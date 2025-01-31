Вот для полноватых фигур отрезная линия талии - не надо. Пусть облегает, но не режет пополам. Сплошной комбез без поперечных швов вытянул бы силуэт
15 эффектных звездных выходов, которые наделали немало шума в сети
Поскольку на дворе сезон кинопремий, звезды то и дело выходят на красные дорожки в умопомрачительных платьях и костюмах. Некоторые появления знаменитостей становятся чуть ли не сенсацией в интернете — пользователи сети не жалея ни времени, ни сил обсуждают детали. Давайте же и мы полюбуемся свежими звездными нарядами и узнаем, что о них думают пользователи сети.
Мелисса Маккарти покорила всех своим розовым брючным костюмом
- Просто вау! Этот оттенок розового прекрасен! Не помню, чтобы Мелисса прежде носила брючные костюмы, так что дебют удался. Идеально! © pink_faerie_kitten / Reddit
- Это на 100 % ее образ. Она аж светится! Я бы такой костюм не надела, но вот ее характеру он соответствует как нельзя лучше! © whichwitch9 / Reddit
Сальма Хайек доказала: седина — это элегантно
- Обожаю, с каким достоинством Сальма носит седые волосы. Она такая утонченная! © GiniThePooh / Reddit
- Серебристые локоны выглядят просто потрясающе и отлично сочетаются с макияжем глаз. © meg0neurotHe11 / Reddit
Выход Зендеи заставил всех гадать о статусе ее отношений с молодым человеком
- Кто-то скажет наконец, это помолвочное кольцо или нет?! © FickleBeans / Reddit
- Скорее помолвочное, потому что оно не сочетается с другими ее украшениями. А еще бренд Bulgari, который предоставляет ей ювелирку для красных дорожек, не подтвердил, что это их кольцо. © Squishysib / Reddit
Кейт Бланшетт буквально сверкала в своем золотом платье
- Я голосую за образ этой прекрасной австралийки! Я считаю, она блистала! © towers_of_ilium / Reddit
Наряд Эль Фэннинг народ впечатлил
а прическа какая-та старушечья. вот если б видела только левое фото, дала бы ей лет 40
- В восторге от платья Эль! Эта вставка с леопардовым принтом делает образ. Издалека кажется, что она надела верх от бикини, а потом ты присматриваешься и понимаешь, что к чему. А также идеально подобраны аксессуары и прическа. © Bigassbird / Reddit
Элегантный образ Киры Найтли тоже пришелся публике по душе
- Я думаю, что Кира в Chanel выглядела великолепно. И стрижка мне ее нравится. © coffeeandnailpolish / Reddit
Наряд беременной Дженнифер Лоуренс понравился людям своей сдержанностью
- Платье выглядит восхитительно и даже свежо после всей этой моды для беременных на обтягивающие и полуголые наряды. © goldnips / Reddit
- Чем больше смотрю на ее платье, тем больше оно мне нравится. Джен просто сияет! © limilove / Reddit
Новый имидж Эммы Стоун впечатлил всех
- Я просто в восторге от стрижки пикси Эммы! © OriginalSchmidt1 / Reddit
- Я не понимаю, почему она не постриглась так раньше! Выглядит невероятно! © Ok_Tank5977 / Reddit
Джессика Честейн на высоте. Впрочем, как и всегда
Платье - почти что топлес. Все "прелести" нa показ, всё нa потребу зрителей.
- Кто делал ей прическу?! Выглядит фантастически! Волосы идеально уложены! © airi-hatake / Reddit
- Она снова и снова покоряет красную дорожку. И в этих нарядах выглядит так органично, как будто она дома в шортах. © FiguringItOutAsWeGo / Reddit
Аня Тейлор-Джой, как сказала бы молодежь, раздала стиля
- Немного странный выбор для холодного сезона, но она выглядит потрясающе. Как и всегда. © ZennMD / Reddit
- Ох уж эта прекрасная инопланетянка! © 1sinfutureking / Reddit
Деми Мур была королевой на красной дорожке — это признали все
У Aни этo oбрaз c пoкaза Диoр. Тaм мoжнo вcякoе, вo чтo oдeнут - онa ж "лицо" Дoмa))
Ha Глoбусe у нeё был нapяд из apхивной кoллeкции Dior 😍
- Я аж вскрикнула! Это ее вечер! Один из лучших нарядов на этой красной дорожке. © Sasha_shmerkovich160 / Reddit
- Она невероятна! Думаю, самое красивое платье за вечер. Или вовсе за сезон награждений. © mochafiend / Reddit
Естественная красота Памелы Андерсон не осталась незамеченной
- Приятно видеть, что такие знаменитости, как Памела, с достоинством принимают возрастные изменения. Она выглядит свежей и сияющей! © Emotional-Toe1206 / Reddit
- Обожаю ее образы без макияжа или с минимальным его количеством! © agawl81 / Reddit
Образ Селены Гомес пользователи сочли сказочным
- Она похожа на Белоснежку! Такая элегантная и утонченная. Прическа, украшения — все, как надо! © Silver-Bus5724 / Reddit
- По-моему, это самый эффектный ее выход. © Affectionate_Bus532 / Reddit
Платье Николь Кидман оставило у некоторых неоднозначные впечатления
У Селены было двa платья. Красное с чёрными бантиками oт Armani и это - "плaтье зoлушки" oт Prada.
Очeнь крaсивый, "рафинированный" образ!
У Никoль не нрaвится слишкoм искусствeнный шиньoн и слегка смущают локти (вкусoвщина, за кoторую мне нeмного стыднo)). Хотя, самa Николь прекрaсна, кaк всeгда.
- Ох уж эта прозрачная сетка! Как же странно на фотках выглядит эта штука на спине. Ее стилистов вообще ничего не смутило? В любом случае, Николь как обычно преподнесла образ по-королевски! Уверена, вживую она выглядела впечатляюще. © dreambabydreamnyc
Кайли Дженнер хотела сделать изящный реверанс коллеге по цеху, но... немного не повезло
- Она надела платье как у Херли в 1999! © moreissuesthanvoguex / Reddit
Ага, но села и порвала его, к сожалению, если верить зрителям:
- Платье разошлось по швам в районе бедер — это даже было видно на некоторых кадрах с мероприятия. © Commonnbdy / Reddit
Все равно Кайли выглядела прекрасно, несмотря на этот досадный конфуз. А какие еще звезды отдавали дань уважения коллегам с помощью нарядов, можно узнать из этих статей:
Комментарии
Звезды действительно умеют удивлять и заставляют обсуждать каждую деталь. )))
Звезды всегда привлекают внимание своими нарядами. Интернет не забывает ни одной детали!
Oчень много красивых образов было нa этой церeмонии (включая и мужские).
Интереснo было рассматривaть. Причём нeкоторые нaдели нaряды из aрхивных кoллекций.
Про Джессику Честейн: не вижу ничего вау. А комменты такие, что сразу видно, что от фантиков - она не успела появиться, а уже в комментах брызжат кипятком.
Я это всё читаю в приложении, поэтому только редакция Адме пропускает комменты в статьях. Так вот, Адме, ЧИТАЙТЕ, что публикуете!!!