20 вещей из разных стран, которые у чужестранцев могут вызвать мысль: «Ничего себе»

Фотоподборки
1 день назад

Когда мы думаем о разных странах, нам в первую очередь приходят на ум известные достопримечательности, национальная одежда или необычные блюда. А между тем в любой точке мира полно непривычных нам вещей, продуктов и деталей, о которых мы можем даже и не подозревать.

«В Индии, если посмотреть на дно упаковки сока, можно увидеть это. И на всех они разные»

Шуршилла
1 день назад

Индия, конечно, впереди планеты всей по контрастам жуткой скотской нищеты и вот таких бессмысленных излишеств.

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«Мистер Холмс, ваша дедукция верна. Это дно упаковки».

«В Куала-Лумпуре продаются вот такие гамбургеры. Это пирожное-макарун»

Соседка Клоунов
21 час назад

Закрою форточку ненадолго.
Макарон! Так и только так.
Макарун - это кокосовое печенье, т.е. совсем другой продукт.

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В Швейцарии на главном вокзале Цюриха в землю вмонтирован золотой шар

«Позолоченный шар столетней давности» будет извлечен из витрины 8 раз за 100 лет в следующие дни: 9 мая 2008 года, 24 июня 2008, 18 сентября 2016, 28 августа 2033, 12 июня 2064, 21 июля 2082, 18 января 2097, 9 мая 2108 года. В эти дни шар будет кататься по дорожке длиной 12 метров, а затем будет помещен обратно в витрину. Через 100 лет он будет помещен в музей".

«Я купил „Сникерс“ со вкусом фисташек и шафрана. Такие продаются только в Индии»

В зоопарке Перта, в Австралии, есть коллаж из фото обезьян, который формирует изображение орангутана

Jenny
15 часов назад

Вообще-то коллаж из фото людей (по большей части) и обезьян

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«В Колумбии вода продается вот так»

В трамваях в Австралии есть «парковка» для досок для серфинга

«В моем местном продуктовом магазине теперь продаются цельные бобы какао»

В Арубе есть квадратные монеты

В Словакии есть торговые автоматы, продающие сыр и йогурты

Ник Грабовский
22 часа назад

Кроме сыроматов еще есть и орехоматы. Сыроматы бывают, кстати, тоже разные: например, есть только с козьими сырами.

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«Был в Бразилии. И в некоторых высотках на балконах я обнаруживал вот такое. Встроенные барбекю на древесном угле или дровах»

Капибара в кимоно
13 часов назад

Подтверждаю, замечательная вещь. Каждые выходные - барбекю, они зовут это churrasqueira (шашлычница), а сам шашлык - churrasco. Лучше всё же в частном доме, с бассейном, пальмами и гамаком, как у нас

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«В Великобритании у нас есть пицца с бобами и колбасой»

Светлана БМВ
6 дней назад

Зачем животный белок смешивать с растительным? Или то, или другое. Как раз пицца с бобами подойдёт вегетарианцев.

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«Сегодня еду домой с работы на автобусе, а тут уже все приготовили к Рождеству»

«В нашем местном азиатском продуктовом магазине в Канаде продается арбуз квадратной формы за $56»

Inspiration
2 часа назад

Сколько ходим по азиатским суперам в Торонто никогда не встречали. Зато сушеные медузы, метровые моллюски, чернокожие куры, свиные уши, черепахи без панциря и мороженое с дурианом в ассортименте.

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Этот торговый автомат в Берлине выдает случайные недоставленные посылки

Marletka
21 час назад

В России, если получатель не получает посылку, то ее отправляют обратно отправителю. При этом отправитель должен заплатить за этот обратный путь, как за обычную отправку. Возможно и тут так, что и получатель не получил, и отправитель отказался

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Эти голландские шоколадные конфеты в виде деревянных башмаков

В канадском отделе продуктового магазина в Париже есть только кленовый сироп

В этом кафе в Нью-Йорке продают кофе в пакетиках

«В одном из парков Болгарии люди используют вот такую специальную табличку. Чтобы оставлять на ней чьи-то потерянные ключи»

«В аэропорту Марракеша поселилась вот эта красавица»

А вот вам еще подборочка подобных фото, которые могут вдохновить вас на путешествие.

Фото на превью A_*******_Bulb / Reddit

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