошного белого костюма, который 5 лет пролежал в ее шкафу. Впервые она его надевала на мероприятие Screen Actors Guild Awards в 2019 году, и вот решила повторить эффектный образ на показе Ralph Lauren в Нью-Йорке. Только обыграть костюм в этот раз актриса решила с помощью другого аксессуара. На своей страничке в соцсети Гленн поделилась с подписчиками, что носит с большой гордостью этот умопомрачительный комплект. А также добавила, что чувствует себя в нем на миллион долларов. И не напрасно, считаем мы.

Брайс Даллас Ховард

Брайс Даллас Ховард принадлежит к числу тех знаменитостей, кто порой самостоятельно приобретает себе платье для красной дорожки, а не ждет, пока какой-нибудь бренд предоставит наряд. А раз так, неудивительно, что актриса не склонна прощаться с вещью после одного единственного ее использования. Мы заметили, что в 2024 году Брайс вышла в свет в том же самом бархатном платье, которое она носила в 2017 году с жакетом. Также актриса сочетала наряд с совсем другими аксессуарами и обувью, что позволило образу заиграть новыми красками.

Меган Маркл

Меган Маркл явно не против взять пример со своей родственницы Кейт Миддлтон и продемонстрировать публике бережливое отношение к вещам. Так, в 2024 году супруга принца Гарри вышла в свет в красном платье от Carolina Herrera, в котором она уже позировала фотографам на красной дорожке в 2021 году. Однако герцогиня Сассекская решила немного обновить наряд и избавилась от его роскошного шлейфа. И, надо сказать, тем самым она задала образу совсем другое настроение. Если раньше платье напоминало одеяние романтичной диснеевской героини, то теперь оно приобрело некие кокетливые нотки.

Фэй Данауэй

Richard Shotwell / Invision / AP / East News , Chris Pizzello / Invision / AP / East News Фрося Сумочкина 1 день назад Красивое платье. Сидит хорошо, всё в меру - - Ответить

Фэй Данауэй будто хотела всем показать, что она думает о звездном обычае приходить на мероприятия всегда в разных нарядах. Потому что она два года подряд на церемониях вручения премии «Оскар» носила одно и то же платье от Esteban Cortázar — в 2017 и 2018 годах. Пожалуй, редкая знаменитость позволит себе сильно не заморачиваться с нарядом, когда речь идет о самом важном мероприятии в мире киноискусства. Но, не будет лишним добавить, что Фэй использовала совершенно разные аксессуары при создании образов, а это и есть тот секрет, который позволяет звездам не повторяться.

Эмма Уотсон

Эмма Уотсон славится своей любовью к разумному потреблению: то она выберет платье из переработанных материалов, то предпочтет новомодным вещам винтаж. А в 2023 году актриса посетила Уимблдонский турнир в черно-белом платье, которое уже надевала 6 лет назад на пресс-конференцию фильма «Красавица и чудовище». Не можем не отметить, как занятно играет Эмма с аксессуарами: если в первый раз она сочетала наряд с черными лаконичными серьгами, то во второй раз выбрала такие же, но белые. Вроде бы мелочи, а образы уже разные.

Эбби Корниш

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Invision / Invision / East News

Звезда фильмов «Золотой век» и «Области тьмы» Эбби Корниш тоже считает, что не зазорно звездам наряд дважды выгуливать. Так, актриса надевала умопомрачительное платье бренда Philosophy di Lorenzo Serafini в 2018 году на церемонию вручения премии Screen Actors Guild и в 2021 году на церемонию вручения премии American Cinematheque. В первом случае Эбби дополнила ансамбль черными босоножками и клатчем, во втором — бежевыми лодочками и лаконичными серьгами.

Тильда Суинтон

DDNY / Broadimage / EAST NEWS , Invision / Invision / East News

Глядя на снимки роскошной Тильды, нам хочется вспомнить поговорку, что не наряд красит человека, а человек красит наряд. Стоило только актрисе сменить цвет волос, как тот же самый ансамбль заиграл по-новому. Кстати, об ансамбле. На звезде — комплект от Haider Ackermann. В первый раз она его надела в 2016 году на CFDA Fashion Awards, во второй — 4 года спустя на прием в Лондоне. А в этой статье мы рассказывали секреты стиля Тильды Суинтон, которая не боится быть разной.

Марион Котийяр

Как и Тильде Суинтон, Марион Котийяр было достаточно лишь изменить прическу, чтобы задать новое настроение платью, которое публика уже видела. А когда в ход пошли и другие аксессуары, романтичный образ окончательно превратился в бунтарский. 15 лет ждало это платье от Chanel своей новой минуты славы. И вот почему актриса его выбрала на мероприятие Met Gala в 2023 году: «Наряд очень много значит для меня, потому что в нем я получала премию BAFTA за фильм „Жизнь в розовом цвете“»

Кейт Бланшетт

AP / Associated Press / East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Еще один случай, когда Кейт Бланшетт повторно использовала наряд, произошел во время Венецианского кинофестиваля в 2024 году. Актриса пришла на вечеринку Armani Beauty Passione в черных брюках и украшенном кристаллами топе. Последний некогда был частью костюма, который актриса надевала на премию Goya в 2022 году. К слову, вот как сама Кейт комментирует свой отказ прощаться с вещами: «Не должно быть столько внимания к идее повторного ношения одежды. Мы же все так делам в нашей повседневной жизни. Потому что иначе никак». Также актриса поведала, что ее цель заключается не только в разумном потреблении, но и в том, чтобы бросить вызов негласному закону красных дорожек — никогда не выходить в наряде, в котором вас уже фотографировали.

Мы рукоплещем Кейт и другим знаменитостям, которые тоже решили бросить вызов всяческим модным правилам. А в этом материале мы рассказывали о других случаях, когда звезды наряд дважды, а то и трижды показывали публике.