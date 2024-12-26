17 вещей, которые местные жители в Азии принимают как данность, пока мы стоим с открытым ртом
Путешествия
22 часа назад
Порой простые вещи, которые для жителей стран Азии обыденность, вызывают в нас бурю эмоций. Будь то еда с необычным вкусом или бытовые приборы. Вот несколько фото, которые еще раз докажут, как уникальна и самобытна эта культура.
«В Токио есть туалеты для мам, которые пришли за покупками в одиночку. Вот что стоит в кабинках»
«В Токио установлены специальные общественные душевые кабинки. Но есть одна особенность — в них не вода, а воздух. Такие душевые помогают сдуть пыль и пыльцу, что особенно актуально для аллергиков»
«В прошлом месяце лежала в роддоме в Японии. Вот чем меня кормили в палате»
На многих рулетках в Японии нанесены дополнительные метки, которые обозначают старые размеры
«Одна старая японская единица — 303 мм. Ширина между балками в традиционных домах 1,5 такие единицы. Поэтому красная метка располагается через каждые 454,5 мм для удобства плотников».
В Гонконге можно купить газировку со вкусом молока. И да, на вкус она странная
Карандаш в виде сиба-ину? Легко!
Губка в виде собачьего носа для открывания пакетов
Азиатский ресторан делает дырочки в контейнерах, чтобы жареная еда при доставке не становилась мокрой
«Я должен этим поделиться: вот такую гитару увидел в магазине подержанных товаров недалеко от Токио»
Экосумка, которую не хочется прятать
В Токио есть торговый автомат с бананами
Кухонные губки из ближайшего магазина
Обозначения на мерной чашке выглядят перевернутыми, потому что подразумевается, что на них нужно смотреть изнутри
Старый торговый автомат, который продает яйца, лук, тыкву и много чего еще
«В своем азиатском магазине нашел чипсы со вкусом сакуры»
Большой пряный кальмар из местного магазинчика
Внутри японского конверта для журналов. Вот такая дополнительная защита
А вот еще несколько статей про необычный быт в странах Азии:
Фото на превью japanese_work / Reddit
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