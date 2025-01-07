20 вещей из разных стран, которые у чужестранцев могут вызвать мысль: «Ничего себе»

Когда мы думаем о разных странах, нам в первую очередь приходят на ум известные достопримечательности, национальная одежда или необычные блюда. А между тем в любой точке мира полно непривычных нам вещей, продуктов и деталей, о которых мы можем даже и не подозревать.

«В Индии, если посмотреть на дно упаковки сока, можно увидеть это. И на всех они разные»

«Мистер Холмс, ваша дедукция верна. Это дно упаковки».

«В Куала-Лумпуре продаются вот такие гамбургеры. Это пирожное-макарун»

Как круто! Вот бы и у нас такое было. © Unknown author / Reddit

В Швейцарии на главном вокзале Цюриха в землю вмонтирован золотой шар

«Позолоченный шар столетней давности» будет извлечен из витрины 8 раз за 100 лет в следующие дни: 9 мая 2008 года, 24 июня 2008, 18 сентября 2016, 28 августа 2033, 12 июня 2064, 21 июля 2082, 18 января 2097, 9 мая 2108 года. В эти дни шар будет кататься по дорожке длиной 12 метров, а затем будет помещен обратно в витрину. Через 100 лет он будет помещен в музей".

«Я купил „Сникерс“ со вкусом фисташек и шафрана. Такие продаются только в Индии»

В зоопарке Перта, в Австралии, есть коллаж из фото обезьян, который формирует изображение орангутана

«В Колумбии вода продается вот так»

В трамваях в Австралии есть «парковка» для досок для серфинга

«В моем местном продуктовом магазине теперь продаются цельные бобы какао»

В Арубе есть квадратные монеты



В Словакии есть торговые автоматы, продающие сыр и йогурты



«Был в Бразилии. И в некоторых высотках на балконах я обнаруживал вот такое. Встроенные барбекю на древесном угле или дровах»

«В Великобритании у нас есть пицца с бобами и колбасой»

«Сегодня еду домой с работы на автобусе, а тут уже все приготовили к Рождеству»

«В нашем местном азиатском продуктовом магазине в Канаде продается арбуз квадратной формы за $56»

© Never_go_blonde / Reddit Inspiration 2 часа назад Сколько ходим по азиатским суперам в Торонто никогда не встречали. Зато сушеные медузы, метровые моллюски, чернокожие куры, свиные уши, черепахи без панциря и мороженое с дурианом в ассортименте. - - Ответить

Этот торговый автомат в Берлине выдает случайные недоставленные посылки

© lucide8 / Reddit Marletka 21 час назад В России, если получатель не получает посылку, то ее отправляют обратно отправителю. При этом отправитель должен заплатить за этот обратный путь, как за обычную отправку. Возможно и тут так, что и получатель не получил, и отправитель отказался - - Ответить

Эти голландские шоколадные конфеты в виде деревянных башмаков

В канадском отделе продуктового магазина в Париже есть только кленовый сироп

В этом кафе в Нью-Йорке продают кофе в пакетиках



«В одном из парков Болгарии люди используют вот такую специальную табличку. Чтобы оставлять на ней чьи-то потерянные ключи»

«В аэропорту Марракеша поселилась вот эта красавица»