17 вещей, которые местные жители в Азии принимают как данность, пока мы стоим с открытым ртом

Порой простые вещи, которые для жителей стран Азии обыденность, вызывают в нас бурю эмоций. Будь то еда с необычным вкусом или бытовые приборы. Вот несколько фото, которые еще раз докажут, как уникальна и самобытна эта культура.

«В Токио есть туалеты для мам, которые пришли за покупками в одиночку. Вот что стоит в кабинках»

«В Токио установлены специальные общественные душевые кабинки. Но есть одна особенность — в них не вода, а воздух. Такие душевые помогают сдуть пыль и пыльцу, что особенно актуально для аллергиков»

«В прошлом месяце лежала в роддоме в Японии. Вот чем меня кормили в палате»

На многих рулетках в Японии нанесены дополнительные метки, которые обозначают старые размеры

«Одна старая японская единица — 303 мм. Ширина между балками в традиционных домах 1,5 такие единицы. Поэтому красная метка располагается через каждые 454,5 мм для удобства плотников».

В Гонконге можно купить газировку со вкусом молока. И да, на вкус она странная

Карандаш в виде сиба-ину? Легко!

Губка в виде собачьего носа для открывания пакетов

Азиатский ресторан делает дырочки в контейнерах, чтобы жареная еда при доставке не становилась мокрой

«Я должен этим поделиться: вот такую гитару увидел в магазине подержанных товаров недалеко от Токио»

Экосумка, которую не хочется прятать

В Токио есть торговый автомат с бананами

Кухонные губки из ближайшего магазина

Обозначения на мерной чашке выглядят перевернутыми, потому что подразумевается, что на них нужно смотреть изнутри

Старый торговый автомат, который продает яйца, лук, тыкву и много чего еще

«В своем азиатском магазине нашел чипсы со вкусом сакуры»

Большой пряный кальмар из местного магазинчика