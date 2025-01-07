Индия, конечно, впереди планеты всей по контрастам жуткой скотской нищеты и вот таких бессмысленных излишеств.
20 вещей из разных стран, которые у чужестранцев могут вызвать мысль: «Ничего себе»
Когда мы думаем о разных странах, нам в первую очередь приходят на ум известные достопримечательности, национальная одежда или необычные блюда. А между тем в любой точке мира полно непривычных нам вещей, продуктов и деталей, о которых мы можем даже и не подозревать.
«В Индии, если посмотреть на дно упаковки сока, можно увидеть это. И на всех они разные»
«Мистер Холмс, ваша дедукция верна. Это дно упаковки».
«В Куала-Лумпуре продаются вот такие гамбургеры. Это пирожное-макарун»
Закрою форточку ненадолго.
Макарон! Так и только так.
Макарун - это кокосовое печенье, т.е. совсем другой продукт.
- Как круто! Вот бы и у нас такое было. © Unknown author / Reddit
В Швейцарии на главном вокзале Цюриха в землю вмонтирован золотой шар
Эх, только в 2033 году смогу такое увидеть, если, конечно, попаду в Швейцарию. Как же теперь жить-то? (сарказм)
«Позолоченный шар столетней давности» будет извлечен из витрины 8 раз за 100 лет в следующие дни: 9 мая 2008 года, 24 июня 2008, 18 сентября 2016, 28 августа 2033, 12 июня 2064, 21 июля 2082, 18 января 2097, 9 мая 2108 года. В эти дни шар будет кататься по дорожке длиной 12 метров, а затем будет помещен обратно в витрину. Через 100 лет он будет помещен в музей".
«Я купил „Сникерс“ со вкусом фисташек и шафрана. Такие продаются только в Индии»
Можно купить отдельно шоколад, фисташки и шафран - смешать всё это и съесть.
В зоопарке Перта, в Австралии, есть коллаж из фото обезьян, который формирует изображение орангутана
«В Колумбии вода продается вот так»
В трамваях в Австралии есть «парковка» для досок для серфинга
«В моем местном продуктовом магазине теперь продаются цельные бобы какао»
Это не бобы какао, это плоды какао дерева. Бобы - это семена внутри.
В Арубе есть квадратные монеты
В Словакии есть торговые автоматы, продающие сыр и йогурты
Кроме сыроматов еще есть и орехоматы. Сыроматы бывают, кстати, тоже разные: например, есть только с козьими сырами.
«Был в Бразилии. И в некоторых высотках на балконах я обнаруживал вот такое. Встроенные барбекю на древесном угле или дровах»
Подтверждаю, замечательная вещь. Каждые выходные - барбекю, они зовут это churrasqueira (шашлычница), а сам шашлык - churrasco. Лучше всё же в частном доме, с бассейном, пальмами и гамаком, как у нас
«В Великобритании у нас есть пицца с бобами и колбасой»
Зачем животный белок смешивать с растительным? Или то, или другое. Как раз пицца с бобами подойдёт вегетарианцев.
«Сегодня еду домой с работы на автобусе, а тут уже все приготовили к Рождеству»
«В нашем местном азиатском продуктовом магазине в Канаде продается арбуз квадратной формы за $56»
Сколько ходим по азиатским суперам в Торонто никогда не встречали. Зато сушеные медузы, метровые моллюски, чернокожие куры, свиные уши, черепахи без панциря и мороженое с дурианом в ассортименте.
Этот торговый автомат в Берлине выдает случайные недоставленные посылки
В России, если получатель не получает посылку, то ее отправляют обратно отправителю. При этом отправитель должен заплатить за этот обратный путь, как за обычную отправку. Возможно и тут так, что и получатель не получил, и отправитель отказался
Эти голландские шоколадные конфеты в виде деревянных башмаков
В канадском отделе продуктового магазина в Париже есть только кленовый сироп
В этом кафе в Нью-Йорке продают кофе в пакетиках
В общем-то удобнее держать горячее за ленту вверху, чем за стакан.
«В одном из парков Болгарии люди используют вот такую специальную табличку. Чтобы оставлять на ней чьи-то потерянные ключи»
«В аэропорту Марракеша поселилась вот эта красавица»
А вот вам еще подборочка подобных фото, которые могут вдохновить вас на путешествие.
Комментарии
История про позолоченный шар переведена гуглопереводчиком? Или ей 15 лет?