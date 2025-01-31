15 эффектных звездных выходов, которые наделали немало шума в сети

Поскольку на дворе сезон кинопремий, звезды то и дело выходят на красные дорожки в умопомрачительных платьях и костюмах. Некоторые появления знаменитостей становятся чуть ли не сенсацией в интернете — пользователи сети не жалея ни времени, ни сил обсуждают детали. Давайте же и мы полюбуемся свежими звездными нарядами и узнаем, что о них думают пользователи сети.

Мелисса Маккарти покорила всех своим розовым брючным костюмом

Collin Xavier / Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News , Jordan Strauss / Invision / East News Фрося Сумочкина 12 часов назад Вот для полноватых фигур отрезная линия талии - не надо. Пусть облегает, но не режет пополам. Сплошной комбез без поперечных швов вытянул бы силуэт - - Ответить

Просто вау! Этот оттенок розового прекрасен! Не помню, чтобы Мелисса прежде носила брючные костюмы, так что дебют удался. Идеально! © pink_faerie_kitten / Reddit

Это на 100 % ее образ. Она аж светится! Я бы такой костюм не надела, но вот ее характеру он соответствует как нельзя лучше! © whichwitch9 / Reddit

Сальма Хайек доказала: седина — это элегантно

Обожаю, с каким достоинством Сальма носит седые волосы. Она такая утонченная! © GiniThePooh / Reddit

Серебристые локоны выглядят просто потрясающе и отлично сочетаются с макияжем глаз. © meg0neurotHe11 / Reddit

Выход Зендеи заставил всех гадать о статусе ее отношений с молодым человеком

Jordan Strauss / Invision / East News , Collin Xavier / Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News Ольга Курпякова 12 часов назад Какое у Сальмы Хайек роскошное изумрудное колье! - - Ответить

Кто-то скажет наконец, это помолвочное кольцо или нет?! © FickleBeans / Reddit

Скорее помолвочное, потому что оно не сочетается с другими ее украшениями. А еще бренд Bulgari, который предоставляет ей ювелирку для красных дорожек, не подтвердил, что это их кольцо. © Squishysib / Reddit

Кейт Бланшетт буквально сверкала в своем золотом платье

Я голосую за образ этой прекрасной австралийки! Я считаю, она блистала! © towers_of_ilium / Reddit

Наряд Эль Фэннинг народ впечатлил

Jordan Strauss / Invision / East News , ETIENNE LAURENT / AFP / East News КончилосьЛето 13 часов назад а прическа какая-та старушечья. вот если б видела только левое фото, дала бы ей лет 40 - - Ответить

В восторге от платья Эль! Эта вставка с леопардовым принтом делает образ. Издалека кажется, что она надела верх от бикини, а потом ты присматриваешься и понимаешь, что к чему. А также идеально подобраны аксессуары и прическа. © Bigassbird / Reddit

Элегантный образ Киры Найтли тоже пришелся публике по душе

Я думаю, что Кира в Chanel выглядела великолепно. И стрижка мне ее нравится. © coffeeandnailpolish / Reddit

Наряд беременной Дженнифер Лоуренс понравился людям своей сдержанностью

Jeffrey Mayer / Associated Press / East News , Chris Pizzello / Invision / East News Фрося Сумочкина 12 часов назад Зачем выбрали фотку с таким грустным лицом? - - Ответить

Платье выглядит восхитительно и даже свежо после всей этой моды для беременных на обтягивающие и полуголые наряды. © goldnips / Reddit

Чем больше смотрю на ее платье, тем больше оно мне нравится. Джен просто сияет! © limilove / Reddit

Новый имидж Эммы Стоун впечатлил всех

Я просто в восторге от стрижки пикси Эммы! © OriginalSchmidt1 / Reddit

Я не понимаю, почему она не постриглась так раньше! Выглядит невероятно! © Ok_Tank5977 / Reddit

Джессика Честейн на высоте. Впрочем, как и всегда

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News Светлана БМВ 13 часов назад Платье - почти что топлес. Все "прелести" нa показ, всё нa потребу зрителей. - - Ответить

Кто делал ей прическу?! Выглядит фантастически! Волосы идеально уложены! © airi-hatake / Reddit

Она снова и снова покоряет красную дорожку. И в этих нарядах выглядит так органично, как будто она дома в шортах. © FiguringItOutAsWeGo / Reddit

Аня Тейлор-Джой, как сказала бы молодежь, раздала стиля

Немного странный выбор для холодного сезона, но она выглядит потрясающе. Как и всегда. © ZennMD / Reddit

Ох уж эта прекрасная инопланетянка! © 1sinfutureking / Reddit

Деми Мур была королевой на красной дорожке — это признали все

Chris Pizzello / Invision / East News , Jordan Strauss / Invision / East News Соседка Клоунов 13 часов назад У Aни этo oбрaз c пoкaза Диoр. Тaм мoжнo вcякoе, вo чтo oдeнут - онa ж "лицо" Дoмa))



Ha Глoбусe у нeё был нapяд из apхивной кoллeкции Dior 😍 - - Ответить

Я аж вскрикнула! Это ее вечер! Один из лучших нарядов на этой красной дорожке. © Sasha_shmerkovich160 / Reddit

Она невероятна! Думаю, самое красивое платье за вечер. Или вовсе за сезон награждений. © mochafiend / Reddit

Естественная красота Памелы Андерсон не осталась незамеченной

Jordan Strauss / Invision / East News , Jordan Strauss / Invision / East News Фрося Сумочкина 12 часов назад Да хорошо она выглядит в своем возрасте. - - Ответить

Приятно видеть, что такие знаменитости, как Памела, с достоинством принимают возрастные изменения. Она выглядит свежей и сияющей! © Emotional-Toe1206 / Reddit

Обожаю ее образы без макияжа или с минимальным его количеством! © agawl81 / Reddit

Образ Селены Гомес пользователи сочли сказочным

Платье Николь Кидман оставило у некоторых неоднозначные впечатления

Jordan Strauss / Invision / East News , Jordan Strauss / Invision / East News Соседка Клоунов 13 часов назад У Селены было двa платья. Красное с чёрными бантиками oт Armani и это - "плaтье зoлушки" oт Prada.

Очeнь крaсивый, "рафинированный" образ!



У Никoль не нрaвится слишкoм искусствeнный шиньoн и слегка смущают локти (вкусoвщина, за кoторую мне нeмного стыднo)). Хотя, самa Николь прекрaсна, кaк всeгда. - - Ответить

Ох уж эта прозрачная сетка! Как же странно на фотках выглядит эта штука на спине. Ее стилистов вообще ничего не смутило? В любом случае, Николь как обычно преподнесла образ по-королевски! Уверена, вживую она выглядела впечатляюще. © dreambabydreamnyc

Кайли Дженнер хотела сделать изящный реверанс коллеге по цеху, но... немного не повезло

Она надела платье как у Херли в 1999! © moreissuesthanvoguex / Reddit Ага, но села и порвала его, к сожалению, если верить зрителям: Платье разошлось по швам в районе бедер — это даже было видно на некоторых кадрах с мероприятия. © Commonnbdy / Reddit